Блог о безопасности

Блог о безопасности

clck.ru – безопасный способ сокращения ссылок

На прошлой неделе сервис Яндекса clck.ru начал использовать данные службы Безопасного Поиска Яндекса, чтобы защищать пользователей от заражения. Теперь он учитывает, что сайт, на который ведёт ссылка, может со временем поменять свой статус с нормального на заражённый и обратно. Поэтому полная ссылка проверяется на наличие в базе всякий раз, когда восстанавливается из сокращённой. И если оказывается, что сайт, на который она ведёт, заражён, то clck.ru показывает пользователю предупреждение. При этом база заражённых страниц постоянно пополняется и обновляется.

Таким образом, сокращенные с помощью clck.ru ссылки даже безопаснее, чем полные. Использование сервиса снижает вероятность заражения компьютеров ваших читателей и подписчиков.

 

825 комментариев
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serkangirgin
26 февраля 2018, 20:00
 https://clck.ru/C8gQp- не возможна открить Приглашаем пройти тестирование на должность оператора в компанию Яндекс
YA
ya.staff-1@yandex.ru
ya.staff-1@yandex.ru
24 şub saat 15:47
Size
Приглашаем Вас пройти тестирование на должность «Оператор call-центра со знанием турецкого языка».
Перейдите по ссылке https://clck.ru/C8gQp- лучше открывать через копирование в Яндекс.Браузере.
Просьба выбрать удобное для Вас время: прохождение Теста займет около 1 часа.
В разделе контактная информация обязательно указывайте фамилию. Нам будет легче найти ваше резюме.
По результатам мы обязательно с Вами свяжемся!
Удалённый пользователь
22 марта 2018, 21:23
serkangirgin,
naber kankka geri cevap verdilermi ??
+79309387069
16 ноября 2022, 22:02
 Hayir 
Алекс
10 сентября 2024, 11:08
clk.li - работает без проблем и самый безопасный способ сокращения ссылок!
Обновлено 10 сентября 2024, 11:09
Елена
14 августа 2025, 12:28
Есть еще Супер Кликер clck.su, который предоставляет бесплатное управление и аналитику для ссылок!
Обновлено 14 августа 2025, 12:29
Дмитрий
9 октября 2019, 08:22
serkangirgin,
steamjob.ru

nikcapital13
15 августа 2024, 13:36
serkangirgin,
Работаю с Кликер Плюс  проблем таких нет
kulakovalyubov88.liubov
24 февраля 2025, 13:42
Забираем Яндекс Кликер расширение для браузера
Александр
24 апреля 2018, 18:28
Здравствуйте!
Как связаться с поддержкой clck.ru?
Есть вопрос следующего характера. Мы разместили сокращённую ссылку через clck.ru в предложениях от нашей компании и хотели бы понять статистику, сколько человек нажали на ссылку.
Спасибо!
Елена Першина
25 апреля 2018, 13:41
Александр,
К сожалению, такую статистику не предоставляем. Рекомендуем оборачивать ссылки с метками (например, UTM), чтобы на стороне вашей системы аналитики отслеживать такие данные. 
Bot
27 апреля 2023, 15:47
Елена Першина,
Не работает сайт clck.ru
Денис Н.
10 декабря 2019, 12:43
Александр,
Используйте сервис сокращения ссылок goo.su, они предоставляют такую статистику
Обновлено 10 декабря 2019, 12:44
Александр
24 января 2024, 15:12
kurl.ru - еще один безопасный способ сокращения ссылок со статистикой и аналитикой. Также есть Инструменты для быстрого сокращения ссылок, расширение для браузера. Много настроек, в том числе таргетинг и динамические ссылки. 
nikcapital13
15 августа 2024, 13:30
Александр,
А мне больше Кликер Плюс https://clck.plus нравится
Обновлено 15 августа 2024, 13:33
autodevice-market
20 июля 2018, 13:58
Здравствуйте, подскажите для Выгрузки в Яндекс Маркет можно их использовать? Будут ли они действовать?
Елена Першина
17 сентября 2018, 12:00
autodevice-market,
лучше у поддержки Маркета уточнить, как они работают с сокращенными ссылками. 
aboo.jack
30 августа 2023, 22:11
Елена Першина,
Здраствуйте как расшифровать ссылку clck.ru

antalis2016
13 декабря 2018, 04:47
добрый день! Подскажите, яндекс упорно не хочет принимать ссылку с clck. Постоянно пишет "заполнить поля" хотя если вставить простую ссылку с сайта, то все работает
Елена Першина
15 декабря 2018, 18:39
antalis2016,
а где именно "не хочет принимать ссылок". Можете пояснить? 
nikcapital13
15 августа 2024, 13:37
antalis2016,
Рекомендую Кликер Плюс
mtikhobaev
15 января 2019, 18:15
Добрый день. Пытаюсь (через api) сократить ссылку, которая заканчивается параметрами для get-запроса: ....../Get?couponid=44444444&number=+79067752888
Сокращенная ссылка "теряет" часть url'а после &. Как побороть? Получится ли через POST? Где посмотреть примерчик для POST (если это вообще возможно - сокращать url с параметрами get-запроса)?
Елена Першина
28 января 2019, 12:47
mtikhobaev,
добрый день! Вопрос лучше у поддержки уточнить.
Ulovisto
22 января 2019, 17:33
Почему сервис не отдает рефер перехода из приложения facebook ? При прямой ссылки из приложения проблемы нет
Елена Першина
28 января 2019, 12:47
Ulovisto,
добрый день! Вопрос лучше у поддержки уточнить.
Malikovajekaterina13
31 марта 2019, 14:34
Мне нравится этот сайт. Он способен сокращать ссылки до того размера, который вам нужен.
Сайтом пользуюсь периодически, нареканий в его работе у меня никогда не возникало.
Косин Алексей
10 апреля 2019, 11:07
Здравствуйте.
А может быть вы уже сделаете плагин для вашего же браузера с этим функционалом? Находясь на любой странице клик по кнопке плагина дает короткий URL с авто копированием в буфер. Так работал goo.gl URL Shortener.
Елена Першина
5 мая 2019, 17:31
Косин Алексей,
обсудим это с командой браузера, спасибо. Но обещать пока не буду. 
Игорь
1 октября 2019, 10:34
Косин Алексей,
отличная идея!
Удалённый пользователь
16 апреля 2019, 12:09
Подскажите пожалуйста! Заранее благодарен!
Как сделать несколько разных сокращенных ссылок на одну исходную?
Елена Першина
5 мая 2019, 17:37
через данную функциональность этого сделать, к сожалению, нельзя. 
Александр
30 мая 2019, 21:02
Когда, будет норм сервис сокращения ссылок от яндекса и тем более дополнения для браузеров, а не ходя на сайт, как в пещерные времена??
Елена Першина
31 мая 2019, 12:29
Александр,
в настоящее время активно развиваем немного другие технологии: умный дом, голосовой помощник и т.д. 
kalinin0408
9 июня 2019, 16:34
Здравствуйте! Я недавно сократил ссылку через clck.ru Теперь  мне нужно сделать так, чтобы человек по той же ссылке либо  переходил уже на другой сайт, либо вообще никуда не переходил. Скажите, пожалуйста, как это сделать?
Елена Першина
10 июня 2019, 13:20
kalinin0408,
попробуйте ссылку второй раз обернуть в сокращателе ссылок - но обязательно протестируйте корректность работы. 
kalinin0408
24 июня 2019, 12:28
Елена Першина,
я попробовал. У меня не получилось. Скажите, пожалуйста, что-нибудь ещё можно сделать?
Денис Н.
29 июня 2019, 16:00
я использую goo.su. Удобный интерфейс, прекрасная аналитика
Обновлено 29 июня 2019, 16:02
Aleksey toto
10 июля 2019, 07:31
Внимание! Ссылки обрезают реферальную часть: от https://beget.com/p89577 (хостинг) он отрезал мой партнерский идентификатор "p89577" и я не получу партнерские отчисления за приведенных клиентов.

Яндекс, спасибо за подставу.
Елена Першина
10 июля 2019, 10:42
Aleksey toto,
сохраняются все стандартные части ссылки. Тут скорее вопрос, какие образом у вас ваша реферальная часть формируется и почему она "ломается" при обороте. 
СП дс Теремок п.г.т. Суходол
30 августа 2019, 11:54
http://xn----gtbeazckkbftfsi4a.xn--p1ai/wp-content/uploads/2019/03/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0-7.pdf
Удалённый пользователь
30 августа 2019, 22:27
ЗдравствуйтеЗдравствуйте 
Владимир Павлов
12 сентября 2019, 11:44
Вызывает доверие.
ofis-42
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dpanov4
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https://yandex.ru/maps/org/zdetails/208008155441/?ll=37.617312%2C55.675245&z=13
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Светлана Г.
26 октября 2019, 14:28
Спортмастер
Удалённый пользователь
30 октября 2019, 15:08
увы, но сокращённая ссылка не работает(
pozdnyakov.a.r
30 октября 2019, 18:27
https://dwb.one/threads/100496/
Удалённый пользователь
2 ноября 2019, 09:39
https:/ /clck/ru/FW3tQ
metrikov.meter
6 ноября 2019, 06:33
Можно ли сократить ссылку сохранив при этом свой домен? (он также от яндекса)
Ольга Самигулина
19 ноября 2019, 04:19
 https://rbfxdirect.com/ru/lk/?a=sacs
gulhanisina848@gmail.com
19 ноября 2019, 10:58
Я бы хотела вывести деньги с биткоина но не могу можете помочь
lapshina@buroagency.ru
22 ноября 2019, 15:20
https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B8/%D0%9C%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%A4%D0%BE%D0%BD_BURO_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%202019_%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B?idApp=client&display=normal&groupBy=none&order=1&sort=name&view=icons&typeClustering=geo&action=null&idAlbum=undefined&dialog=slider&idDialog=%2Fdisk%2F%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B8%2F%D0%9C%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%A4%D0%BE%D0%BD_BURO_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%202019_%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%2FGif%20%D1%81%20%D0%BD%D1%83%D0%BB%D1%8F_%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD.mp4
info.usadba78
25 ноября 2019, 17:31
https://usadba-shop.ru/kolovesi/kolovesi-3/
The Boys
26 ноября 2019, 13:52
http://jackets.theboys.ru/
kibuk.alena
17 декабря 2019, 10:44
https://pizzacoffee.by/stock/sreda-eda/?utm_source=sms&utm_medium=sreda&utm_campaign=eda
Tad Poplin
14 августа 2022, 17:07
kibuk.alena,
https://clck.ru/sWW8W 
shabarshinv
30 декабря 2019, 17:19
где музыка
Videomir.pro
10 января 2020, 16:26
https://yandex.ru/maps/org/videomir_videonablyudeniye/22444712974/?ll=37.949794%2C55.663084&z=17

Высокопревосходительственное Экспрессионистическое-Мизантроп
10 января 2020, 23:22
 https://www.bestchange.ru/?p=1042707
Мақсат Оразбаев
14 января 2020, 15:37
Махсат оразбаев

Пятков Дмитрий
17 января 2020, 17:16
Пятков Дмитрий Владиславович 
mistrage1
4 февраля 2020, 11:05
Добрый день!


