Сайт-локер — это страница, которая имитирует интерфейс популярного сайта, чтобы узнать номер мобильного телефона пользователя. Например, для рассылки спама на этот номер или навязывания платных SMS-услуг. Доменное имя сайта-локера, как правило, похоже на доменное имя популярного ресурса, для чего используются опечатки (yanbex.ru, yendex.ru, yandlex.ru) или поддомены (yandex.ru.hacker.com, yandex.ru.virus.com).

Чтобы увеличить посещаемость сайта-локера, злоумышленники применяют методы чёрной оптимизации, а также прибегают к взлому сайтов. При этом на взломанном сайте размещается код или файл, перенаправляющий посетителя на сайт-локер. Самым распространённым способом создания редиректа является модификация или загрузка на хост файла .htaccess.

Перенаправленный пользователь видит знакомый интерфейс:

Если пользователь продолжит работу с такой страницей, то она попросит его ввести номер телефона — например, для получения денежного приза или для подтверждения того, что посетитель не является роботом.

Само собой, это сообщение не имеет никакого отношения к Яндексу, денежного вознаграждения пользователь не получит, а будет подписан на платную SMS-услугу. После этого сайт-локер может перенаправить посетителя уже на настоящий сайт, чтобы вызвать как можно меньше подозрений.

Сайты-локеры ориентированы не только на поисковые системы, злоумышленники копируют интерфейсы и других популярных сайтов:

Монетизация трафика с помощью сайтов-локеров становится всё более популярной, а количество таких сайтов продолжает расти. Сегодня нам известно более 1000 уникальных хостов, замеченных в подобных схемах.

Для предотвращения сигнатурного обнаружения, скрипты на сайтах-локерах обфусцируются. Например, с помощью добавления обфусцированного кода в конец библиотеки jQuery:

Сообщения, предлагающие ввести номер телефона, иногда могут возникать и при просмотре нормальных сайтов. Вероятная причина этого — вредоносное ПО, установленное на компьютере пользователя без его ведома (например, вследствие успешно проведенной drive-by-download атаки). Один из видов такого ПО описан здесь.