Хотел передать большое спасибо Марине Лапшовой - отзывчивой, доброй и крайне клиентоориентированной девушке из команды "Яндекс.Расписание". На протяжении длительного времени она максимально оперативно и доступно для меня помогает по размещению информации о маршрутах в сервисе. И что наиболее удивительно, такой уровень сервиса и профессионализма проявляется её всегда, даже не смотря на то, что сервис бесплатен абсолютно.

Вообщем, ещё раз большое спасибо за отличную работу, Марина. А для руководства этой замечательной девушки хочу передать, что такая работа, должна безусловно поощряться либо морально, либо материально, а лучше и так, и так

С наступившем Новым Годом! Успехов и процветания!