Клуб Яндекс.Расписаний

март 2013
Закарпатські автобуси на Розкладах
nemo-q.dima
1 марта 2013, 15:58

Встречайте автовокзалы Закарпатья - Ужгород(1,2), Мукачево и Хуст.

Закарпатські автобуси на Розкладах

Для мешканців Закарпаття і всіх любителів замків хороша новина: нещодавно на Яндексі з’явилися розклади кількох автостанцій Західної України. А саме двох ужгородськихмукачівської і хустської. Тепер ви легко сплануєте подорож у перші весняні дні з Ужгорода в село Невицьке, з Мукачевого — в Чинадійово, щоб побачити однойменні замки, а з Хуста — в смт Вишково, правда, там збереглися лише рештки фортеці.


До речі, на Розкладах, крім власне розкладів руху різного транспорту, є адреси станцій та їхні номери телефонів. А змінити місто, для якого шукатиметься інформація, можна на головній сторінці:



Якщо в дорозі комп’ютера з інтернетом під рукою немає (а зазвичай його немає), то переглянути розклади можна з мобільного на m.ya.ru/rasp.


Постачальник даних — bus.com.ua за участі ПАТ «Закарпатавтотранс».

 

Дмитро Щепак і команда Яндекс.Розкладів,
розширюємо географію

Автобусы,расписания
Орловский, Оренбургский и Смоленский автовокзалы на сервисе
igor.gorobecz
12 марта 2013, 14:40

Продолжаем укрепление автобусных связей центрального региона - на сервисе размещено расписание  Орловского и Смоленского автовокзалов. К ним в компанию добавляем междугородние автобусы степного Оренбурга. Страницы этих трех городов теперь в транспортной составляющей "приехать - уехать из города" имеют вполне законченный вид.

Кроме расписаний нужных вам направлений можно посмотреть и сравнить стоимость проезда.

Например: Орёл - Брянск, Смоленск - Витебск, Оренбург - Орск.

Продолжение следует....

Благодарим за предоставленную информацию нашего партнера ТКВЦ

Покупайте автобусные билеты в Украине на Яндекс.Расписаниях
nemo-q.dima
14 марта 2013, 13:15

Благодаря нашему партнеру bus.com.ua появилась возможность приобретать автобусные билеты с 16-ти автостанций Украины.

 

Надеемся, что в ближайшем будущем нам удастся значительно расширить этот список.

Купуйте автобусні квитки на Розкладах

Сьогодні Яндекс.Розклади запускають продаж квитків на автобуси. Поки що він працює для маршрутів, які починаються з або проходять через такі автостанції:


Вінниця 1 (Центральний автовокзал), 2 (а/с "Західна"), 3 (а/с "Східна")
Донецьк Південний і Західний
Львів 1 (Центральний автовокзал), 8 (залізничний вокзал)
Мукачеве
Миколаїв 1 (Міжміський), 2 (Приміський)
Одеса "Привіз", Центральний автовокзал (рейси Автолюкса)
Ужгород 1, 2
Хуст
Чернівці 1 (Центральний)

Наприклад, квиток з Донецька в Луганськ коштуватиме від 56 грн, і придбати його можна, натиснувши на кнопку з ціною:


Продаж здійснюється через нашого партнера — bus.com.ua. За резервування та проведення оплати є комісія — 8,73% від вартості квитка, а попередній продаж припиняється за 4 години до відправлення рейсу. Решту умов читайте на сторінці http://ticket.bus.com.ua/rules.


Сподіваємося, найближчим часом нам вдасться залучити й інші автостанції, стежте за оновленнями.


Команда Розкладів
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2 комментария
Продажа,Автобусы,цены
Расписание движения международных автобусов а также расписание автобусов по Европе
infobus.info
19 марта 2013, 20:38

Господа, выскажите свое мнени в отношении размещения расписания движения автобусов по територии Европы, с возможностью пересадок, а так же с возможностью покупки билетов.
Как думаете, есть ли спрос и интерес по данному направлению? 

2 комментария
Минутка смеха
Станислав Клинков
21 марта 2013, 01:13

На платформе "Рижская" Октябрьской железной дороги установили новые табло и автоинформатор с синтезатором вроде как человеческой речи. Что из этого получилось, слушайте под катом.

Для тех, кто "не в теме", там зачитывается нижеследующий текст.

Уважаемые пассажиры. Электропоезд до станции Тверь отправится в 19 часов 30 минут с платформы номер 2. Поезд проследует со следующими остановками: Останкино, Петровско-Разумовское, Моссельмаш, Ховрино, Левобережье, Химки, Сходня, Крюково.

Все пассажиры, особенно в первый раз, стабильно смеются. Такой вот забавный "чюрюк-информ".

1 комментарий
юмор,электрички
Автобусные прибавки Пермского края
igor.gorobecz
22 марта 2013, 21:19

Как известно постоянным участникам нашего клуба, еще в начале прошлого года на сервисе появились автобусные расписания Перми и некоторых городов Пермского края. Мы обещали пополнять список автовокзалов, и вот можем сообщить приятную новость - в копилку добавлены новые районные центры ИльинскийКарагайОрдаОчёр, и поселок Менделеево. Возможность планировать поездку автобусом не только из краевого центра, но и обратно теперь в Пермском крае очень высока. Например из Перми в Ильинский и обратно, из Соликамска в Кунгур с пересадкой в Перми и обратно, из Кудымкара в Верещагино через Менделеево и обратно.

Полный список городов и поселков Пермского края с автобусным сообщением на сервисе достиг 28 и на сегодня следующий: Пермь, Березники, Березовка, Верещагино, Гайны, Горнозаводск, Добрянка, Звездный, Ильинский, Карагай, Краснокамск, Кудымкар, Кунгур, Лысьва, Менделеево, Нытва, Орда, Оса, Очёр, Полазна, Сива, Соликамск, Суксун, Уинское, Усть-Качка, Чернушка, Юрла, Юсьва.

Выражаем признательность за активную работу и предоставленные данные нашим пермским партнерам ООО "КАРС"

Новые автовокзалы на Яндекс Расписаниях.
nemo-q.dima
25 марта 2013, 02:27

Впервые междугородные и пригородные автобусы столицы Украины получили удобную прописку в Интернете - на Яндекс.Расписаниях: с 21-го числа к сервису присоединилось пять автостанций Киева. Кроме них также добавились еще семь автостанций Киевской области и один вокзал Чернигова.

Полный список: Киев Центральный, автостанции Южная, Полесье, Дарница, Дачная (это почти все киевские, за исключением автостанциий Киев возле ж/д вокзала, Видубичи и Подол), Дымер, Кагарлык, Макаров, Обухов, Тетиев, Ракитное, Тараща и Чернигов Центральный.

В работе над обновлением нам помогало ГП«Расчетный центр Мининфраструктуры Украины», с которым ранее были запущены автовокзалы Крыма.

На сервисе также можно посмотреть расписания поездов, самолетов и электричек в разные уголки Украины. А в дороге их все удобно смотреть на мобильном сайте m.ya.ru/rasp.

Киев,украина,Автобусы,расписания