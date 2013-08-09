Клуб Яндекс.Расписаний

август 2013
Автобусное сообщение Кемеровской области
igor.gorobecz
9 августа 2013, 19:42

Наш сервис продолжает "прирастать" Сибирью, мы открыли новый регион междугородного автобусного сообщения - Кемеровскую область.

Теперь на сервисе можно узнать актуальное расписание автобусов по автовокзалам в Кемерово и Новокузнецке, а также еще более чем по 20 крупным городам Кузбасса, например таким как Прокопьевск, Междуреченск, Анжеро-Судженск.

Появились новые возможности пересадок с Транссиба при поездке в города Кузбасса, например в Юрге на Кемерово и Томск, связь с курортами Таштаголом или Белокурихой, "обратная автобусная связь" с Новосибирском (в том числе с крупнейшим аэропортом Толмачево) и Барнаулом.

Нельзя не упомянуть и о возможности приобрести билеты на сайте наших партнеров  - для Кемеровской области это актуально для 23 автостанций на сегодняшний день.

Полный список запущенных автостанций с расписанием по Кемеровской области таков: Кемерово, Новокузнецк, Анжеро-Судженск, Белово, Березовский, Гурьевск, Ижморский, Киселевск, Ленинск-Кузнецкий, Мариинск, Междуреченск, Мыски, Осинники, Прокопьевск, Промышленная, Тайга, Таштагол, Тисуль, Топки, Тяжин, Юрга, Яшкино, Яя.

 

2 комментария
Канаш
Дмитрий Крюков
19 августа 2013, 13:33

У нас появился первый автовокзал Чувашской республики - крупный пересадочный узел Канаш.

Его расписание можно посмотреть тут. 

Сам по себе Канаш - город не такой большой, хоть и приятный; зато благодаря большому количеству железнодорожных и автобусных рейсов это ключевой пересадочный узел для всей республики. Например, насколько увеличилось количество вариантов при поиске из Москвы в Аликово.

Надеемся, что это только начало и вскоре у нас на сервисе появятся расписания других автовокзалов Чувашии.

4 комментария
Автобусы,расписания
На вахту!
Дмитрий Крюков
19 августа 2013, 13:40

Совсем недавно на сервисе Яндекс.Расписания данные по аэропорту Ноглики (Сахалинская область) приобрели странный вид:

Поставщик несколько неожиданно для нас внёс в комплект данных вахтовые рейсы на всякие буровые и нефтяные вышки, причём вряд ли все эти рейсы действительно выполняются ежедневно в 17.00 часов - скорее всего, это некоторое упрощение реальной картины.

Мы в коллективе сразу вспомнили знаменитый автовокзал Сургута, где на один скромный стенд с междугородними рейсами приходится порядка 20 рейсов с расписаниями на вахты, где неподготовленный человек не сможет расшифровать ни одного сокращения. Конечно, много таких случаев и в соседних нефтегазоносных районах.

Было бы забавно, конечно, сделать сервис Я.Нефтяник и показывать такие данные, но, боюсь, точности мы сейчас достичь не сможем, а без точности какой смысл.

Ну а Ноглики ужались до привычного состояния.

вахты,самолеты,расписания
Информер не доступен
kukushkin30
24 августа 2013, 13:44

Перестали работать информеры зарубежных аэропортов. Пишет, например, "Для Валенсия не доступен информер расписания станции". Кто-то знает, в чём проблема? Поддержка Яндекса молчит уже несколько дней...

6 комментариев
Такой вопрос...
Андрей Т.
30 августа 2013, 00:39

Почему на вашем сервисе нету расписания автобусов № 11 № 9 мкр. Павлино г.о. Железнодорожный.Это как то странно все маршруты есть,кроме №11,9.Можете ли вы добавить расписания этих рейсов?

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