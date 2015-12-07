Добрый день! Вот уже несколько дней как перестали работать информеры расписаний по аэропортам и станциям! Транслируется просто белый квадрат Малевича))

Ведутся профилактические работы или будет обновление? Или Вы прекратили поддержку информеров?

Спасибо.