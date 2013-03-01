Для мешканців Закарпаття і всіх любителів замків хороша новина: нещодавно на Яндексі з’явилися розклади кількох автостанцій Західної України. А саме двох ужгородських, мукачівської і хустської. Тепер ви легко сплануєте подорож у перші весняні дні з Ужгорода в село Невицьке, з Мукачевого — в Чинадійово, щоб побачити однойменні замки, а з Хуста — в смт Вишково, правда, там збереглися лише рештки фортеці.



До речі, на Розкладах, крім власне розкладів руху різного транспорту, є адреси станцій та їхні номери телефонів. А змінити місто, для якого шукатиметься інформація, можна на головній сторінці:







Якщо в дорозі комп’ютера з інтернетом під рукою немає (а зазвичай його немає), то переглянути розклади можна з мобільного на m.ya.ru/rasp.



Постачальник даних — bus.com.ua за участі ПАТ «Закарпатавтотранс».

Дмитро Щепак і команда Яндекс.Розкладів,

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