Сайт и ссылки не работают, подскажите, пожалуйста, планируется ли починка? Если да, то в какие сроки?
plazmoran-ru
4 февраля 2020, 14:19
https://bryansk.medsi.ru/doctors/tkacheva_valentina_sergeevna/
Ольга
11 февраля 2020, 11:44
https://www.pngtube.com/myfile/detail/341-3411446_madagascar-png-.png
Fakhretdinovaidelya
13 февраля 2020, 00:20
http://rty4536asdas.cf/bonus/v1/oEx3HA1TtFVJU2KgzJ7xOHvHs
А
18 февраля 2020, 16:10
That domain has been blocked because it does not comply with our rules
А
18 февраля 2020, 16:10
http://catcut.net/x1IH
make.peace.and.love
19 февраля 2020, 13:09
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/mebel_i_interer/lampovye_chasy_s_budilnikom_severin_nixie_clock_1104931643
antonhorckov
21 февраля 2020, 10:00
https://cdn.tutsplus.com/webdesign/uploads/legacy/tuts/341_wf/webwise-home-wireframe.png
олег михайлов
1 марта 2020, 00:27
https://kinoroomx1.pw?s=56013&play
vitaladanilov94124@gmail.com
14 марта 2020, 13:26
 Недавно нашел это приложение,заказал себе вот этот телевизор -https://navitop.ru/products/dali-s240 и никак не могу нарадоваться, служит прекрасно!
Обновлено 14 марта 2020, 13:27
ayanbolathan
17 марта 2020, 20:35
СПАСИБО вам огромное 
Дмитрий
18 марта 2020, 03:48
Осталось еще сделать такой сервис с миниатюрами https://imgbb.com/ ))
Алексей
18 марта 2020, 22:20
https://docviewer.yandex.ru/view/602969145/?*=wY684nCYE2qaz1NP5NTEddmp3f97InVybCI6InlhLWRpc2s6Ly8vZGlzay9LYXRhbG9nX29kZXpoZHlfMjAxN18yMDE4X3BkZl9wZGYucGRmIiwidGl0bGUiOiJLYXRhbG9nX29kZXpoZHlfMjAxN18yMDE4X3BkZl9wZGYucGRmIiwibm9pZnJhbWUiOmZhbHNlLCJ1aWQiOiI2MDI5NjkxNDUiLCJ0cyI6MTU4NDU1OTE2MzE3OCwieXUiOiI4NzIyNTgzMjkxNTc4OTY1NTU5In0%3D
Удалённый пользователь
19 марта 2020, 12:48
Я вообще не знала, что нужно сокращать ссылки на сайте, пока не наткнулась на эту статью: https://ifish2.ru/sokrashhenie-ssylok/. Теперь понимаю, что это бывает довольно важно. Тем более, что это несложно. В той статье, кстати, еще есть список сайтов, где можно это сделать.
Левашин Михаил
20 марта 2020, 12:59
https://clck.ru/LiQiF Сегодня перестала открываться
АЛЕКСАНДР
22 марта 2020, 19:35
https://zen.yandex.ru/media/id/5e521f2c6e1cd54e7a5d2476/prosmotry-za-003-002-kopeiki-ot-youtube-zarabotok-dom-rabota-5e76dcb2c4119657f2f4993b
AcatziR
25 марта 2020, 11:18
Здравствуйте, а qr-codе, который предоставляет ресурс клик остается пожизненно или он потом может стать чьим-то?  
NordEst
26 марта 2020, 09:46
https://magenta.today/%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D1%81%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%BE-%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B5-%D0%B8-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%8B-%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81%D0%B0-cc622444a3a9
korotant
31 марта 2020, 10:25
https://goo-gl.su/A4FXF6
Рашид Муйдинов
4 апреля 2020, 17:47
http://firstclick.pro/?flow_hash=JxRkT0zA
qalandarovtursunbek
9 апреля 2020, 07:48
Привет
gultakin.safarova
10 апреля 2020, 12:33
http://sale.pride.network/instazero?referral=gsbaku12@gmail.com
lugowoiegor
17 апреля 2020, 13:21
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_pod_kovorking_peregovorov_zanyatiy_dlya_1911450833?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_ios&utm_source=soc_sharing_seller
Удалённый пользователь
20 апреля 2020, 03:50
мне понравился serkangirgin nasyilsyn iyi gunler
darya.dim
21 апреля 2020, 22:13
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3322696043215698332&parent-reqid=1587496020611178-385422716213197921000122-production-app-host-vla-web-yp-290&path=wizard&text=А.+Вампилов+Пьеса+«Утиная+охота»+Проблематика%2C+конфликт%2C+система+образов%2C+композиция+пьесы.
Ely
1 мая 2020, 17:54
https://vk.com/album37810042_272056892
Удалённый пользователь
8 мая 2020, 21:06
это классное приложение
elena963r
12 мая 2020, 09:12
https://www.change.org/p/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D1%80%D1%84-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%83%D0%B5%D0%BC-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%83%D1%8E-%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83-10-%D1%82%D1%8B%D1%81%D1%8F%D1%87-%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC-16-17-%D0%BB%D0%B5%D1%82
PKKirill
26 мая 2020, 02:40
Сделайте пожалуйста возможность сократить не только HTTP ссылки.
или ваш сервис работает неправильно?
При попытке сократить ссылку для яндекс навигатора в смартфоне, протокол меняется на http, например при сокращении этой ссылки:

yandexnavi://build_route_on_map?text=%D0%BF%D1%80-%D1%82100%20%D0%BB%D0%B5%D1%82%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%83%20%D0%B4.151
Владимир Черноусов
1 июня 2020, 19:51
https://onematrix.ru/?r=storm69
ldikaya74@gmail.com
12 июня 2020, 23:57
/roskvartal.ru/news/vzyskanie-dolgov/11706/do-konca-goda-uo-mogut-vzyskivat-dolgi-bez-ukazaniya-identifikatora?utm_source=email&email=ldikaya74@gmail.com&utm_medium=email&key=mzM0yHC9LTrixBK6bwsD&utm_campaign=2020_06_11_recomendation_for_portalsubscribers&utm_term=ldikaya74@gmail.com
jumanazarovhaqnazar@gmail.com
13 июня 2020, 17:14
jumanazarovhaqnazar@gmail 
abala5chow
15 июня 2020, 22:35
https://clck.ru/JgJEp
abala5chow
15 июня 2020, 22:36
https://clck.ru/JgJEp
Сергей
25 июня 2020, 17:17
https://ad.admitad.com/g/wgui3grwsyea627fb8cc1591d7082c/
Артем Ершов
5 июля 2020, 16:29
http://rub-coin.com/?i=108573
Ирина Ч.
10 августа 2020, 10:37
https://clck.ru/Q8eAP.
goldarty
10 августа 2020, 17:27
Здравствуйте! 
Помогите разобраться)) 
Задача: 
В Гугл докс есть таблица с ссылками, необходимо сократить в вашем сервисе все ссылки и записать их в эту табличку рядом с длинной ссылкой. 
Может быть есть какой-то рабочий пример?)) 

logvinenko_ea@beliro.ru
12 августа 2020, 10:24
https://docviewer.yandex.ru/view/1130000025496340/?*=vzZA6XMlnolZrCZR%2FVl9Ul%2BKuAN7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVIdzRyQ3Y3N1hIbFdMeU1DSEdlYzBsa0tZTlVUYkxEOENvdDdidEpLMDV1M0t3andQdmlaSV9tMko3d3BrVGR2SzRHZkJPeFpObjVTVzBrbTB4X2IwRzRURW4tN2hFMzY0Sllxc1pBQXBMZGhmd1NyWE9qdW5aVUdYWU5Gbm9jSGc9PT9zaWduPVp4d3ZUZExYazdFSUZmXy1FVFZ4dElDckUzUHZiOXFzQWRoa2xpQkhPbFU9IiwidGl0bGUiOiJwbGFuLXByb3NwZWt0LW91LXBvLWRwcC0yMDIwLWRseWEtcGVjaGF0aS5kb2MiLCJub2lmcmFtZSI6ZmFsc2UsInVpZCI6IjExMzAwMDAwMjU0OTYzNDAiLCJ0cyI6MTU5NzIxNTgxNTY0MCwieXUiOiIxNTA3NTQ5MDMxNTMzMjIwNzQ2In0%3D 
Удалённый пользователь
29 августа 2020, 15:43
Lizazeka
starhinov1972
6 сентября 2020, 23:44
Слово
nkopylowa2016
15 сентября 2020, 21:46
качественно
vg.tyagunin
24 сентября 2020, 10:30
ЗАКАЗ №5873800 ПОЛУЧИЛ 21.09.20  В 14:37
vg.tyagunin
24 сентября 2020, 10:42
ЗАКАЗ %5873800 ПОЛУЧИЛ В АПТЕКЕ НА ГАГАРИНА 12 В 14:37 НА СУММУ 434 РУБ.
Irina Axenova
25 сентября 2020, 13:22
https://aliexpress.ru/item/4000095909076.html?pvid=2b6ea854-bcf2-4830-8ea6-871e0a14ef71&aff_platform=shareComponent-detail&sk=_dVXt8RZ&aff_trace_key=15e4de14606b489b899fe8a384b45a1e-1601028617185-08189-_dVXt8RZ&rmsg=do_not_replacement&scm=1007.23534.124000.0&terminal_id=bc8a3fa93ecf4ed1a9dc5fb5631035a7
S9148092444
27 сентября 2020, 16:17
http://lotofreebie.ru/?idd=2147885991
Илья
27 сентября 2020, 23:37
https://yandex.ru/search/?text=%D0%BA%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%20%D0%B9%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B0%D1%80-%D0%BE%D0%BB%D0%B0&lr=41&src=suggest_T
s.yaskunov
19 октября 2020, 20:33
https://goto.cpahub.ru/aff_c?offer_id=1475&aff_id=13851
s.yaskunov
19 октября 2020, 20:33
https://goto.cpahub.ru/aff_c?offer_id=1475&aff_id=13851
askukanova
24 октября 2020, 23:40
https://docviewer.yandex.ru/view/1107677938/?page=2&*=xgBPCV2fQ6udf%2FKfxPcJmfjywft7InVybCI6Imh0dHA6Ly93d3cucHN5Y2hvbG9naWEuZWR1LnJ1L2ZpbGVzLzIwMTMxMTI2YmVmb3Jlc2Nob29sLmRvYyIsInRpdGxlIjoiMjAxMzExMjZiZWZvcmVzY2hvb2wuZG9jIiwibm9pZnJhbWUiOnRydWUsInVpZCI6IjExMDc2Nzc5MzgiLCJ0cyI6MTYwMzU3MTg0NTA5MCwieXUiOiIxMzkzMDUyMDIxNTkwOTQ5MzI1Iiwic2VycFBhcmFtcyI6Imxhbmc9cnUmdG09MTYwMzU3MTgzOCZ0bGQ9cnUmbmFtZT0yMDEzMTEyNmJlZm9yZXNjaG9vbC5kb2MmdGV4dD0lRDAlQkQlRDAlQjAlRDElODMlRDElODclRDAlQkQlRDAlQkUtJUQwJUJDJUQwJUI1JUQxJTgyJUQwJUJFJUQwJUI0JUQwJUI4JUQxJTg3JUQwJUI1JUQxJTgxJUQwJUJBJUQwJUJFJUQwJUI1KyVEMCVCRiVEMCVCRSVEMSU4MSVEMCVCRSVEMCVCMSVEMCVCOCVEMCVCNSslRDElODAlRDAlQjAlRDAlQjclRDAlQjIlRDAlQjglRDElODIlRDAlQjglRDAlQjUrJUQxJTgxJUQwJUJFJUQxJTg2JUQwJUI4JUQwJUIwJUQwJUJCJUQxJThDJUQwJUJEJUQxJThCJUQxJTg1KyVEMCVCQSVEMCVCRSVEMCVCQyVEMCVCRiVEMCVCNSVEMSU4MiVEMCVCNSVEMCVCRCVEMSU4NiVEMCVCOCVEMCVCOSslRDElODMrJUQxJTgxJUQxJTgyJUQwJUIwJUQxJTgwJUQxJTg4JUQwJUI4JUQxJTg1KyVEMCVCNCVEMCVCRSVEMSU4OCVEMCVCQSVEMCVCRSVEMCVCQiVEMSU4QyVEMCVCRCVEMCVCOCVEMCVCQSVEMCVCRSVEMCVCMislRDAlQjIrJUQwJUI0JUQwJUJFJUQxJTgzLislRDAlQjIuKyVEMCVCQSVEMSU4MCVEMCVCOCVEMCVCMiVEMSU4NiVEMCVCRSVEMCVCMiVEMCVCRSVEMCVCOSZ1cmw9aHR0cCUzQS8vd3d3LnBzeWNob2xvZ2lhLmVkdS5ydS9maWxlcy8yMDEzMTEyNmJlZm9yZXNjaG9vbC5kb2MmbHI9MjEmbWltZT1kb2MmbDEwbj1ydSZzaWduPTlmNjkyYjIyN2Q4ZjUxMmI5ODUzZTAxZGM2NjgyYmE2JmtleW5vPTAifQ%3D%3D&lang=ru
АНДРЕЙ СОКОЛОВ
26 октября 2020, 19:09
cколько  яуже заполнил анкет но везде нет шанса на получения
ольга чернова
11 ноября 2020, 14:08
https://www.evernote.com/shard/s395/sh/0fa3f77b-1eb6-48e2-89ab-0a13a0d8d8bb/3191b53409f7c5d251f940240a5484a6
Дмитрий
11 ноября 2020, 17:32
https://psh--spb.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=430873781&case_uid=08366c7f-f73b-4603-bc59-15f1bcc9e1c6&delo_id=1540005
ru.drozdoff
11 ноября 2020, 21:01
http://clck/RruUF
ShumanTatiana
17 ноября 2020, 00:34
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTQwYmFhZTktOTUwZC00MDg5LTk5ZjctYzFlODRjNmMzY2Vi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22dcb67d46-35b2-47d7-a41c-5507eb550715%22%2c%22Oid%22%3a%22f7aeedf5-5614-4c4f-9525-80c0b2df7039%22%7d
Удалённый пользователь
17 ноября 2020, 20:35
https://clck.ru/PxEiw


