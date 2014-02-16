Наблюдая, как ростовчане тяжело справлялись с последствиями мощного циклона, засыпавшего город по самую маковку, мы решили хотя-бы виртуально помочь местным жителям и разместили на сервисе расписание одного из крупнейших автовокзалов юга России - Донавтовокзала.

Автобусное сообщение в Ростовской области традиционно многообразное, уехать можно хоть в Украину, хоть на Кавминводы, хоть к Черному морю, хоть к Азовскому, хоть к Каспийскому - варианты на любой вкус.

Пожалуй, наиболее важные направления представлены рейсами на Волгоград, Волгодонск, Ставрополь, где автобусы явным образом выигрывают у других способов сообщения.

Мы благодарим наших партнеров - Донавтовокзал, и рассчитываем на дальнейшее расширение географии автобусного сообщения по Ростовской области.