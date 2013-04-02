Клуб Яндекс.Расписаний

апрель 2013
Автовокзал Нижневартовска
igor.gorobecz
2 апреля 2013, 22:02

Открываем новый регион автобусных сообщений - Югру. На сервисе появилось расписание автовокзала второго по величине города ХМАО - Нижневартовска.

Руководство автовокзала проявило большую заинтересованность в размещении данных на нашем сервисе, мы прониклись, и буквально в течение нескольких дней сделали импорт данных. Спасибо им за это)

Отметим конечно появившиеся новые транспортные связи со столицей округа - Ханты-Мансийском, есть и обратные рейсы.

К имевшемуся ранее у нас автобусному рейсу на Когалым добавились связи с такими культовыми городами, как Радужный и Стрежевой.

Ну и конечно с Сургутом. Попутно скажем, что с началом навигации в Нижневартовске на нашем сервисе должен появиться и речной транспорт.

Надеемся, что автовокзал Нижневартовска - первая ласточка автобусного сообщения в регионе, и к ним примкнет столица округа и другие крупные города нефтедобывающего края.

И как всегда, благодарим за оперативно предоставленную информацию наших партнеров ИТТ РАЙС

Открываем дачный сезон: Яндекс.Электрички для Windows Phone
Дмитрий Крюков
9 апреля 2013, 14:50
Открываем дачный сезон: Яндекс.Электрички для Windows Phone

 

Зима неохотно, но все же сдается: за окном уже барабанит капель, а наши пользователи все реже спрашивают у Яндекса «когда начнется весна». Скоро откроется дачный сезон, и всем, кто ездит на пригородных поездах, пригодятся Яндекс.Электрички в смартфоне. Мы расширяем список поддерживаемых платформ для этого приложения: помимо версий для iPhone, Android и Samsung bada, теперь вы можете скачать Электрички и для Windows Phone.

Яндекс.Электрички — это всегда актуальное расписание пригородных поездов у вас в кармане, с учетом всех изменений и отмен. Приложение охватывает более 70 регионов России, а также Украину, Беларусь, Казахстан и другие страны (полный список направлений можно найти тут).

Выберите, куда вам ехать, и Яндекс.Электрички сразу покажут время отправления ближайших поездов, цену билета, номер платформы, время в пути, список остановок. Разумеется, в приложении можно найти расписание и на любой другой день.

 

Любые маршруты можно добавить в избранное и просматривать их даже при отсутствии интернета. А самый часто используемый маршрут удобно вывести в виде живой иконки на рабочий стол смартфона, где он всегда будет перед глазами.

 

Скачать новое приложение можно в Windows Store или с помощью QR-кода.

Команда Яндекс.Электричек

расписания,электрички
Пять лет Яндекс.Расписаниям
Дмитрий Крюков
15 апреля 2013, 17:25

 

Ровно пять лет назад, 15 апреля 2008 года, запустился сервис Яндекс.Расписания.

Задачка искать маршрут любым видом транспорта от точки до точки в России (и Украине, и Белоруссии, и Казахстане, и в идеале во внешний мир) оказалась сложнее, чем нам казалось поначалу. Но мы полагаем, что мы достигли существенного прогресса, и теперь можно с большей уверенностью строить маршруты, приходить на электричку вовремя, покупать авиабилеты и передвигаться на общественном транспорте внутри города.

У нас еще много идей, поэтому этот юбилей - явно не последний.

Огромное спасибо всей команде и всем в Яндексе, кто нам когда-либо помогал.

Спасибо всем партнёрам.

И, разумеется, всем пользователям, для которых мы и работаем.

В качестве забавного сувенира на день рождения - один из предварительных вариантов дизайна Расписаний, 2007 год.

