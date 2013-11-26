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ноябрь 2013
Транспорт закрытого города
scherjew
26 ноября 2013, 22:22

В понедельник на Яндекс.Картах появились автобусные маршруты г.Заречного Пензенской области. Ранее он назывался Пенза-19, и до сих пор является закрытым городом с доступом только по пропускам.

Отрисовать схему маршрутов города, в который невозможно попасть, было, признаться, довольно увлекательно. До сих пор существует определённая проблема на внутригородских маршрутах, поэтому пока полностью нарисованы только три пригородных, связывающих Заречный с Пензой (по ним хотя бы есть примитивные схемы). В будущем надеюсь сделать город полностью.

P.S. У меня просьба, если вдруг кто-то из зареченцев это читает, указывайте на ошибки, если их найдёте. Трассировка, остановки, что угодно.

2 комментария
городской транспорт,Заречный,пенза
Автовокзалы Владимира, Иваново, Рязани и казахстанского Павлодара
igor.gorobecz
28 ноября 2013, 17:29

Очередные запуски расписаний автобусных вокзалов состоялись на сервисе за последнее время.

На прошлой неделе мы запустили давно всеми ожидаемые автовокзалы Владимира, Иваново и Рязани.

Теперь у нас на сервисе можно получить, к примеру, полный "расклад" возможных вариантов добраться до Суздаля, уехать дальше до ПлесаКостромыЯрославля. Можно спокойно запланировать поездку из Москвы в Иваново и обратноиз Рязани в Москву, из Владимира в Муром и по другим популярным направлениям. Благодарим за предоставленную информацию нашего партнера ТКВЦ.

Не так давно к нам обратился представитель Павлодарского автовокзала с просьбой разместить расписание в простом формате .xls. Размеры таблицы были весьма внушительные, мы решили попросить наших коллег сделать более продвинутый вариант - в формате .xml, дабы избежать постоянного ручного обновления данных. И они это сделали достаточно быстро, а мы в свою очередь постарались так же быстро их разместить на сервисе. И вот он, автовокзал Павлодара, который мы официально запустили сегодня.

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