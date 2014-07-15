Клуб Яндекс.Расписаний

июль 2014
Яндекс.Расписания для тач-устройств
safaroveldar
15 июля 2014, 19:49

Команда Расписаний запускает версию сервиса Яндекс.Расписания для смартфонов и планшетов.  Теперь с этих устройств будет намного удобнее планировать поездки, искать маршруты, смотреть расписание по станции или статусы в табло аэропортов.

 

 
Мобильные Яндекс.Расписания и новая тач-версия

Мобильная версия Расписаний существует уже давно. Мы обратили внимание, что сейчас более половины пользователей заходят на текущую мобильную версию со смартфонов и их доля постоянно растёт. При этом очевидно, что версия для обычных pda-устройств не в полной мере отвечает потребностям таких пользователей. Поэтому мы создали отдельную версию мобильных Яндекс.Расписаний, адаптированную специально для устройств с тач-экраном.
 

Сейчас в тач-версии доступны следующие функции.
 
1. Поиск расписания пункт-пункт по типам транспорта (самолёты, ж/д транспорт — поезда и электрички, автобусы и водный транспорт) с отображением стоимости проезда и времени в пути в результатах поиска и на странице рейса.



2. Поиск между станциями выбранного направления электричек или поиск между двумя пунктами без выбора направления.


3. Просмотр транспортных узлов по типам транспорта у городов.


4. Просмотр расписания по станциям (ближайшие рейсы, на сегодня и на все дни), для аэропортов и ж/д вокзалов — вывод статусов прибытия и отправления рейсов.


5. Просмотр контактных данных компаний-перевозчиков с отображением адреса на карте.


6. Просмотр контактной информации по транспортным узлам и остановкам.


7. Поиск по номеру рейса и по фирменным названиям поездов.


8. Поиск по названию станции
9. Возможность поделиться страницей рейсов в социальных сетях или быстро отправить ссылку по почте с уже сформированным шаблоном письма.

Тач-версия для тач устройств определяется автоматически. Так что набирайте привычный адрес Расписаний на своём планшете или смартфоне — вам откроется именно она.

Прямой адрес тач-версии — http://t.rasp.yandex.ru/

Будем рады вопросам, замечаниям и комментариям.

Команда Яндекс.Расписаний

 

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