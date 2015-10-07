Добрый день,

У Вас параметры поиска формируются прям из строки

к примеру

https://rasp.yandex.ru/in formers/search/?fromId=c1 1508&toId=s9600213

итого видно откуда и когда, а то что информация на сегодня и так видно,

Однако я искал парамерт поиска не по направлению а по номеру рейса

к примеру SU31

и такого рейса больше не существует нигде, мне нужен был виджет показывающий состояние точного рейса на сегодня,

такой же рейс не может быть в другой стране итд тп, он индивидуально Москва Питер, так что тут и ненужны параметры поиска типа откуда и куда

Обьясню для чего.

Мы ведущие специалисты для гостиничного бизнеса, и хотели бы встроить прям в форму брони состояние рейса на котором должен прилететь гость, чтоб ресепшен видел ожидать гостя или рейс отменили итд итп.

мы имеем дату заезда, а это почти на 100% дата прилёта , и номер рейса, можем ли мы имея только эти данные посмотреть в каком состоянии находится этот рейс?

А если бы было где посмотреть все параметры поисковой строки, было бы чудесно

Спасибо.