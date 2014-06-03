Владельцы айфонов, спешите обновить приложение Электрички
На днях мы выпустили новую версию мобильных Электричек для iOS (версий 5.1+). Из новенького:
- Теперь избранные маршруты можно синхронизировать между разными телефонами. Для этого нужно всего лишь авторизоваться в настройках приложения при помощи вашего логина Яндекса. Вам не придётся заново добавлять маршруты в Избранное на другом устройстве — достаточно авторизоваться с тем же логином, и маршруты появятся там автоматически.
- Исправлены мелкие, но досадные ошибки. Так, приложение больше не переспрашивает, в какой зоне вы находитесь, всегда вовремя обновляет очередь ближайших электричек и не путает маршруты «туда» и «обратно».
- Устранены неполадки, которые вызывали падение при выборе некоторых станций и иногда при запуске.
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Команда Расписаний