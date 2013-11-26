В понедельник на Яндекс.Картах появились автобусные маршруты г.Заречного Пензенской области. Ранее он назывался Пенза-19, и до сих пор является закрытым городом с доступом только по пропускам.

Отрисовать схему маршрутов города, в который невозможно попасть, было, признаться, довольно увлекательно. До сих пор существует определённая проблема на внутригородских маршрутах, поэтому пока полностью нарисованы только три пригородных, связывающих Заречный с Пензой (по ним хотя бы есть примитивные схемы). В будущем надеюсь сделать город полностью.

P.S. У меня просьба, если вдруг кто-то из зареченцев это читает, указывайте на ошибки, если их найдёте. Трассировка, остановки, что угодно.