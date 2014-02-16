Игры-2014 в самом разгаре, и многие из нас внимательно следят за событиями в Сочи с экранов телевизоров. Самые серьёзные и увлечённые болельщики отправляются туда, чтобы увидеть состязания воочию и поддержать спортсменов.
Напоминаем, что специально для гостей зимнего Сочи информацию о перемещении по территории Игр мы собрали на отдельной странице. С её помощью вы можете легко и быстро сориентироваться, как доехать, например, от Сочи до Красной Поляны или от Адлера до Олимпийского парка, в котором расположены многие объекты Игр: ледовый дворец «Большой», ледовая арена «Шайба», кёрлинговый центр «Ледяной куб» и другие. Вы можете быстро проверить, когда «прилетит» следующая «Ласточка», и узнать, как добраться до нужного спортивного объекта от станции вашего прибытия.
А тем, кто остался дома, напомним, что следить за новостями из столицы Зимних Игр — 2014 удобно с помощью спецпроекта Яндекса, а спортивные объекты можно увидеть (как внутри, так и снаружи!) на панорамах Яндекс.Карт.
Игры-2014 в самом разгаре, и многие из нас внимательно следят за событиями в Сочи с экранов телевизоров. Самые серьёзные и увлечённые болельщики отправляются туда, чтобы увидеть состязания воочию и поддержать спортсменов.
Наблюдая, как ростовчане тяжело справлялись с последствиями мощного циклона, засыпавшего город по самую маковку, мы решили хотя-бы виртуально помочь местным жителям и разместили на сервисе расписание одного из крупнейших автовокзалов юга России - Донавтовокзала.
Автобусное сообщение в Ростовской области традиционно многообразное, уехать можно хоть в Украину, хоть на Кавминводы, хоть к Черному морю, хоть к Азовскому, хоть к Каспийскому - варианты на любой вкус.
Пожалуй, наиболее важные направления представлены рейсами на Волгоград, Волгодонск, Ставрополь, где автобусы явным образом выигрывают у других способов сообщения.
Мы благодарим наших партнеров - Донавтовокзал, и рассчитываем на дальнейшее расширение географии автобусного сообщения по Ростовской области.
Последний зимний месяц неторопливо перевалил за середину, и — пусть пока ещё не в воздухе, но в душе наверняка — уже чувствуется приближение весны. Весны с её праздниками, планами на летний отпуск, вихрем эмоций, сверхмобильностью и спонтанными решениями. И именно сейчас хочется как можно скорее встряхнуть себя, сбросить зимнюю сонливость, сесть в самолёт и махнуть куда-нибудь за свежими впечатлениями. Что приятно — в низкий сезон это обойдётся намного дешевле.
Кстати, сейчас самое время запланировать и майские каникулы, если вы этого ещё не сделали. Во-первых, весна придёт — а у вас уже всё готово!
О том, как удобно выбирать авиабилеты, безопасно и легко покупать их и как экономить при этом, с удовольствием рассказывает в блоге Яндекса команда сервиса Яндекс.Авиабилеты.
Знаете ещё какие-то секреты и хитрости авиапутешествий? Делитесь ими в комментариях!
Продолжаем прирастать автобусами Сибири - сегодня запустили расписание автобусного вокзала Томска. Как известно, Томск исторически находится несколько в стороне от главных российских путей сообщения, таких как Транссибирская магистраль, посему в автобусном плане для региона необходимо сообщение с ближайшими крупными железнодорожными станциями на этой магистрали, с Юргой например. Кроме сообщения с Кемерово и Новосибирском, за отсутствие которых над нами посмеивались некоторые пользователи сервиса ("у вас автобусы уходят из Новосибирска в Томск, а назад не возвращаются, вы их там складируете что ли))"), на сервисе появляется и прямое автобусное сообщение с крупнейшим аэропортом Толмачево. Из "супердальнобойных" можно выделить рейсы до Минусинска, Горно-Алтайска и казахстанского Павлодара. Есть рейсы и на север Томской области - до Колпашево и Каргасока, от которого летом с пересадкой, "по воде", есть возможность добраться до Стрежевого и Нижневартовска. Если, конечно, воспользоваться сервисом Яндекс. Расписания))
Как всегда, выражаем признательность за предоставленные данные нашим партнерам - компании ИТТ РАЙС, и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество.
На Яндекс.Расписаниях появились электрички и дизели Львовской железной дороги. Остальные пять дорог — Донецкая, Одесская, Приднепровская, Южно-Западная и Южная — уже были на сервисе, так что теперь у нас есть информация о движении всех электричек на территории Украины.
За помощь благодарим Львовскую железную дорогу, охватывающую, кстати, Волынскую, Закарпатскую, Ивано-Франковскую, Львовскую, Тернопольскую и Черновицкую области. А это значит, что с помощью Расписаний можно спланировать поездку в Карпаты, например, на дизеле Ивано-Франковск — Рахов.
Расписания электричек вы можете узнавать на сервисе, в его мобильной версии http://m.rasp.yandex.ua и в приложении Электрички. Кроме того, виджет расписаний можно повесить перед глазами на главной странице Яндекса, чтобы точно ничего не пропустить.
Также на сервис добавлены схемы украинских поездов Skoda и Hyundai. Надеемся, что составы Hyundai отремонтируют и в скором времени они выйдут на привычные маршруты.
Ну и главное: теперь украинская версия нашего сервиса http://rasp.yandex.ua/ доступна как на русском, так и на украинском языке. Для смены языка можно воспользоваться переключателем внизу страницы.
Александр Фетисов, Дмитрий Щепак и команда Расписаний