Игорь Фельдшеров
18 ноября 2020, 16:19
https://yadi.sk/d/or76FtveLeJOyA?w=1
giljazovaya
19 ноября 2020, 12:13
Действительно крутой сервис, защищает пользователей от заражения.
Juliana January
23 ноября 2020, 08:07
 http://clck.ru/ S4Kof
Светлана Криворотова
23 ноября 2020, 20:03
https://clck.ru/Rq LzH
evaverevckina
28 ноября 2020, 11:51
эээээээээ
Удалённый пользователь
4 декабря 2020, 12:19
Здравствуйте! Мне нравится этот сайт. Он способен сокращать ссылки до того размера, который вам нужен.

Сайтом пользуюсь периодически, нареканий в его работе у меня никогда не возникало.
Straik1222
11 декабря 2020, 20:02
вк банит 

Ирина
15 декабря 2020, 09:28
Семинар "ОГ-Основы в КСЭД"
win-inwin-in
16 декабря 2020, 14:52
Здравствуйте!
ваш сервис работает отлично удачи!!!!
Василий В
16 декабря 2020, 23:33
https://clck.ru/Qzcm2
Татьяна П.
30 декабря 2020, 19:30
Отличный сайт"!
belomestniy.maksim
30 декабря 2020, 19:35
1245
Татьяна П.
3 января 2021, 11:37
развод
maksimka075
29 января 2021, 17:04
https://clck.ru/Szdad
bazarbaeverkinbay2004@gmail.com
5 февраля 2021, 14:37
Очень  Хорошо
Мне нравится этот сайт. Он способен сокращать ссылки до того размера, который вам нужен.
Сайтом пользуюсь периодически, нареканий в его работе у меня никогда не возникало.
plotnikova-valentina2013
9 февраля 2021, 20:57
Получила интересную и полезную информацию. В ближайшее время обязательно нужно опробовать, разобраться и применить на практике. Задумка хорошая....
Юрец Терентьев
11 февраля 2021, 23:42
как ими пользоваться? они не открываются ни где
galisharm88
21 февраля 2021, 18:54
https://docviewer.yandex.ru/view/1043131469/
Marina Tsirenova
3 марта 2021, 13:31
https://blog.mann-ivanov-ferber.ru/2017/10/04/50-besplatnyx-onlajn-kursov-na-russkom-yazyke/
Владислав Киндзерский
4 марта 2021, 07:57
Очень крутой и удобный способ сокращать ссылки. Спасибо Яндекс!
Людмила Лысенко
5 марта 2021, 20:36
Не могу зарегистрироваться на национальный онлайн школе по инфекционным болезням Центральном федеральном округе 06.03 
gena.mara
15 марта 2021, 10:28
отлично  номер заказа 1291003 от 13.08.2021
aina21112
22 марта 2021, 09:31
https://disk.yandex.ru/client/disk?from=browserpanel&idApp=client&dialog=slider&idDialog=%2Fdisk%2FБорисова%20Евгения%2C%20%22Я-лидер%22.mp4
den.zagain
22 марта 2021, 11:50
DEn
Yorman Vera
19 апреля 2021, 07:07
хорошо, я попытался использовать сокращатель, но у меня не получилось. Я хотел бы знать, как решить эту деталь. Прежде всего, большое спасибо, надеюсь, ваши ответы
Yorman Vera
19 апреля 2021, 20:53
Я пытался использовать этот веб-сайт, но он не позволяет мне использовать его в полной мере, я надеюсь получить от вас ответ, чтобы иметь возможность очень хорошо получить доступ к этому веб-сайту.
olejnikyvan
24 апреля 2021, 16:56
Всем привет! Советую этот сайт, очень удобный, рекомендую особенно тем, кто делает образцовые сайты для продажи все ссылки при этом работают, точно так же и на microsoft word скопировал адрес страницы потом в этом сайте укоротил вставил в word и переходит именно на тот сайт который мне и нужен был
huseiinhaldarov
29 апреля 2021, 10:14
Здравствуйте я работал яндекс такси сейчас не работаю хочу строить курьер 
efda61bm8wq
29 апреля 2021, 19:45
Занимаемся в школе онлайн "тетрика" с Татьяной Владимировной, всё устраивает, нравится... 
Людмила А.
8 мая 2021, 16:20
https://clck.ru/UhWDa
muravjewamarya
19 мая 2021, 15:55
https://www.gptek.spb.ru/grafik/
nosovvvladim
20 мая 2021, 21:11
https://service.avon.ru/aslf_2020_ref/?aWQxPWdvbHlha292YWlyQHlhbmRleC5ydSZpZDI9OTI3MDk3Nzk1XyZpZDM90JjRgNC40L3QsCZpZDQ90JPQvtC70Y/QutC+0LLQsCZpZDU9MTAwMDQ5NzkzMg==
Удалённый пользователь
25 мая 2021, 15:41
Оболдеть бл
Удалённый пользователь
28 мая 2021, 18:49
https://clck.ru/B6Zu8
asd90-60
29 мая 2021, 03:08
clck ru/ FDwYw
Миша Дымов
31 мая 2021, 11:25
А
drobotova@tut.by
2 июня 2021, 15:28
Ирина
АО
2 июня 2021, 15:00
https://yandex.ru/maps/-/CCUaySgM-D
Гуля Рахмонва
5 июня 2021, 15:59
Да
Нина Павловна Дудникова
10 июня 2021, 11:00
Прошу вашей помощи! Мне нужно открыть сайт clck.ru/UnUfh  и заполнить форму! Сижу уже 2 дня, никакого ответа. Предлагают картинки.
Нина Павловна Дудникова
10 июня 2021, 11:02
Помогите выйти на сайт! clck.ru/UnUfh
novopaschin.vadim2014
11 июня 2021, 12:16
На сайте "Хочу на юга"  прошу заменить первое фото (обрезанный вид домика) на полный внешний вид домика, это следующее фото в подборке. Адрес: Голубицкая, Темрюкского района, ул.Центральная,31. Анна.
sigolaeval
16 июня 2021, 00:05
AAsigolaev
галина маркелова
17 июня 2021, 13:30
https://clck.ru/UwPhf
filatova49.filatova
28 июня 2021, 11:45
Получила прекрасный матрас оть Анатомии сна. Доставили на дачу точно, когда обещали. До этого проконсультировали, какой матрас мне покупать. Спасибо большое. Очень довольна. Филатова М.П. 
Удалённый пользователь
28 июня 2021, 12:11
Добрый день
Ирина
1 июля 2021, 11:05
igigoreva
Аня Ковалёва
10 июля 2021, 08:56
Сайтом пользуюсь довольно часто , очень удобно .Сокращает до нужных размеров   .
Ольга Степанова
25 июля 2021, 11:21
Нужно было перевезти вещи из Москвы в Казань. Случайно нашла в интернете и обратилась в Эделис. Переезд организовала менеджер Дарья Рудинская. Выражаю ей огромную благодарность за чёткую, быструю и слаженную работу. Всё прошло так как запланировали. Ещё плюс устроила хорошая для меня цена. 
Евгения Коротченко
28 июля 2021, 10:41
Всем привет , пользуюсь сайтом достаточно давно , рекомендую, есть возможность сократить до нужного размера 
Ikushbek
31 июля 2021, 19:25
Харашо 
ПЕТРОВИЧ
3 августа 2021, 08:52
сгенерированная ссылка не ведет к месту назначения
Елена Антонова/ наставник экспертов
19 августа 2021, 10:29
https://docs.google.com/forms/d/1f8Tynd1V1qSAW5VzL72na6JfI-hm-pRjkaNHQan5rXo/edit?usp=sharing
shkol-15
23 августа 2021, 16:43
ВЫБОР ОГРОМНЫЙ .цены достойные. сайт подробный
Артем
27 августа 2021, 12:11
UVLPA
zverevvalero4ka
7 сентября 2021, 07:01
https://rumble.com/register/Zver65q/
krawecz.lena1964
13 сентября 2021, 11:33
https://clcr.ru/XYUNM
илькана мурадова
26 сентября 2021, 18:24
ОПЫТ 447664237
Офис
28 сентября 2021, 16:43
Не сокращает ссылки яндекс диска. Очень плохо, так как эти ссылки не активны при отправлении в гос органы, и сотрудники гос органов вынуждены вводить ссылки вручную 
Алексей Фурцов
2 октября 2021, 18:43
качественный товар с официальной гарантией
хорошая консультация
четкая и быстрая доставка
приемлемые цены
дополнительные скидки
irapuschkariova
6 октября 2021, 13:08
Сайт clck. ru очень удобный и быстро сократит ссылку до нужного вам размера
Ronok221
6 октября 2021, 16:36
I wish you Have a nice Day I love your sait ad i love your sapot 
Ronok221
6 октября 2021, 16:46
Ilove your wakk and Iam also lake you sait also I will tnx the admin love you All Bro this site is the Bast sait
sikerairina968@gmail.com
13 октября 2021, 07:31
Хороший просто и понятно, удобно в использовании. Хорошая работа. 
Ислам Искаков
25 октября 2021, 12:04
Хороший сайт  хорошее приложение слов нет что еще сказать мое мнение мне все нравится все устраивает)
GoPro и Компания
4 ноября 2021, 21:25
С сегодняшнего дня по всем ссылкам сокращенным сервисом clck.ru . Антивирус выдает "Угроза обезврежена. Безопасно прервано подключение к сайту sba.yandex.net, так как он заражен URL:Phishing
Марина Малышева
6 ноября 2021, 23:27
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC+%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B+%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B2&path=wizard&parent-reqid=1636229832632494-4599461075067858996-vla1-3783-vla-l7-balancer-8080-BAL-910&wiz_type=vital&filmId=2125660631896894073&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dzoj9YcAz2ws
s1lktouch.pm
8 ноября 2021, 04:28
https://www.botheredotters.com/?ref=Ahie89AXd7n3fZdnwYDeQZAAwRsHXJ5pzbnvTtSUA3JC
anatoly.kizhvatov
10 ноября 2021, 06:51
https://clck.ru/WzLTT
Удалённый пользователь
15 ноября 2021, 16:20
https://clck.ru/SHoNJ
Удалённый пользователь
15 ноября 2021, 16:22
https://clck.ru/SHoNJ была одной из лучших вещей, которые я видел, она запускает мультфильм, и это здорово.
Удалённый пользователь
25 ноября 2021, 04:19
clck.r u/Yze mF (пробелы убери) это фотка которую я нашол и рядом была ещё эта но с изменением в нижней губе и цветом глаз clck.r u/Yze rc (пробелы тоже убрать)
ekaterinadyakov
12 декабря 2021, 20:40
https://rusneb.ru/catalog/000200_000018_rc_63809/
Valentin Dojnikov
13 декабря 2021, 16:08
Добрый день. Подскажите как можно скачать треки плей листа. Вот подготовил программу музыкальную для Нового Года старикам и для молодых демонстрация.
Naida7272
15 декабря 2021, 08:16
https://mail.yandex-
Naida7272
15 декабря 2021, 08:18
https://mail.yandex-team.ru
ЯндексМаркет
15 декабря 2021, 17:33
https://pro.yandex/signup/ru-ru/taxi/0/txw-626-b?utm_medium=cpc&utm_source=yadirect&utm_campaign=%5BTMR%5DDT_Driver-goal_RU-ALL-ALL_Brand&utm_term=25562408764.яндекс%20такси%20вакансии%20водитель&utm_content=4438333482_10181441637&yclid=7465330987276231549
seglova618
5 января 2022, 22:42
https://www.russianfood.com/recipes/bytype/?fid=1075
bekry
16 января 2022, 13:15
Увы, ВК сразу же перестал принимать короткие ссылки. ФБ пока принимает, но долго расшифровывает и замедляет переходы. Абидна, да? Собственную статью из яндексовского Дзена  при использовании короткой ссылки тут же заносят в список фашинговых сайтов.
gruzoperevozki1.5
24 января 2022, 11:07


