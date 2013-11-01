Очередной сибирский автобусный запуск состоялся на сервисе - мы представляем вниманию пользователей расписание Красноярского автовокзала. География автобусных сообщений по краю, конечно, велика и обширна, но мы выделим, пожалуй, рейсы до аэропорта Емельяново, где расположена автобусная касса, и в аэропорт заходят часть рейсов Западного (на Ачинск) и Южного (на Абакан, Минусинск) направлений. Как всегда при новых запусках, улучшилось количество и качество пересадок (например: Кемерово - Енисейск, Ачинск - Саяногорск, Норильск - Шарыпово; или если из столиц, то: Санкт-Петербург - Дивногорск, Москва - Шушенское.

Доступна продажа билетов из Красноярска на большинство рейсов, вам нужно выбрать дату поездки и по "желтой кнопке" с указанной предварительной стоимостью проезда перейти на сайт нашего партнера Е-траффик.

Мы благодарим за предоставленные возможности наших коллег из Е-траффика и надеемся на дальнейшее совместное освоение необъятных транспортных просторов России.