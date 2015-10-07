Здравствуйте, меня уже некоторое время мучает один вопрос - откуда у Яндекса такое точное расписание электричек? Я имею некоторое отношение к разработке внутренних систем для ППК и по опыту знаю, что источник таких данных - внутренние телеграммы с изменениями, сами по себе содержат ошибки да еще и операторы при их вводе во внутренние системы умудряются накосячить. В тоже время типичной практикой является сверка с яндекс расписанием в качестве эталона.
Коллеги, поделитесь, пожалуйста, опытом, как вам удалось достичь такого уровня качества данных.
Спасибо.