gruzoperevozki1.5@yandex.ru
Bumburi
8 февраля 2022, 19:20
https://disk.yandex.ru/i/yLLo4qsVzdkpPA
Алина
10 февраля 2022, 04:45
А
ekaterina.kirshbaum
24 февраля 2022, 22:47
https://clck.ru/ajryt
krawecz.lena1964
3 марта 2022, 12:58
https://disk.yandex.ru/d/ecDadohkjXOhBQ
radikovae
13 марта 2022, 18:48
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/6-klass/drevnerusskoe-gosudarstvo/epoha-razdroblennosti-na-rusi
ziatdinovamarina34@gmail.com
17 марта 2022, 10:06
Ziatdinovamarina34@gmail com
Арсаев Алик Артурович
19 марта 2022, 16:18
https://yandex.ru/navi/?whatshere%5Bzoom%5D=18&whatshere%5Bpoint%5D=60.599639%2C56.899164&lang=ru&from=navi
Жасурбек Жасурбек
22 марта 2022, 19:37
Здравствуйте кому можно обратиться у меня доступ ограничено показать ?
Надежда Викторовна
24 марта 2022, 08:18
www.vmuzey.com
verlanoffalexei
3 апреля 2022, 18:35
https://clck.ru/ehpHE
verlanoffalexei
3 апреля 2022, 18:43
https://clck.ru/ehpHE
Барбашова М. С. МБУ 13
12 апреля 2022, 14:45
http://xn--13-9kc4aocr5acae7irb.xn--p1ai/wp-content/uploads/2019/01/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
Виктор Туймушкин
19 апреля 2022, 13:14
Туймушкин Виктор Васильевич 04.09.1962. Работал на оборонке 20 лет,элекромонтажником,испытателем,слесарем ремонтником. Военный пенсионер 20 лет. Мой телефон 89096678835. Имею водителское уд.категории В и С.
spb3@all-lashes-com-78997.yaconnect.com
21 апреля 2022, 11:19
https://disk.yandex.ru/d/nlKbIJFOujmZr/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%20elSHINE/%D0%98%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE
al4790977@gmail.com
22 апреля 2022, 03:00
Хм, что отличает эту работу, так это то, что она проста, и любой пользователь может извлечь из нее пользу и справиться с ней, поскольку она достигает желаемой выгоды.
Удалённый пользователь
28 апреля 2022, 14:25
https://disk.yandex.ru/d/kH8yvoIrPq1eDg
egor.eletscky
4 мая 2022, 17:59
https://disk.yandex.ru/d/NTWJ6Mx9nad6Lg
getuniq-u102921-1
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Валентина Ермакова
12 мая 2022, 12:57
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blackmatveigiqi
24 мая 2022, 16:23
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zhuravvlev
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Строительство и проектирование домов
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zhalilova.meryem
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zhalilova.meryem
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Парк Такси ✔️
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Галина Коротовских
27 июня 2022, 14:28
*07179
museumkomarova
5 июля 2022, 06:06
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museumkomarova
5 июля 2022, 06:09
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero123089086/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fadv_search%3Dy%26last_name%3DРатников%26first_name%3DВиктор%26middle_name%3DГригорьевич%26date_birth_from%3D%26static_hash%3Dfe32297b6ea5a0b3aaa985deaf16c025v2%26data_vibitiya_period%3Don%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Apotery_rvk_extra%3Apotery_isp_extra%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1&search_view_id=podvignagrada_kartoteka1008711327
Alonsyy
6 июля 2022, 19:43
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Ирина Прядкина
7 июля 2022, 16:32
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saintpack.spb
12 июля 2022, 15:56
https://yandex.ru/maps/org/saint_pack/133772245431/reviews/?add-review=true&ll=30.334808%2C59.902102&mode=search&sll=30.315635%2C59.938951&sspn=0.605621%2C0.165378&tab=reviews&text=saint%20pack&z=13.89
Сергей Мотин
13 июля 2022, 11:56
https://market.yandex.ru/product--motornoe-maslo-toyota-sn-5w-30/13095532?glfilter=12670380%3A4~4_101282585573&glfilter=15366467%3A29637570_101282585573&text=TOYOTA%20Sn%205W-30&cpc=-dDDEHS2eMyDWerBGab8cuGjX7Tr6J3f3DTbYAzG3if3b8s1fQF9rlxw2vPYA1tAMG8Oox1zW8bYb_zcduy2HXuxAc4eVKD7pD2HmjstuqHU28Jelgac9QhcUm4I0dSy3ihleR2nlZjMi4qUx26YvoUjKljEkS-MEq0KEl0Wybf23hQPhZYM1g%2C%2C&rs=eJwzSlBy4eIP8Y_0D3FUCM5TMA3XNTYQ-Pi8lU2JhYNBgAFIcgnwazBkoaup4jA0MjO3MDQzamB8d4g1gLGKhQNIz2JEVwgAe-AYQQ%2C%2C&sku=101282585573&do-waremd5=ElrZDH2vex01MOmW9nnr0w&cpa=1&nid=54795
максим никалаич голованов
14 июля 2022, 13:46
Максим я  знокомзва   секс  девушкои
e-17026251
18 июля 2022, 09:05
https://yandex.ru/maps/org/a_prokat/139195038730/?from=tabbar&ll=36.478225%2C45.352820&mode=search&sctx=ZAAAAAgCEAAaKAoSCSridJKtQEJAEUyIuaRqqUZAEhIJA1x9hJZasD8RIq629DL%2Fpj8iBgABAgMEBSgKOABA%2FsABSAFqAnJ1nQHNzEw9oAEAqAEAvQFqZn%2B1wgEWiviuxYYEmP%2BchHuXyIWp8ALat9%2BYP%2BoBAPIBAPgBAIICI9C60YDRi9C8INC60LXRgNGH0Ywg0LAt0L%2FRgNC%2B0LrQsNGCigIAkgIFMTE0NjSaAgxkZXNrdG9wLW1hcHM%3D&sll=36.478225%2C45.352820&source=serp_navig&sspn=0.028022%2C0.011987&text=%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BC%20%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%87%D1%8C%20%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82&z=15.55
e-17026251
18 июля 2022, 11:00
https://yandex.ru/maps/org/a_prokat/139195038730/?from=tabbar&ll=36.523587%2C45.327365&mode=search&sctx=ZAAAAAgCEAAaKAoSCSridJKtQEJAEUyIuaRqqUZAEhIJA1x9hJZasD8RIq629DL%2Fpj8iBgABAgMEBSgKOABAyFlIAWoCcnWdAc3MTD2gAQCoAQC9AWpmf7XCARyK%2BK7FhgSXyIWp8AKY%2F5yEe6S6wuu1Btq335g%2F6gEA8gEA%2BAEAggIj0LrRgNGL0Lwg0LrQtdGA0YfRjCDQsC3Qv9GA0L7QutCw0YKKAgCSAgUxMTQ2NJoCDGRlc2t0b3AtbWFwcw%3D%3D&sll=36.523587%2C45.327365&source=serp_navig&sspn=0.497483%2C0.212903&text=%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BC%20%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%87%D1%8C%20%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82&z=11.4
М
25 июля 2022, 11:24
Как отменить подписку Плюс?
sputnik-penzatur
28 июля 2022, 07:47
Добрый день . Вашим ресурсом пользуются мошенники на сайте https://sochypark-hotel.ru/index.php . Подскажите на какую почту можно написать претензию . 
sarafannicova
31 июля 2022, 19:32
https://clck.ru/sRd6R
Марина Гайдук
1 августа 2022, 10:45
Помогите отключить платную подписку
Елена .
2 августа 2022, 20:06
Как отменить подписку на Яндекс Плюс
marinapeunova
4 августа 2022, 18:45
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста,как я могу отключить подписку яндекс плюс??? Дали ваш сайт
Фаррух Исматов
12 августа 2022, 15:06
Фаррух Исматов

