Команда Расписаний запускает версию сервиса Яндекс.Расписания для смартфонов и планшетов. Теперь с этих устройств будет намного удобнее планировать поездки, искать маршруты, смотреть расписание по станции или статусы в табло аэропортов.



Мобильные Яндекс.Расписания и новая тач-версия



Мобильная версия Расписаний существует уже давно. Мы обратили внимание, что сейчас более половины пользователей заходят на текущую мобильную версию со смартфонов и их доля постоянно растёт. При этом очевидно, что версия для обычных pda-устройств не в полной мере отвечает потребностям таких пользователей. Поэтому мы создали отдельную версию мобильных Яндекс.Расписаний, адаптированную специально для устройств с тач-экраном.

