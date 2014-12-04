Клуб Яндекс.Расписаний

декабрь 2014
Автостанции в Рязанской области
igor.gorobecz
4 декабря 2014, 15:22

На днях мы, как у нас принято говорить, "выкатили данные в продакшен" по 11 автостанциям Рязанской области.

Список городов, по которым у нас появилось междугороднее и пригородное сообщение, такой:

Спасск-Рязанский, Скопин, Новомичуринск, Касимов, Шилово, Спас-Клепики, Гусь-Железный, Тума, Ряжск, Шацк, Путятино.

Пойдя "вглубь" Рязанской области, мы получили на сервисе безальтернативное расписание автобусов как минимум по половине из перечисленного списка городов. Как всегда, смотрим цены и планируем поездки. За предоставленные данные благодарим нашего партнера - компанию КВЦ-сервис.

Напоследок небольшое фото автовокзала в Шацке,  который находится в здании церкви и работает круглосуточно.

Автовокзалы Череповца и Нижнего Тагила
igor.gorobecz
4 декабря 2014, 20:27

На сервисе открылось "автобусное движение" из городов Череповец и Нижний Тагил. Мы довольно долго ждали, когда местные транспортники решат вопросы автоматизации и передачи данных по расписаниям автовокзалов в двух крупнейших городах Вологодской и Свердловской областей, и вот наконец это произошло. Примечательно то, что теперь у нас есть возможность планировать поездки в том числе междугородними автобусами "в оба направления" из Череповца в Вологду и обратно, и из Нижнего Тагила в Екатеринбург и обратно. Тем более это становится актуальным в свете отмены многих электричек в Вологодской области. За данные выражаем благодарность компаниям ДЮК (Вологда) и Дорконсалтинг (Екатеринбург).