Фаррух Исматов
12 августа 2022, 15:08
Меня блокировали 6 месяца назад я работал Яндекс лавку , вот это аккаунт номер 89776323570 когда разблокируют курьера
Обновлено 12 августа 2022, 15:12
a.klochkov@albus24.com
15 августа 2022, 09:15
https://mikrotik.wiki/wiki/VPN:GRE_%D0%B8_IPsec_(%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0,_%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%81_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%D1%8E_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8F)
teunaevaaida
17 августа 2022, 05:51
Teunaevaaida
teunaevaaida
17 августа 2022, 05:51
Не могу открыть
юрий егоров
17 августа 2022, 13:21
sNEWr
Удалённый пользователь
23 августа 2022, 07:24
https://clck.ru/sWW8W
Таня Иконописцева
29 августа 2022, 06:48
Что это за ссылка?
rudakovamilena
23 августа 2022, 12:47
И где же здесь найти анкету на вакансию?)
Администрация муниципальный район Мелеузовский район
25 августа 2022, 12:23
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3Aa31e09dba920845563934b62ee1a6b35a1144ac0d31bad6a0c2b62d16557b8ed&source=constructorLink
Таня Иконописцева
29 августа 2022, 06:51
Здравствуйте а что за ссылка я открыть не могу. https://clck.ru/sWW8W. сейчас просматривала вопросы ответы и наткнулась на точно так ссылку. От 23 августа. Помогите открыть пожалуйста
alexmaratagency
31 августа 2022, 09:29
https://yandex.ru/maps/org/aziya_treyd/152646911316/?add-review=true&ll=113.540992%2C52.026232&mode=search&sll=99.757493%2C42.349365&sspn=63.105469%2C24.741509&text=%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4%20%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0&z=14
Удалённый пользователь
31 августа 2022, 13:37
https://iplogger.org/2nzx18
tchbaktybek
1 сентября 2022, 17:46
Как можно отменить подписку
vsemw
3 сентября 2022, 06:53
https://reg.eda.yandex.ru/?user_login_creator=simonov-aleksandr-sergeevich_&utm_source=13400&advertisement_campaign=forms_for_agents
dmkislov
5 сентября 2022, 10:24
https://carlsberggroup.sharepoint.com/sites/BIRMS/ISC%20Functional%20Reporting/Russia/04_Production/%D0%A2%D0%9E%D0%B8%D0%A0/qResult1.xlsx
elimbekadiletovv@gmail.com
11 сентября 2022, 11:54
https://clck.ru/yyK3G
ecaterina.k4rpova
17 сентября 2022, 08:02
Отключить Яндекс плюс
valentinaalitkina
18 сентября 2022, 18:44
sbTGh
Евгений
19 сентября 2022, 09:34
Ссылки clck и сам сайт clck.ru не открываются. Нахожусь за пределами РФ. В этом может быть проблема?
Бармина Екатерина
21 сентября 2022, 21:34
https://instagram.com/rina_brom?igshid=YmMyMTA2M2Y=
Lunara Abisheva
25 сентября 2022, 20:20
Недавно нашел это приложение,заказал себе вот этот телевизор -https://navitop.ru/products/dali-s240 и никак не могу нарадоваться, служит прекрасно!
Lunara Abisheva
25 сентября 2022, 20:22
Недавно нашел это приложение,заказал себе вот этот телевизор -https://navitop.ru/products/dali-s240 
avzinanatalya
26 сентября 2022, 06:40
https://www.google.com/search?q=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0+ar+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9&oq=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0+ar&aqs=chrome.1.69i57j0i512l2j0i22i30l4j0i15i22i30.7382j0j9&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqBwgBEAAYgAQyBggAEEUYOTIHCAEQABiABDIHCAIQABiABDIICAMQABgWGB4yCAgEEAAYFhgeMggIBRAAGBYYHjIICAYQABgWGB4yCggHEAAYDxgWGB7SAQg3MzgyajBqOagCALACAA&client=ms-android-huawei&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8#fpstate=ive&vld=cid:0fab6054,vid:zhvs1xeWA2M,st:0
Владислав Рашов
27 сентября 2022, 16:06
file:///C:/Users/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4/Desktop/%D0%A1%D0%BE%D0%BD%D1%8F/%D0%A1%D0%BE%D0%BD%D1%8F.htm
Владислав Рашов
27 сентября 2022, 16:06
file:///C:/Users/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4/Desktop/%D0%A1%D0%BE%D0%BD%D1%8F/%D0%A1%D0%BE%D0%BD%D1%8F.htm
Maxim
28 сентября 2022, 21:48
https://docviewer.yandex.ru/view/1643732196/?*=fNthteruIiy5JUJuPNlBAtWGK%2B97InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vVE1jdE9pTmp6ZFNXZm9OVzlYeHgyUmtsYzZ6V3loNmJ2T1B3V0ZTeHE0NWxJSDdwcmQ4T0hUZmpnbDE2NkhrTnEvSjZicG1SeU9Kb25UM1ZvWG5EYWc9PSIsInRpdGxlIjoi0YHQu9C40LIg0LzQvtC00LAga2luZyDQvtGCIGRhbnlhLnJhciIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidWlkIjoiMTY0MzczMjE5NiIsInRzIjoxNjY0MzkwNjg1MjAwLCJ5dSI6Ijc2ODIwODg5NDE2NjA2NTA2OTgifQ%3D%3D
Удалённый пользователь
30 сентября 2022, 13:55
sFCND
Qwerfvytf
30 сентября 2022, 16:23
8B72NS3JUR
suetologman
6 октября 2022, 14:51
KTYNF0822
Анастасия Мельникова
8 октября 2022, 13:59
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ООО "Бегемот Сервис"
10 октября 2022, 20:17
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desyatnikArt
11 октября 2022, 21:14
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desyatnikArt
11 октября 2022, 21:15
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desyatnikArt
11 октября 2022, 21:15
CLCKRU32JGNN
Аркадик Акопджанов
13 октября 2022, 11:09
Отключите Яндекс +
koptzev09
14 октября 2022, 14:34
Alexander koptsevboss83 
Бек Пазилов
17 октября 2022, 23:16
URYDEF7QYZ
admin2.ekaterinburg@voobrajulya.ru
18 октября 2022, 10:04
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D1%83%D0%BB%D1%8F+%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81+%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3&lr=54&src=suggest_B
sudenkovnick
20 октября 2022, 22:40
6RXD4DRMR
mustafakulov.kamol2017
21 октября 2022, 19:15
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mustafakulov.kamol2017
21 октября 2022, 19:16
6WSU880MKM
+79914418852
22 октября 2022, 20:09
6SBKULKAJG
Вячеслав Вячеслав
22 октября 2022, 20:31
В машине был не приятный запах из за того что пассажир пролил суп ,я ошибку понял ,всё недочёты по машине устранил,прошу вернуть доступ к заказам.Зайцев .В.М
Ануш Согомонян
22 октября 2022, 22:42
A
Никита П.
25 октября 2022, 10:18
https://letu.prfl.me/l3vinski/65d4af0bd843
Александр Комаров
27 октября 2022, 10:24
Здравствуйте, когда у вас появиться возможность удалять те или иные сокращённые ссылки и давать к ним доступ по паролю или ограничивать по времени их действие? Т.к. сайт даже не предлагает удалить только-что созданную ссылку. Т.к. понял, что путём случайного перебора/ошибки сторонние могут получить доступ к важному файлу.
А так же, когда добавите возможность пред.просмотра ссылки не заходя на сайт в ней?
Обновлено 27 октября 2022, 10:27
Вячеслав Вячеслав
31 октября 2022, 11:27
Здравствуйте,я зайцев Вячеслав Михайлович,как новичек начал работать в Яндексе,мне очень понравилось,но упал рейтинг прекратился доступ к заказам,для меня это как шок.В машине был неприятный запах из за того что пассажир пролил суп ,я ошибку понял ,всё недочёты по машине устранил,очень прошу вернуть доступ к заказам.Впредь буду очень внимателен и не допускать ошибок,очень прошу вас,с уважением к вам Зайцев Вячеслав Михайлович.Моя почта vaceslavzaicev123@qmail.com
gyskeion
3 ноября 2022, 22:04
674FN6TYQB
gyskeion
3 ноября 2022, 22:05
674FN6TYQB
nin.victorova2016
10 ноября 2022, 19:26
Здравствуйте.не открывается ссылка на вебинар Лещева.cick.ru\h2YgY
nsainakova@umuseum.ru
14 ноября 2022, 10:59
http://tickets-pc.ugramuseum.ru/ru/tickets/#/event/603AAA56A1755CB78FE61D81B67CA2EEFC4156FB/2022-11-18/14:00
sorocolik@mail.ru
16 ноября 2022, 13:35
https://ozon.by/product/polzovatelskie-istorii-iskusstvo-gibkoy-razrabotki-po-503815352/?asb2=5HmBnUXHH4pyrCaKHKeW6FhNr7w4jR08ipnZ0MDTAu7rRV-to4-osI_KGAS4V-C4&avtc=1&avte=2&avts=1668594907&keywords=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8.+%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8+%D0%9F%D0%9E+%7C+%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%BE%D0%BD+%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%84%D1%84&sh=CPUQyuRlXQ
buumer
16 ноября 2022, 13:36
https://yandex.ru/maps/org/bavariya_avto/50176724148/reviews/?ll=29.084610%2C59.868978&z=12
Рейнад Рамазанов
17 ноября 2022, 07:28
Как отключить подписку Яндекс плюс 
drachuk.andreika
21 ноября 2022, 21:30
Ок
Компас Здоровья
23 ноября 2022, 20:05
https://yandex.ru/maps/org/kompas_zdorovya/26816578876/?ll=92.764060%2C56.020901&z=15
Отабек Хасанбоев
25 ноября 2022, 22:02
GNKLY78YLZ
Ирина Иванова
28 ноября 2022, 22:18
Отключите подписку, через все сайты ,которые вы отправляете для отключения - не получается !!!
Артем Евстигнеев
1 декабря 2022, 17:29
https://aliexpress.ru/item/1005004957723357.html?gps-id=pcStoreNewArrivals&scm=1007.23409.271287.0&scm_id=1007.23409.271287.0&scm-url=1007.23409.271287.0&pvid=a4133af1-15b3-4ff8-84b0-96d8a5344e37&_t=gps-id%3ApcStoreNewArrivals%2Cscm-url%3A1007.23409.271287.0%2Cpvid%3Aa4133af1-15b3-4ff8-84b0-96d8a5344e37%2Ctpp_buckets%3A668%232846%238115%232000&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000031153955516%22%2C%22sceneId%22%3A%2213409%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21RUB%217861.45%217861.45%21%21%21%21%21%4021165f1516699049080544742ec6ef%2112000031153955516%21rec&spm=a2g0o.store_pc_home.smartNewArrivals_468716429.1005004957723357&gatewayAdapt=glo2rus&sku_id=12000031153955516
Дмитрий Тулупов
2 декабря 2022, 15:18
Нашел XSS на сайте clck.ru. К кому могу обратиться?
Mane Zalinyan
4 декабря 2022, 19:56
92KFJXCAKK
Koksharov
6 декабря 2022, 10:26
https://disk.yandex.ru/client/disk/*%20%D0%94%D0%95%D0%9B%D0%90%D0%99%20/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE
Валентина Патай
8 декабря 2022, 14:35
Как зарегистрировать код?
Валентина Патай
8 декабря 2022, 14:39
Меня зовут Патай Валентина, вот мой код: 5XQDMSJ9VT
zhanar.rustimova
9 декабря 2022, 18:41
Не нужен Яндекс плюс мульти! Хочу отписаться! Помогите это сделать 
a.mineev01
11 декабря 2022, 08:16
послал приглашение супруге в семейную группу кинопоиска на айфон.Она его получила  и ответила.Но при выходе в кинопоиск  с айфона предлагается бесплатный период с последующей оплатой
akulichevaleksei
11 декабря 2022, 10:48
очень понравилось обслуживание
+79858840916
11 декабря 2022, 18:16
http://clck.ru
Isak
14 декабря 2022, 09:58
https://music.yandex.ru/album/19899756/track/96895321?utm_medium=copy_link
Шерзод Жамолов
1 января 2023, 18:14
Класс
Шерзод Жамолов
1 января 2023, 18:15
Супер
yndx-bhalebro
2 января 2023, 16:48
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk-public%3A%2F%2FzXKp2l%2BehFa67wxC9MTD3r55RhcB2ewfQo%2FAO4ZQcnu48W15DvRNRMGiSd7eMNL0q%2FJ6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D%3A%2FВыдача%20заказов%20в%20ПВЗ.pdf&name=Выдача%20заказов%20в%20ПВЗ.pdf
DolMakss
7 января 2023, 19:10
Хочу поделиться с Вами системой маскировки и управления ссылками для всех Ваших проектов https://1-tg.ru/superlink Это действительно самый удобный, безопасный и лучший на данный момент сервис!!!
+79653545732
8 января 2023, 21:52
8BEEHWJVZB
Пани
13 января 2023, 08:43
В яндекс музыке - «нет подключения к интернету»
jilina.natalja2012
20 января 2023, 10:00
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/predmet-russkiy-yazyk-obuchenie-gramote_type-razdatochnye-materialy/?PAGEN_1=2
Елена Богатырёва
23 января 2023, 22:24
Мошенники и крахаборы. Снимаете деньги с карт ни за что 
Елена Богатырёва
23 января 2023, 22:27
Ау яндекс!!! Очнись. Что творите 🥵
Валерий
1 февраля 2023, 16:18
https://club.dns-shop.ru/blog/t-78-smartfonyi/26432-amoled-matritsa-v-smartfone-plusyi-i-minusyi/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fclck%2Fjsredir%3Ffrom%3Dyandex.ru%253Bsearch%252F%253Bweb%253B%253B%26text%3D%26etext%3D2202.88KUfsxgBiw7atUu1bk5xDWX-ySV-7YpzPD5ss7rAhFXmMoLA_8VwO2-Dka3y2rF_a1Ssp75Oq-LqX6G7J2OdXJ5bmV1Y2FiYnduemFlb28.51f505b686fe71c0af12e5b0ea09df4d2e8de831%26uuid%3D%26state%3DjLT9ScZ_wbo,%26%26cst%3DAiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKSGNRsSI_1hsaIFFXeDWNoS5Sr1ItQmYNFB8xEIJ4mVLngf52aCYixrFtMLoOI_ayYyx6vGZ40EVL0iXuBQMuxQiZtWCSZjewCf0yGlBNuUjNlhH6rgh6AOQCrqMpgj0Mx-Tw9FX7n81uOTAFy4SEgHLfhAgZBR4U0DhvMO9ZXSJU0a1A-UYnw1wd4A0n-NubbNIHM9QJ3nBlCdmoNzQzQ7-vGdjrMa9uJm2DG_Li-c8hz9pz1s9dg3Dito07VTW3tImMc-dHQMDe7jj_uWN5AQYy4BR7c2MZE8Y-WTPG7PonoNLGRB0oYwuKzy2-poS0tq14NsDIEkZOc6CfaY08PCnJY32ON0-Q-zPAChovSL0i8dyUVJ7mg5QWwhke_QBnJgnmRMRWJukK2lilYmuSBZTt0o9vMx_L6_x77JZLoPQB6nLtoUvCL35Y3yINyR8D79ItkkXEddW7NLSLJX4OE1wzABLTNIBfPfiDKAh7wm75Dqe8euW7ezzJuG73ihl4Av8F2eAS0uYAv6IjcY64axpYT5hJpd4BRAwtfQQI3JSl87UliUB9WvRvUTIyduKA09vx3wZi7UdF5UtJFASkVyJHWxehP_lzPFUxppypQOHbSFLJIC7japn9WDAXa4FcB2mRiVEZWpmtS8XbswrN1FQGMaFjhl4cboBt8m_enJh2sn0paAqhM-VZZCJH_8dxhH53lB-1foUK_YkQlFloBhHxva-9ZjfqzfFs-tweZ9-zA9Ovif_MCc4odybiWvg2ecRnG71T5bM0vx07zfUc6AnOMfxM0N5c51qXSeTpDXm89Z_DReZji3VOsCcIP97Ra2OAit8SxET3Qsc9Pc8gmz5wm4EKTNeNTqkW83896MAFstn2DBvioUTEf1t_B_sxmkILR8t9tS1B--_OF4utOuSr313_yXoZVc8PB1knAe9A-Bz1csadsKUWA4ai8swVUhVQmgJI8gRGHcXrCaKiYkJ7-WLsrf86tOXtt1SrognIkhtY7fa2OADl_BysMgf67dIrsNld1p0JX_vEvQY08MCDvT6dmJHslf0SBfQSn_Lr2Ulu_w86GY3fps3i5hjvik-GBbMDGYRE-SZYSe_YzFtHmbtVZ71lQXuCtUwHSEE9etsCzfmNT8fpPhd624cFg1kl5Spwn0RujKLyI7mFVDquYGQqpaiPP7IS6q6JwlfS_Wsts6l1-FDZ6kPvUnuDe2ED8zDUdSre0xKHG1IRejx_Ll6DnEgaYN9Ld736ctQxz6Zu0KOF4xpSpPMJO0iSQ7SYt5okM62zrKDtN0LeCLLOKeNs0KCajhXecMEjC6sHeOJSmT5PACHzpMlxjJGBf1cSxJlzMmuW7PTUkhsyk-lfEK17LvTZt9ZvxHLksiU%26data%3DUlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTGRhVk1xQ05PbU9FVk1pLW82SnI0QUlNTU1sMW5TanZja1ZDLVFSUU9rTVZESE43X3NfQnVmMERiamJwWDhMc2p0eUFfODEyNFI2MmZNREVHMEp3M3RUWVRGcjJVVTRLTWZzSE0wcHVDYlpIa1owS2tHdGVhcG0tQVFSNHNBd2xJTTVDNkxzRGlqZ2hJWlM0aVNjWU9odXJTWHNfYXpKb19sbl9wYjU1R0tiLXpTNXEwLUJMcEFmaUl0cVZTT2JZZyws%26sign%3D86a7d550f57e8471df406b2016d518db%26keyno%3D0%26b64e%3D2%26ref%3DorjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpB1QZ6uHo-nBeRknTJW57y-TYhD1-pEtRDHK11SizIUQKuBB6Kp0VBoQFoQgyapS3Otr8cKllHuu9d8PEDIsgy_kEgmi_MXyL_l1SqktTlNIrNs6_TcFmSMYEW-VrrCAe5XwpnZy4Y_GitSm85GLGe50YMjOS8N7J17OaiNWwMw2kQU52oX0LlF9HCvsMICVOfEUEA115LF7KN9Il8z4xtIu__xHCN2NN%26l10n%3Dru%26cts%3D1675256307068%2540%2540events%253D%255B%257B%2522event%2522%253A%2522click%2522%252C%2522id%2522%253A%25221_gf4zw01-01%2522%252C%2522cts%2522%253A1675256307068%252C%2522fast%2522%253A%257B%2522organic%2522%253A1%257D%252C%2522service%2522%253A%2522web%2522%252C%2522event-id%2522%253A%2522ldlocnekpr%2522%257D%255D%26mc%3D1.584962500721156%26hdtime%3D2264.7#sub_Chto__takoe__OLED__i__v__chem__glavnoe__otlichie__ot__IPS
Solid Modeling
1 февраля 2023, 17:33
https://vk.com/kumer3d
Диана Ворожцова
7 февраля 2023, 10:24
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A70da2a6bafded27b2b766bada7be89b22b7ebfb935cac4f73a776a03ec8dc3fc&source=constructorLink

