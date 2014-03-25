Добрый день! А почему бы не показывать все возможные варианты поездки из пункта А в пукт Б: сейчас система показывает варианты с минимум 40 минут на пересадку, если это пассажирский поезд. Ведь можно показывать все остальные варианты, просто делать пометку, что времени мало (как извесно, покупка билетов по системе Экспресс возможно только не позже 40 минут до отправления поезда), ведь не все будут покупать билет на месте. Так будет более полная картина и будет возможность планировать поездку более тчательно.