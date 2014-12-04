На днях мы, как у нас принято говорить, "выкатили данные в продакшен" по 11 автостанциям Рязанской области.

Список городов, по которым у нас появилось междугороднее и пригородное сообщение, такой:

Спасск-Рязанский, Скопин, Новомичуринск, Касимов, Шилово, Спас-Клепики, Гусь-Железный, Тума, Ряжск, Шацк, Путятино.

Пойдя "вглубь" Рязанской области, мы получили на сервисе безальтернативное расписание автобусов как минимум по половине из перечисленного списка городов. Как всегда, смотрим цены и планируем поездки. За предоставленные данные благодарим нашего партнера - компанию КВЦ-сервис.

Напоследок небольшое фото автовокзала в Шацке, который находится в здании церкви и работает круглосуточно.