otdel_vrmp@apkpro.ru
8 февраля 2023, 13:08
https://disk.yandex.ru/edit/disk/disk%2F%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9%20%20.xlsx?source=docs&sk=y7b68004bba63fc4926146e8c649832d9
Данил Иванов
8 февраля 2023, 20:08
У меня нет плей макета у меня в эпгарели тоже нет а в яндексе не загружается у меня хуавей
info@zblaser.ru
11 февраля 2023, 21:03
https://yandex.ru/search/touch/?text=zblaser+%D1%81%D0%BF%D0%B1&lr=118515
Олег Шаломанов
13 февраля 2023, 19:07
https://drive.google.com/file/d/1mdOgAJq51mMfvMTtB4i_2epYNvWIl2Rp/view?usp=drive_web
agret
14 февраля 2023, 15:46
Добрый день!. Пытаюсь сделать сокрщенную ссылку. Сервис выдает: Ссылка не соответствует ограничениям сервиса. 
Подскажите какие ограничения сервиса, какие правила  необходимо соблюдать ?
sdima076
21 февраля 2023, 18:41
Спасибо вам за кликер по больше их 
tanukitanuki
22 февраля 2023, 16:26
https://rest.tanukifamily.ru/menu/tanuki/smotri/
brichkova.n
24 февраля 2023, 19:02
brichkova.n
Yuri Smirnov
28 февраля 2023, 09:52
Здравствуйте!
К сожалению, сервис clck.ru не доступен из-за границы без vpn.


