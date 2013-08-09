Наш сервис продолжает "прирастать" Сибирью, мы открыли новый регион междугородного автобусного сообщения - Кемеровскую область.

Теперь на сервисе можно узнать актуальное расписание автобусов по автовокзалам в Кемерово и Новокузнецке, а также еще более чем по 20 крупным городам Кузбасса, например таким как Прокопьевск, Междуреченск, Анжеро-Судженск.

Появились новые возможности пересадок с Транссиба при поездке в города Кузбасса, например в Юрге на Кемерово и Томск, связь с курортами Таштаголом или Белокурихой, "обратная автобусная связь" с Новосибирском (в том числе с крупнейшим аэропортом Толмачево) и Барнаулом.

Нельзя не упомянуть и о возможности приобрести билеты на сайте наших партнеров - для Кемеровской области это актуально для 23 автостанций на сегодняшний день.

Полный список запущенных автостанций с расписанием по Кемеровской области таков: Кемерово, Новокузнецк, Анжеро-Судженск, Белово, Березовский, Гурьевск, Ижморский, Киселевск, Ленинск-Кузнецкий, Мариинск, Междуреченск, Мыски, Осинники, Прокопьевск, Промышленная, Тайга, Таштагол, Тисуль, Топки, Тяжин, Юрга, Яшкино, Яя.