Клуб Яндекс.Расписаний

январь 2015
Спасибо за отличную работу
template2do
16 января 2015, 15:44

Хотел передать большое спасибо Марине Лапшовой - отзывчивой, доброй и крайне клиентоориентированной девушке из команды "Яндекс.Расписание". На протяжении длительного времени она максимально оперативно и доступно для меня помогает по размещению информации о маршрутах в сервисе. И что наиболее удивительно, такой уровень сервиса и профессионализма проявляется её всегда, даже не смотря на то, что сервис бесплатен абсолютно.

Вообщем, ещё раз большое спасибо за отличную работу, Марина. А для руководства этой замечательной девушки хочу передать, что такая работа, должна безусловно поощряться либо морально, либо материально, а лучше и так, и так

С наступившем Новым Годом! Успехов и процветания!

2 комментария
Яндекс.Расписание,работники,благодарности
Сделайте указание направлений для дублирующихся остановок в электричках.
guinpin
16 января 2015, 15:50

Умучился, чесслово:
https://yadi.sk/i/69LXWt87djhJN

Спасибо

3 комментария
Направления
Максим М.
16 января 2015, 15:57

Здравствуйте!
В руководстве https://tech.yandex.ru/rasp/doc/reference/schedule-on-station-docpage/ есть направление "directions" в выдаче.

Просьба тут https://tech.yandex.ru/rasp/doc/reference/schedule-point-point-docpage/ в выдаче отдавать направление "directions" по каждой нитке! очень надо!