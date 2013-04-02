Открываем новый регион автобусных сообщений - Югру. На сервисе появилось расписание автовокзала второго по величине города ХМАО - Нижневартовска.

Руководство автовокзала проявило большую заинтересованность в размещении данных на нашем сервисе, мы прониклись, и буквально в течение нескольких дней сделали импорт данных. Спасибо им за это)

Отметим конечно появившиеся новые транспортные связи со столицей округа - Ханты-Мансийском, есть и обратные рейсы.

К имевшемуся ранее у нас автобусному рейсу на Когалым добавились связи с такими культовыми городами, как Радужный и Стрежевой.

Ну и конечно с Сургутом. Попутно скажем, что с началом навигации в Нижневартовске на нашем сервисе должен появиться и речной транспорт.

Надеемся, что автовокзал Нижневартовска - первая ласточка автобусного сообщения в регионе, и к ним примкнет столица округа и другие крупные города нефтедобывающего края.

И как всегда, благодарим за оперативно предоставленную информацию наших партнеров ИТТ РАЙС