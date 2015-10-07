Клуб Яндекс.Расписаний

октябрь 2015
Откуда Яндекс знает расписание электричек?
alewmt
7 октября 2015, 16:01

Здравствуйте, меня уже некоторое время мучает один вопрос - откуда у Яндекса такое точное расписание электричек? Я имею некоторое отношение к разработке внутренних систем для ППК и по опыту знаю, что источник таких данных - внутренние телеграммы с изменениями, сами по себе содержат ошибки да еще и операторы при их вводе во внутренние системы умудряются накосячить. В тоже время типичной практикой является сверка с яндекс расписанием в качестве эталона.

Коллеги, поделитесь, пожалуйста, опытом, как вам удалось достичь такого уровня качества данных.

Спасибо.

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Параметры поисковой строки
Den Mat
7 октября 2015, 16:14

Добрый день,

У Вас параметры поиска формируются прям из строки

к примеру

https://rasp.yandex.ru/informers/search/?fromId=c11508&amp;toId=s9600213

итого видно откуда и когда, а то что информация на сегодня и так видно,

Однако я искал парамерт поиска не по направлению а по номеру рейса

к примеру SU31

и такого рейса больше не существует нигде, мне нужен был виджет показывающий состояние точного рейса на сегодня,

такой же рейс не может быть в другой стране итд тп, он индивидуально Москва Питер, так что тут и ненужны параметры поиска типа откуда и куда

Обьясню для чего.

Мы ведущие специалисты для гостиничного бизнеса, и хотели бы встроить прям в форму брони состояние рейса на котором должен прилететь гость, чтоб ресепшен видел ожидать гостя или рейс отменили итд итп.

мы имеем дату заезда, а это почти на 100% дата прилёта , и номер рейса, можем ли мы имея только эти данные посмотреть в каком состоянии находится этот рейс?

А если бы было где посмотреть все параметры поисковой строки, было бы чудесно

Спасибо.

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Расписание поездов по станции, время прибытия/отправления
MC-Herny
8 октября 2015, 14:40

Здравствуйте, уважаемые

https://rasp.yandex.ru/station/9607503?span=tomorrow&type=train

возможно ли сделать так (хотя бы в качестве опции), чтобы на странице с расписаниемм поездов по станции одновременно указывались и время прибытия и время отправления? 

Это близко к привычному многим (всем?) виду расписания, висящего на каждой станции

ну и наличие одной страницы вместо двух иногда весьм полезно для мобильных устройств - особенно когда надо едучи в поезде (связь может быть слабенькая) узнать (например) будет ли мой поезд "пересекаться" на станции с другим

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