Рейс М9 232 Херсон - Киев не осуществляется http://www.airport.kherson.ua/ua/
Поезд 958Ш Николаев - Херсон следует с 13 декабря по нечетным числам
Добрый день.
Что не так с избранными маршрутами электричек на сайте? В приложении для андроид можно зайти в свою учётку, однако не понятно для чего..
Как настроить избранные маршруты в веб версии электричек?
Спасибо!
Мне бы хотелось знать: существуют ли обновлённая версия сервиса по новым стандартам Яндекс? И если есть то ссылку
Добрый день! Вот уже несколько дней как перестали работать информеры расписаний по аэропортам и станциям! Транслируется просто белый квадрат Малевича))
Ведутся профилактические работы или будет обновление? Или Вы прекратили поддержку информеров?
Спасибо.
Можно переместить на первое место при наборе "сан" Санкт-Петербург, а не Сантьяго? Что-то мне подсказывает, что питерские расписания интересуют пользователей больше, чем доминиканские
Здравствуйте, существует ли возможность интеграции вашего сервиса на свой сайт? В частности рнеобходимо рсписние для определенного города.
Вот тут смотрю релизована данная возможность - http://www.sochiru.ru/kak-dobratsya-sochi/poezdom-v-sochi
Как сделать подобное?
Добрый день!
Смотрю расписание автобусов Казань-Киров. Какое-то неразумное время в пути, нет ли ошибки?
https://rasp.yandex.ru/thread/empty_1_f9623344t9636941_171?tt=bus&departure=2015-12-16
https://rasp.yandex.ru/thread/empty_0_f9623344t9636941_171?tt=bus&departure=2015-12-16