Клуб Яндекс.Расписаний

декабрь 2015
Рейс М9 232 Херсон - Киев
nautilus486
7 декабря 2015, 14:01

Рейс М9 232 Херсон - Киев не осуществляется http://www.airport.kherson.ua/ua/

2 комментария
Поезд 958Ш Николаев - Херсон
nautilus486
7 декабря 2015, 14:05

Поезд 958Ш Николаев - Херсон следует с 13 декабря по нечетным числам

Избранные маршруты
Leonid Kurbatov
7 декабря 2015, 14:07

Добрый день.

Что не так с избранными маршрутами электричек на сайте? В приложении для андроид можно зайти в свою учётку, однако не понятно для чего..

Как настроить избранные маршруты  в веб версии электричек?

Спасибо!

1 комментарий
Существуют ли обновлённая версия сервиса по новым стандартам Яндекс?
Удалённый пользователь
7 декабря 2015, 14:13

Мне бы хотелось знать: существуют ли обновлённая версия сервиса по новым стандартам Яндекс? И если есть то ссылку

1 комментарий
Информеры
И. П.
7 декабря 2015, 14:51

Добрый день! Вот уже несколько дней как перестали работать информеры расписаний по аэропортам и станциям! Транслируется просто белый квадрат Малевича))

Ведутся профилактические работы или будет обновление? Или Вы прекратили поддержку информеров?

Спасибо.

4 комментария
Подсказки при наборе названий
В
8 декабря 2015, 14:50

Можно переместить на первое место при наборе "сан" Санкт-Петербург, а не Сантьяго? Что-то мне подсказывает, что питерские расписания интересуют пользователей больше, чем доминиканские

1 комментарий
API или как интегрировать расписание на свой сайт?
edojikosuli
8 декабря 2015, 14:50

Здравствуйте, существует ли возможность интеграции вашего сервиса на свой сайт? В частности рнеобходимо рсписние для определенного города.

Вот тут смотрю релизована данная возможность - http://www.sochiru.ru/kak-dobratsya-sochi/poezdom-v-sochi

Как сделать подобное?

2 комментария
Казань-Киров, автобус
Михаил Тихонов
15 декабря 2015, 13:11

Добрый день!

Смотрю расписание автобусов Казань-Киров. Какое-то неразумное время в пути, нет ли ошибки?

https://rasp.yandex.ru/thread/empty_1_f9623344t9636941_171?tt=bus&departure=2015-12-16

https://rasp.yandex.ru/thread/empty_0_f9623344t9636941_171?tt=bus&departure=2015-12-16

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