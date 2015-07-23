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июль 2015
Коды населенных пунктов.
philins
23 июля 2015, 16:10

Здравствуйте.

1. Можно-ли где-то взять полный перечень кодов населенных пунктов используемых в системе кодирования Яндекс.Расписаний?

2. Как сопоставить код станции с кодом населенного пункта?

2 комментария
Поезд 297
nautilus486
23 июля 2015, 16:11

Поезд 297К Киев - Херсон не курсирует https://rasp.yandex.ua/thread/297KA_tis?tt=train&station_from=9614928&departure=2015-07-28&station_to=9616514&point_from=c143&point_to=c962

жалоба на 607/608 поезд Ярославль глав-СПб гл
smyk.mary
23 июля 2015, 16:12

Здравствуйте!! 10 июля ехала  на 607МА поезде врем 16:50  вагон №4 Что хотелось бы сказать,вагон был  грязный!При посадке проводник выглядела не опрятно!Такое ощущение было,что только  проснулаь она.Что-то бубнина тихо говорила  пассажирам их места.я понимаю,что этот поезд проводники-были  студенты,но все же.в поезде на месте  не оказалось  белья.проводник сначала собрала билеты,а потом через минут 20-30  выдавала белье.Туалеты были  грязные,воды не было в туалете,а из умывальника  шла еле еле,так же с верху что-то капало с вентиляции.Когда проводнику начали предьявлять претензии на счет туалета,ответила нам что: вода есть,и начала спорить.Так же редко когда на станциях  закрывала туалеты.В поезде еле-еле открывалась ручка титана,воды без помощи мужской  силы  было не налить.Сама курила в тамбуре.По вагону во обще не ходила,не проверяла пассажиров есть ли  они  на  месте.

Во общем я и как все  остальные пассажиры этого вагона остались не довольны!!Если  оценивать вагон по 10 ой шкале то, я поставлю 1!!!