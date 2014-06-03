



С помощью API можно получить расписания всех видов транспорта между двумя станциями, выделить определенный вид транспорта или запросить, например, расписание по одной отдельно взятой станции. Кроме этого, API предоставляет доступ к полному маршруту следования, данным о времени прибытия и отправления и времени в пути. Также доступна контактная информация о компаниях-перевозчиках. Все возможности API подробно описаны в документации.

Даже если пользователь задает просто точку отправления, а не конкретную станцию, API Яндекс.Расписаний может решить его задачу, выводя ближайшие к заданной точке станции. Таким образом, используя API, вы можете создавать удобные сервисы для своих пользователей, решать их задачи, формировать дополнительную аудиторию и повышать ценность собственных сайтов.

API Яндекс.Расписаний абсолютно бесплатный, но доступ предоставляется по ключу. Чтобы его получить, необходимо ознакомиться с пользовательским соглашением и отправить на адрес rasp-info@yandex-team.ru описание вашего сайта и доменное имя, с которого ваш сервис будет обращаться к API, а также логин учетной записи на Яндексе. Обращаем ваше внимание на то, что обязательным условием использования API является указание на сайте информации об источнике предоставления данных — сервисе Яндекс.Расписания.

Также вы можете добавлять информацию о расписаниях на свой сайт с помощью виджетов. Для этого вам не нужно уметь программировать. Достаточно просто вставить готовый код на сайт. Сейчас доступно три виджета:

Информер — показывает расписания рейсов для станций, аэропортов и по направлениям;





Поисковая строка, в которой пользователь может самостоятельно искать необходимый ему рейс, фильтруя его по различными видам транспорта;





Поиск авиабилетов - помогает искать и покупать авиабилеты на самолет.