Можно ли это исправить?
bodnar.gleb
28 февраля 2023, 19:30
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A7c319ea40e059972fe97ed2b8698bea71057465b3d270fa5c16d35a72e4686b9&source=constructorLink
Gosenxanovaaishat
1 марта 2023, 09:42
Отмените все подписки и если ещё добавите подам заявление 
mahametovakamola
1 марта 2023, 16:15
Отключить подписку 
tchernyawskij.v
3 марта 2023, 05:06
Хочу отписаться от всех платных подписок в Яндексе 
Степан
3 марта 2023, 18:07
https://disk.yandex.ru/d/DSEwIxeWfnkhNA
Удалённый пользователь
4 марта 2023, 12:21
Отключить подписку 
tatorlova63
25 января 2024, 22:09
О
e.v.buzina
4 марта 2023, 13:54
https://www.youtube.com/watch?v=UeuRp_jUnT8&list=PL66DIGaegedoTZjKax2Fr17xho09ugY_Q&index=4
Smart C.
12 марта 2023, 12:11
http://kidoshi.ru/?utm_source=telegram&utm_medium=social&utm_campaign=EB
Вячеслав Гулпарь
16 марта 2023, 13:11
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1307/f841cea2013dca5da941f005455d61bfca2dadd3/
Татьяна
17 марта 2023, 03:12
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.586cd617-6413afff-3528bdcf-74722d776562/https/market.yandex.ru/product--tongkat-ali-platinum-10-kapsul/675410247?nid=18072225&show-uid=16789998271282008777516001&context=search&glfilter=7893318%3A15627953&text=тонгкат%20али%20платинум&rs=eJwzWsmoVMSldrHpwr4Ley9svrDrwoaLTQoXNlzYfWGHwoX9QArIv7Djwt6LzRf2CBx79JBZiYWDQYBdgyGLSE1VHIamZkbmlqbGDYwNE56xdTEycTAEMFaxcoB4sxiJNGYDIwMAfaNfww%2C%2C&sku=100976797993&cpc=pS6U0ArXdAb51UjwKyQwCx2rWVdymEEf1QxDh3c-kHRJDVc2-SAdgckCUzeyz-xAiXLoxSUyXL3sL2qOpelwZ2UT2kEs2xAh4s0Peh59B4T19lQIU3PlexYozRqIoG9ilFioPpW1q1Fv05SRL-et3z8ny-wEAjVoNqaLAApONSMKUxrTGCPPsXm6jOAQ4dxRLlFaA2jJqXI%2C&do-waremd5=-J3CT-JZMY5AUDHyPavhcg
Владимир Григорьев
17 марта 2023, 21:57
https://yandex.ru/maps/org/vav/65183741317/reviews/?display-text=%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%20%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE&ll=37.962647%2C55.720360&mode=search&sll=37.980258%2C55.486809&sspn=0.073214%2C0.023783&tab=reviews&text=%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%20%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE&z=13
milovid67
6 апреля 2023, 06:58
добрый день
valeria.bakieva
6 апреля 2023, 10:46
Screenshot_2023-04-05-22-46-47-156_blackrussia.online.jpg
татьяна
7 апреля 2023, 09:16
Отключить яндекс.плюс
NeFormat
7 апреля 2023, 19:32
https://alii.pub/6nzs7l?erid=Pb3XmBtzsw1RmDE2sU67LsqFYvsxavCxQxqzD6W
Юлия Комарова
8 апреля 2023, 21:36
https://vk.com/app7804694#r690277556
+79210921811
11 апреля 2023, 11:01
Оплатить
Удалённый пользователь
17 апреля 2023, 18:34
https://www.yandex.ru/video/preview/11318167237261788604

Удалённый пользователь
17 апреля 2023, 18:34
https://www.yandex.ru/video/preview/11318167237261788604
Александр Фещенко
22 апреля 2023, 07:37
Отключить подписки
DmitrievnaDiasha
24 апреля 2023, 12:03
https://ticketscloud.com/v1/widgets/common?token=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsImlzcyI6InRpY2tldHNjbG91ZC5ydSIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJwIjoiNjQzNzE1MzY0NWM4ZTU4OTJjNTM0ODk4In0.C-q2tKWDw2d392BTP_5-we2oXK-X4l19GrRraVd3yXE&event=64371874332a11b37a2fbfd8&s=1&r=1&org=6437153645c8e5892c534898&city=498817&category=592841f8515e35002dead938&tags=592841f8515e35002dead94a%2CРэп%2FХип-хоп&lang=ru
Флексер Александр
25 апреля 2023, 15:46
https://teksti-pesenok.pro/10/Kubanskiy-Kazachiy-Hor/tekst-pesni-Ehali-kazaki-iz-Donu-do-domu

Grebennikovalf1992
27 апреля 2023, 10:24
Отменить подписку Яндекс плюс 
skvorec80-ibraimoff
28 апреля 2023, 15:06
Как долго по времени система хранит сокращённую ссылку?
liven.rudko
2 мая 2023, 15:44
https://metrika.yandex.ru/stat/new?metric=ym%3As%3AconversionRateGroup231992809reaches&sort=-ym%3As%3AconversionRateGroup231992809reaches&chart_type=line&period=2023-04-01%3A2023-04-30&table=visits&title=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8&accuracy=1&id=25107020&stateHash=645103ce63b1ba000c8ab7cf
sirfox.by
5 мая 2023, 12:47
https://sirfox.by/proforientation
omar0vazhanara
5 мая 2023, 15:11
Омарова
omar0vazhanara
5 мая 2023, 15:11
Отключите меня 
aamakhmutova@edu.hse.ru
16 мая 2023, 18:23
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.Um2yBAdBXQeTYtQmDK-bORayNqamN4Nh1maB3yQC0QYwxQXtOvXEiFI-2eohGSvJs_0BnTCPPRs5Pxr3zxzjs6QfeaywY6EjT8p1qb9nZpPeDQS5YnEcfS0n1r1U9oHkAACDBsnBIXW5_REN5dhk2N62icDwz32SoClNUOn702YCV5lu0TZUJ2sKvK1uEqImBM1F6yCMpaflKhJdmOWp-Kv36aAtBIAHodgsLPDmTZp0uzecwoL1NfdrR76bUqDmcTivYdJ6TgM8MY8SZdDyQrMP8e0LyqE3yJhwjMnvK8v-WASaby8oigRIQLFiyfNVl8z1kSes0YwxhqMWvR6scEiywfBiALgi3LTDjn-Fxw0AdLnZfmlvBoKurcnpmrewaHZxZWVtcGFjZ2JoenRqYw.43e4ad6f8ab0d601ac85ca69b638ac76b703cca4&uuid=&state=RsWHKQP_fPE,&&cst=AxbTlK7nwx54N-ZGtgHkWoLiNTOrDL6lGSnRu7OtfkUcOlWffdj2UnymbxEewlwN4PnX2rx1_Zk5ROVHPTfhFylN89oDEHJpgXY9aIvxLWULr6A2Vcz1j66uQAlvPYxlzUwTQMZzj5_Ys87uJFB2pyyNOAO_NTQBKhJRD9zNq38DY60j98CzapQFS0oU3-gA-ffTjnpcYgrbbxMTJlx5Y3QDp-B2b7IbWbUrJmVB0UO9qQRHaGmeOhQ4VxIEVG9Q86ce2fPSeWVThK0bjNjRtDL5Suh-8iMyP98jXt1PwoCO966szIJhWFA28gFos6DVBRsOKYkPeJjBsStD8usnW-NPUxbuejzBo8Xt5mNiSlgznDJJyN9BnMAJ9Yj2at33A0Yy4SOBllAP0jpWBjmFOEa4KHzXJr6GURLg8WzMXVSoddck0Dc5WZoozLexO2C_NjSm5HecHp2rXIlQgT9uBTM7MzArzpvNLTAIXyfFDxgMg41nZkPRzipaVZQe39F3pwkZsU6oKkRjN2e1dAgWxw,,&data=VzFITjJTUER3MkI4MEY5djBaZUVGMGhCWGdzU2g4UDhoUVRQTEVTaTFtT3VMV0xPbFQzVXVlZzh6WGh3d0tpQlNLRHJQelRQcHlCUlAxczMyN24xaFVhdFZXV1ptdzFUc2gwemVXZkZHVWpEcXJ0a0xKWjB6YWNDQ1U3c3hWdU9JYTRSbENfZWlxaGsyZy1BY3JBSEJQS0dpbVhMeU44WA,,&sign=36a335bfbe8256644862231dddca47e2&keyno=WEB_0&b64e=2&ref=mag21uLwzH-iqa6a9U6fw6sBTXI61vrcLrAj4_J9mG7uI_2sSLMAIcHt_bfAJLCiibObU-j7HY5RnfJZ08tOvx8ev-w6dBrPlK0V0sm8_4T7-T7RQYGUc1iNUyWcSi6gnA1yKw5uUnQBHZJ04T1aEg7mU-5hiXNtMuOYhQhspEewo2dcvz8RtGUPRBcJTP6Ubx8ms5cEreuHni3ZS8GG-RgwVoB8l-dpxc47gx-hgDwVGNsrjeTUF2KWWkGNsQ_H8y-x-kTHTq0Gxtdj_fyycn0qtWo-8NttaDT4TIM8F2jAxs4rpOtdyXIFlQqeU2YNNHNvK-pMkTa7g6AOpLpUKmpPD7Ilhp8B-g_pq4nxALUWBnxN-Y9gQe-TCi0YJycv6C5_DZdlXX1imyPBi7rHkLj6FcgN3Ke9gQBMGnKvhdPzaiU1qRwYarv50YkJfC3O-G2Z2Dy6LQBotMi4qAqIP8dhy-E2r3TEVm6SgoGl0U6cSaxbRqMzJ7A6T523GFFgxK-k3frGaXwN0D2ggOTlU-OpHdOW2Mrb26dSnGAcyZtss-WfBNrNvWW903RecxkeKOmiGYhTibMXab5PpUfyJbtw55M44ZDy7CgKAIa7EKGQaD7b-tSx9a7-ACH7fyNSorkHT9XFTiEcJjBbToBgotmyerNaquxBHF1ZqkuKe7DDBe40zL8HxOzGv1kXWiXOIMZJygos7KbR_TzAlZS1Nc9chvwMBkUEL0KVSxdUiY54lIfrKPfrbXcUKQl2R2mA4-Mvr4X0nfrG7TI02lJhkMnXoEj6TymWC0icrhb6z7wGAiNFqNE10TXkOCeh7b-fvFPuxgsDjfvCS_QKYCuudW2qA8OZejsaTwoDCpWXz5eWDe3FO1Kl6RgZL-R8BtPBH8hbyfl3xPaOcuaXJ2dkIkjyW7eKOuFOrC_y7IJqR0ynksTADqSc9BW-VJgfEOMN8YHgo-x4aNmC6JVqukTD8lynO8rYXvfo9iy96v3lJQCb53vr2wLCqnH8YAYtZO2G_eEIBd2WwDQc4DFgPnhkWiVbigSHMxvZ&l10n=ru&cts=1684250611717%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%221_aobrw01-03%22%2C%22cts%22%3A1684250611717%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22lhqfbtadv3%22%7D%5D&mc=5.014765157547684&hdtime=202553.3
az.5333
18 мая 2023, 13:26
az.5333
18 мая 2023, 13:26
az.5333
18 мая 2023, 13:26
az.5333
18 мая 2023, 13:26
az.5333
18 мая 2023, 13:27
hugxag4427
az.5333
18 мая 2023, 13:27
az.5333
18 мая 2023, 13:28
Дарья Геннадиевна
19 мая 2023, 22:23
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Alexey Belyakov
21 мая 2023, 17:36
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Удалённый пользователь
22 мая 2023, 12:32
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Лариса Разинькова
24 мая 2023, 09:27
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serafimap
24 мая 2023, 15:20
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Олёна Юрьевна
24 мая 2023, 18:34
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gezanne
26 мая 2023, 18:49
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Anton-Kul
29 мая 2023, 08:44
Не работает сокращение 
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раньше до Яндекса, сокращало, а теперь не хочет.
Поддержка, свяжитесь или дайте ответ. Спасибо
Обновлено 29 мая 2023, 08:45
AVS School
1 июня 2023, 14:01
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A201061vnn
2 июня 2023, 20:24
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5 июня 2023, 14:14
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EXPERT
5 июня 2023, 19:12
Кликер не умеет сокращать ссылки .tv
Хотел сократить ссылку на твич - пишет "Некорректная ссылка"
Это прикол)
Эдвард
7 июня 2023, 13:17
Здравствуйте!
Какой срок действия ссылки?
Можно ли, например, использовать её на визитках?
Благодарю!
Удалённый пользователь
9 июня 2023, 18:13
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Олеся Грибаускас
14 июня 2023, 10:31
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Ульяна
18 июня 2023, 17:51
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Viktoria Denisova
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Ekaterina Kornilova
22 августа 2023, 09:31
Добрый день! Уточните, пожалуйста, есть ли срок действия данных ссылок? Если нет, то как можно принудительно убрать возможность оплаты по сокращенной ссылке?
Глеб Субботин
26 августа 2023, 00:09
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28 августа 2023, 09:02
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31 августа 2023, 07:48
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JDX
2 сентября 2023, 18:35
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JDX
2 сентября 2023, 18:36
Не сокращает ваши собственные яндекс-ссылки с маркета, лол.
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Мухаммед Искендеров
24 сентября 2023, 22:12
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eugenia.sadovsckaja
25 сентября 2023, 04:02
как открыть простым пользователям такую сокращенную ссылку?