 

3 комментария
юбилей,расписания
Тольяттинские автовокзалы
igor.gorobecz
22 апреля 2013, 18:39

Представляем новый город на автобусном сервисе - Тольятти. Теперь вместе с Самарой эти города на  Яндекс. Расписаниях представлены всеми видами междугороднего транспорта, кроме речного. Если вы вдруг предполагали, что из Тольятти можно выбраться только на Ладе Калине, то это не совсем так - в городе целых 3 пункта отправления междугородних автобусов - это Автовокзал, который находится в Центральном районе (его называют "Старый Город"),  Автостанция "Аврора", расположенная в одноименном торговом центре, примерно на границе Центрального и Автозаводского районов и Автостанция "Новый Город" ("Автопилот") в глубине Автозаводского района, недалеко от пересечения улицы Свердлова и Революционной. Междугородние автобусы зачастую проезжают все три автостанции, прежде чем выехать из города, поэтому при поиске расписания, скажем на Самару, удобно воспользоваться сортировкой по станции отправления. Кстати, большинство самарских рейсов заезжают в аэропорт Курумоч, находящийся примерно в часе езды от Тольятти.

Из центра отечественного автомобилестроения пролегли разнообразные маршруты - в Саратов, Сызрань, Ульяновск, ВоронежПермьНижний НовгородКазань. Для любителей насладиться природой Самарской Луки можно воспользоваться автобусом Тольятти - Ширяево.

Вызывало неудомение почти полное отсутствие в сети для города с семисоттысячным населением актуальной информации о расписании автобусов. Надеемся, что теперь с помощью наших партнеров компании ИТТ РАЙС мы закрыли этот информационный пробел на траспортной карте страны.

1 комментарий
ContentProvider для Яндекс.Электричек для Android
workyalex
24 апреля 2013, 20:38

Здравствуйте.

Хочу в своем приложении (органайзер) использовать данные о расписании электричек. В манифесте приложения Яндекс.Электрички для Android декларирован ContentProvider. Есть ли где-нибудь описание, как им пользоваться?

Также хотелось, чтобы бы в приложении Яндекс.Электрички был реализован стандартный механизм синхронизации (как для календаря и контактов). 

А еще хотелось бы узнать, к кому с этим можно обратиться.

1 комментарий
Размещение на проекте Яндекс Расписания..
antelab
24 апреля 2013, 20:38

Здравствуйте.

Проект весьма удобный, но возник ряд вопросов, с точки зрения компании, которая хочет разместить информацию.

Здесь, речь идет о предоставлении услуг по приобретению авиабилетов, а именно, как компания, продающая авиабилеты, может разместиться на проекте?

2 комментария
Автобусы на Яндекс. Расписаниях - от Львова через Караганду и Барнаул до Владивостока.
igor.gorobecz
26 апреля 2013, 17:45

Мы иногда в потоке текущих задач не успеваем осмыслить географические масштабы некоторых запусков, а это весьма интересно.

На прошедшей неделе автобусная часть сервиса "приросла" новыми странами, городами и отдельными автостанциями.

Начнем с Украины - во Львове и Трускавце состоялись запуски автостанций. Львов "подрос" еще на две точки отправления  - к имеющимся на сервисе Центральному автовокзалу и Привокзальной автостанции №8 добавились расписания автостанций № 2 и № 4 (это львовский пригород), а для Трускавца это первый запуск. Напомним, что вы можете воспользоваться активной ссылкой на цене билета и перейти на сайт партнера для покупки билета.

В России теперь доступны для поиска автобусные маршруты из городов Барнаул и Владивосток.

Отметим появившиеся популярные направления из Барнаула - на Бийск, Горно-Алтайск, Кемерово, в курортные места - Белокуриха, Телецкое озеро, Яровое и из Владивостока - в АртемНаходкуУссурийск

Появилась возможность планировать поездку, например из Барнаула в Новосибирск и из Новосибирска в Барнаул, заранее приобретая билет на сайте партнера. Это доступно и для маршрутов из Владивостока, например в Находку.

Ну и наконец на сервисе впервые появилось междугородное автобусное сообщение в Казахстане. "Открывающим" на автобусном сервисе стал город Караганды, где состоялся запуск расписания местного автовокзала. Вот так выглядит сообщение между Карагандой и столицей республики Астаной, в город Павлодар, или в российские ЕкатеринбургОмск или Новосибирск.

Как всегда, выражаем признательность нашим коллегам и партнерам - Бас.Ком.уа, Е-траффик и Автовокзалу Караганды и рассчитываем на дальнейшее эффективное сотрудничество.

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