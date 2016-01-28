clck.ru – безопасный способ сокращения ссылок

На прошлой неделе сервис Яндекса clck.ru начал использовать данные службы Безопасного Поиска Яндекса, чтобы защищать пользователей от заражения. Теперь он учитывает, что сайт, на который ведёт ссылка, может со временем поменять свой статус с нормального на заражённый и обратно. Поэтому полная ссылка проверяется на наличие в базе всякий раз, когда восстанавливается из сокращённой. И если оказывается, что сайт, на который она ведёт, заражён, то clck.ru показывает пользователю предупреждение. При этом база заражённых страниц постоянно пополняется и обновляется.



Таким образом, сокращенные с помощью clck.ru ссылки даже безопаснее, чем полные. Использование сервиса снижает вероятность заражения компьютеров ваших читателей и подписчиков.