eugenia.sadovsckaja
25 сентября 2023, 04:03
сокращенная ссылка не открывается, что делать
Удалённый пользователь
28 сентября 2023, 11:59
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Удалённый пользователь
7 октября 2023, 10:08
как в яндекс плюс убрать подписки
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andrey.serdyuk.developer@gmail.com
16 ноября 2023, 11:52
Здравствуйте!
Есть ли какие-то ограничения на количеству ссылок в день и\или какие-либо другие ограничения по использованию сервиса?
Спасибо!
olesya.shvedun
16 ноября 2023, 20:03
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didenko@kspu.ru
22 ноября 2023, 13:19
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aleksandrmolotpravda424
23 ноября 2023, 15:08
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saleslowstuffym
23 ноября 2023, 16:05
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Саббир Р.
23 ноября 2023, 21:56
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Саббир Р.
23 ноября 2023, 21:57
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takaevamarina59@gmail.com
28 ноября 2023, 10:19
ММадина
Светлана GMK
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Мирослав В.
29 ноября 2023, 13:21
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ruzana.kravchenko
2 декабря 2023, 15:20
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Natali Nurulova
5 декабря 2023, 11:19
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pocht4dlyasuchkova
7 декабря 2023, 11:29
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Удалённый пользователь
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Людмила Науменко
20 декабря 2023, 05:16
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Трандафил Кирилл
23 декабря 2023, 18:05
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digital.dreamhouse
25 декабря 2023, 13:04
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Javlon Amrilloev
26 декабря 2023, 18:41
Не хорошая программа 100 тыс сумов  карты взяли 
mih.va5ilj3v
29 декабря 2023, 23:39
https://onlyfans-private.bid/profile5933072
esportpav
4 января 2024, 12:05
https://youtu.be/kLmHGqTQ7gE?si=Mew2ZyhAVSty4yKX
esportpav
4 января 2024, 12:06
Сегодня в 02:49Добавить закладку#11. Ваш Nick_Name: Akila_Frost2. Nick_Name игрока: Asic_Aliev3. Суть жалобы:На видео видно как некий асик Алиев обманул меня на машину прошу наказать игрока и вернуть мне мою Феррари ф40 на спорте пневмоподвеск фулл свет и нитро 10x4. Доказательство:
esportpav
4 января 2024, 12:06
https://youtu.be/kLmHGqTQ7gE?si=Mew2ZyhAVSty4yKX
Millie02
4 января 2024, 14:43
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Александр
10 января 2024, 08:56
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artemzhegilin
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YOU WORKING
16 января 2024, 18:45
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Удалённый пользователь
18 января 2024, 06:33
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arsenmamyrai
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arsenmamyrai
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yanshevskayatatyana
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eshkinerik
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Санаторий Сосны Бронирование
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Александр Комиссаров
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10 марта 2024, 18:01
Здравствуйте С 24 по 2 февраля-март
Сделал заказ 136 на бонусы но не поступил почему ?
Алекс
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Зураб Дзейтов
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Задолбали спам смски с этого ресурса, бесит!!!
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melnikova.polina16
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Александр Чернощеков
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Александр Чернощеков
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Максим
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Vladimir Shakirov
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Даша Капустина
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daniiiiiil767676
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daniiiiiil767676
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Кислый Олег Алексеевич
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SOFAF09
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SOFAF09
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Арсений Кударь
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ТИЦ Березники
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ramill.rasulov
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Виталий Мамаев
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yarmolitch.nikolai
21 апреля 2024, 22:11
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ethemogluosman
22 апреля 2024, 19:07
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nasoacademy
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krist.mihaleva2016
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Марк Штейников
1 мая 2024, 20:51
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Анастасия Д.
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tornike26071995@gmail.com
13 мая 2024, 17:37
https://drive.google.com/drive/folders/1IR1aff5WE9E2nkwSOZ7-9sad0H_Aw0Wq?usp=sharing
Галина Майорова
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seredenkosvetik
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СтудКлуб "Центр творчества студентов" ППК СГТУ
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Кирилл
21 мая 2024, 12:13
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Татьяна
22 мая 2024, 20:51
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ФОРМУЛА УСПЕХА
23 мая 2024, 20:28
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chupeev1975
24 мая 2024, 12:15
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elizavetakriuchkova207
24 мая 2024, 15:17
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viktorbychkov2023
25 мая 2024, 08:03
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konstantinov-valery2012
26 мая 2024, 08:57
И где же посылка для меня, как её найти?
Savvani1001
28 мая 2024, 09:55
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Антон
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296055 Гизатуллин
3 июня 2024, 13:49
Не могу зайти в свой профиль , работаю в парке Лидер-СТР
296055 Гизатуллин
3 июня 2024, 13:50
Помогите пожалуйста
Sergey Ocheredko
4 июня 2024, 09:07
Инструмент абсолютно бесполезен, так как имеет ограничение по длине ссылки
Alena Chubukova
4 июня 2024, 12:18
http://reporting/reports/report/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B/%D0%A4%D0%A0%D0%9F/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%85%20%D0%A4%D0%A0%D0%9F/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%85%20%D0%A4%D0%A0%D0%9F
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cvidli228
13 июня 2024, 21:06
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diskvvnvvnvvn
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Елена Чеснокова
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Ilya2440
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Wa.me/79198489472
kristina-frolova96
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Wa.me/79198489472 
Татьяна З.
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Нужно
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Aleavetina Kharchenko
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https://portfolio.hse.ru/Student/17508          
Aleavetina Kharchenko
1 августа 2024, 22:55
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Васильева Кристина Андреевна
5 августа 2024, 13:42
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ef1mova.vd
5 августа 2024, 18:06
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iliyazx
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Экбер Мамурзаев
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Александр Терешкин
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Артём Golovchk
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rg-connect
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ivantoporash
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felixfortuna
25 августа 2024, 06:52
фигня этот ваш сервис, зря только давал объявления, теперь пишет 404: https://clck.ru/3CSEn2
Удалённый пользователь
27 августа 2024, 12:10
Здравствуйте. Как долго будет работать ссылка сокращенная на Вашем сервисе?? Ну то есть, если я сократил свою реферальную ссылку на проект через Ваш сервис и указываю сокращенную ссылку в своей рекламе, то например через месяц моя ссылка не обнулиться случаем???
diarmanakov
29 августа 2024, 02:24
https://t.me/+d4w7HVMNne8xNTBi🤍
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Дмитрий Викторович
14 сентября 2024, 16:26
Добрый день. Подскажите, есть ли лимит времени по использованию короткой ссылки? Сколько она "живет"?
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Анжела Романова
14 ноября 2024, 11:01
Кликер не умеет сокращать ссылки из яндекс панорам, чудеса
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Нормы влияют также и на решения, меняющие жизнь, подобно таким, как: нужно ли уходить из школы; нужно жениться или выходить замуж; кого избрать; следует ли работать, экономить деньги, инвестировать, выходить на пенсию, вести войны»
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Ольга Юрьевна
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Муса Яхин
30 ноября 2024, 15:17
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Муса Яхин
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zaqbez4me
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Ulya Kulikova
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Ulya Kulikova
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gesar1950@gmail.com
3 декабря 2024, 20:44
не могу войти
gesar1950@gmail.com
3 декабря 2024, 20:45
не могу войти
admrsmi
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Ксюша Самойленко
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Татьяна М.
14 декабря 2024, 13:06
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danielakhmetschin
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Jock
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Алексей Метлицкий
25 декабря 2024, 09:28
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kgd9397
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Лимагрен
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Radei
27 марта 2025, 11:36
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bychkova.sveta2003@mail.ru
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IksMikle3
14 мая 2025, 10:30
Есть возможность интеграции?
Например по API, чтоб можно было программно отправить ссылку и получить укороченную ?
IksMikle3
14 мая 2025, 15:07
Интегрировал программно с этим сервисом и пишет такую ошибку HTTP 422
No parameter: disposition
Яна Черникова
15 мая 2025, 11:27
https://lk.sk.ru/candidate-request/forms/CandidateRequest/209550
ArhipKrr
17 мая 2025, 10:12
https://parad1st.github.io/Screamer/
ArhipKrr
17 мая 2025, 10:12
https://parad1st.github.io/Screamer/
avatar1405
20 мая 2025, 13:44
https://t.me/+2tz0S5CpB7kwOGRi
avatar1405
20 мая 2025, 13:46
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avatar1405
20 мая 2025, 13:47
https://t.me/+2tz0S5CpB7kwOGRi
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Ссылки воспринимаются как опасные не специалистами.
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Евгений Литвинов
23 августа 2025, 08:13
не работают ссылки, которые я ранее создал - в чем причина?
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3r2s3t
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ytdg09
2 марта, 21:45
https://m.vk.com/video-26493942_456272253?ysclid=mm9j2zmus8653224283
Олеся Андрейковец
13 марта, 09:56
https://www.instagram.com/pitergodnota?igsh=MTlkczlidmI0aGU0eA==
mikrukova@ntz-tempo.ru
13 марта, 14:41
https://xn--l1aeck9c.xn--p1ai/logistics/dokumenty/okazaniya-uslug-po-perevozke-gruzov/

natalija.filatova2018
14 марта, 19:00
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Фарид Апаев
18 марта, 11:22
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woodcraft2121
18 марта, 19:02
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Marina SK
23 марта, 22:01
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hello@artparad.ru
14 апреля, 07:26
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АИСТ АИСТ
16 апреля, 14:51
rbc.ru
andreikoandreicko
1 июля, 11:29
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fidel03010120
2 сентября, 12:26
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