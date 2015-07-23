Здравствуйте!! 10 июля ехала на 607МА поезде врем 16:50 вагон №4 Что хотелось бы сказать,вагон был грязный!При посадке проводник выглядела не опрятно!Такое ощущение было,что только проснулаь она.Что-то бубнина тихо говорила пассажирам их места.я понимаю,что этот поезд проводники-были студенты,но все же.в поезде на месте не оказалось белья.проводник сначала собрала билеты,а потом через минут 20-30 выдавала белье.Туалеты были грязные,воды не было в туалете,а из умывальника шла еле еле,так же с верху что-то капало с вентиляции.Когда проводнику начали предьявлять претензии на счет туалета,ответила нам что: вода есть,и начала спорить.Так же редко когда на станциях закрывала туалеты.В поезде еле-еле открывалась ручка титана,воды без помощи мужской силы было не налить.Сама курила в тамбуре.По вагону во обще не ходила,не проверяла пассажиров есть ли они на месте.

Во общем я и как все остальные пассажиры этого вагона остались не довольны!!Если оценивать вагон по 10 ой шкале то, я поставлю 1!!!