Команда Расписаний запускает версию сервиса Яндекс.Расписания для смартфонов и планшетов. Теперь с этих устройств будет намного удобнее планировать поездки, искать маршруты, смотреть расписание по станции или статусы в табло аэропортов.
Мобильные Яндекс.Расписания и новая тач-версия
Мобильная версия Расписаний существует уже давно. Мы обратили внимание, что сейчас более половины пользователей заходят на текущую мобильную версию со смартфонов и их доля постоянно растёт. При этом очевидно, что версия для обычных pda-устройств не в полной мере отвечает потребностям таких пользователей. Поэтому мы создали отдельную версию мобильных Яндекс.Расписаний, адаптированную специально для устройств с тач-экраном.
1. Поиск расписания пункт-пункт по типам транспорта (самолёты, ж/д транспорт — поезда и электрички, автобусы и водный транспорт) с отображением стоимости проезда и времени в пути в результатах поиска и на странице рейса.
2. Поиск между станциями выбранного направления электричек или поиск между двумя пунктами без выбора направления.
3. Просмотр транспортных узлов по типам транспорта у городов.
4. Просмотр расписания по станциям (ближайшие рейсы, на сегодня и на все дни), для аэропортов и ж/д вокзалов — вывод статусов прибытия и отправления рейсов.
5. Просмотр контактных данных компаний-перевозчиков с отображением адреса на карте.
6. Просмотр контактной информации по транспортным узлам и остановкам.
7. Поиск по номеру рейса и по фирменным названиям поездов.
Тач-версия для тач устройств определяется автоматически. Так что набирайте привычный адрес Расписаний на своём планшете или смартфоне — вам откроется именно она.
Прямой адрес тач-версии — http://t.rasp.yandex.ru/
Будем рады вопросам, замечаниям и комментариям.
Команда Яндекс.Расписаний