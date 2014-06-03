Клуб Яндекс.Расписаний

июнь 2014
Электрички iOS, версия 2.13
Айгуль
3 июня 2014, 18:34

Владельцы айфонов, спешите обновить приложение Электрички

На днях мы выпустили новую версию мобильных Электричек для iOS (версий 5.1+). Из новенького:

  • Теперь избранные маршруты можно синхронизировать между разными телефонами. Для этого нужно всего лишь авторизоваться в настройках приложения при помощи вашего логина Яндекса. Вам не придётся заново добавлять маршруты в Избранное на другом устройстве — достаточно авторизоваться с тем же логином, и маршруты появятся там автоматически.

IMG_0014(1).PNG

  • Исправлены мелкие, но досадные ошибки. Так, приложение больше не переспрашивает, в какой зоне вы находитесь, всегда вовремя обновляет очередь ближайших электричек и не путает маршруты «туда» и «обратно». 
  • Устранены неполадки, которые вызывали падение при выборе некоторых станций и иногда при запуске.

Большое спасибо за все ваши отзывы и пожелания, они помогают нам делать сервис лучше! Пишите ещё

И отдельное спасибо — за терпение

Команда Расписаний

2 комментария
iphone,iphone5,Мобильные приложения,электрички
Яндекс.Расписания запускают API
safaroveldar
6 июня 2014, 10:41

Команда Расписаний запускает собственный API. С его помощью можно получать информацию для ваших пользователей о том, как добраться от точки А до точки Б, чем вообще можно уехать из точки А и другие полезные данные в удобном формате и месте. API Яндекс.Расписаний — это Расписания, которые работают прямо у вас на сайте.

 

 


С помощью API можно получить расписания всех видов транспорта между двумя станциями, выделить определенный вид транспорта или запросить, например, расписание по одной отдельно взятой станции. Кроме этого, API предоставляет доступ к полному маршруту следования, данным о времени прибытия и отправления и времени в пути. Также доступна контактная информация о компаниях-перевозчиках. Все возможности API подробно описаны в документации.

Даже если пользователь задает просто точку отправления, а не конкретную станцию, API Яндекс.Расписаний может решить его задачу, выводя ближайшие к заданной точке станции. Таким образом, используя API, вы можете создавать удобные сервисы для своих пользователей, решать их задачи, формировать дополнительную аудиторию и повышать ценность собственных сайтов. 

API Яндекс.Расписаний абсолютно бесплатный, но доступ предоставляется по ключу. Чтобы его получить, необходимо ознакомиться с пользовательским соглашением и отправить на адрес rasp-info@yandex-team.ru описание вашего сайта и доменное имя, с которого ваш сервис будет обращаться к API, а также логин учетной записи на Яндексе. Обращаем ваше внимание на то, что обязательным условием использования API является указание на сайте информации об источнике предоставления данных — сервисе Яндекс.Расписания.

Также вы можете добавлять информацию о расписаниях на свой сайт с помощью виджетов. Для этого вам не нужно уметь программировать. Достаточно просто вставить готовый код на сайт. Сейчас доступно три виджета:

  • Информер — показывает расписания рейсов для станций, аэропортов и по направлениям; 

  • Поисковая строка, в которой пользователь может самостоятельно искать необходимый ему рейс, фильтруя его по различными видам транспорта;


Команда Расписаний
1 комментарий
виджет,информеры,виджеты,api,информер,расписание,расписания