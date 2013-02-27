Как мы уже рассказывали, сейчас более чем в 2/3 случаев опасные сайты заражают компьютеры пользователей, загружая в браузер вредоносные Java-апплеты. Такое заражение может происходить при регулярном обновлении браузера, в некоторых случаях – даже если используется ОС не от Microsoft. Если на компьютере нет виртуальной машины Java, заражённый сайт «заботливо» предложит установить её версию с уязвимостью, после чего повторно атакует компьютер пользователя.



Чтобы обнаруживать сайты, использующие этот способ заражения, Яндекс запустил специальный поведенческий детектор вредоносного кода для Java-приложений. Он позволяет детектировать обфусцированный вредоносный код, который использует самые популярные на сегодняшний день уязвимости JRE. В результате с начала февраля было обнаружено более четырех тысяч зараженных сайтов, суммарная посещаемость которых до заражения достигала 1,5 млн. пользователей в сутки. На графике показано количество сайтов, использующих вредоносные Java-апплеты, которые выявляются системой ежедневно:









Одним из наиболее актуальных способов распространения вредоносного кода на сегодняшний день являются Java-эксплойты, которые встречаются в любом эксплойт-паке. Такая популярность обусловлена несколькими факторами:



• использование Oracle Java более чем на 3 миллиардах компьютеров;

• кроссплатформенность эксплойтов;

• относительная простота эксплуатации уязвимостей;

• в большинстве случаев Java-плагин включен в браузере.



Java-эксплойты обрели широкую популярность у злоумышленников из-за большого количества логических уязвимостей в Java. Такие уязвимости позволяют выполнить произвольный код незаметно для пользователя, потому что их использование обычно не сопровождается падением процессов браузера или виртуальной машины Java. С 2010 года злоумышленники использовали для заражения уязвимости CVE-2010–0806, CVE-2010–4452, CVE-2011–3544, CVE-2012-0500 и CVE-2012-4681, а с самого начала 2013 года стали активно использовать новую уязвимость СVE-2013-0433.

Рассмотрим СVE-2013-0433. Суть этой уязвимости заключается в том, что при помощи уязвимого метода com.sun.jmx.mbeanserver.M BeanInstantiator.findClas s можно получить ссылку на класс из любого пакета по имени класса. Однако конструктор класса MBeanInstantiator является приватным и не может быть вызван напрямую. Нужная ссылка на объект класса MBeanInstantiator содержится в экземпляре класса com.sun.jmx.mbeanserver.JmxMBeanServer и может быть получена при помощи метода getMBeanInstantiator.

Класс JmxMBeanServer имеет публичный конструктор. Таким образом чтобы повысить свои привилегии, достаточно выполнить:

javax.management.MBeanServer ms =

com.sun.jmx.mbeanserver.J mxMBeanServer.newMBeanSer ver("any", null, null, true);

com.sun.jmx.mbeanserver.MBeanInstantiator mi =

((com.sun.jmx.mbeanserver .JmxMBeanServer)ms).getMB eanInstantiator(

Class clazz = mi.findClass("some.restricted.class.here", (ClassLoader)null);



Чтобы заразить компьютер пользователя, злоумышленники размещают на зараженной веб-странице вредоносный код, например:

После посещения страницы происходит цепочка редиректов:





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В итоге пользователь перенаправляется на страницу с эксплойтами:





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При наличии уязвимой версии Java, вредоносный апплет 887.jar повышает свои привилегии в системе, загружает и запускает вредоносную программу. По данным сервиса VT на 12.02.2013, рассмотренный вредоносный апплет детектируют 5 антивирусов из 40, а устанавливаемое с его помощью вредоносное ПО не детектирует ни один антивирус из 40. Злоумышленники почти всегда обфусцируют или шифруют вредоносный код внутри Java-апплетов, что позволяет им обходить сигнатурные методы детектирования. Так, рассматриваемый образец после декомпиляции имеет вид:



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Все строковые константы, встречающиеся в данном апплете, обфусцированы, имена переменных и классов изменены на случайные. В апплете эксплуатируется описанная уязвимость СVE-2013-0433:



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Чтобы избежать заражения, мы рекомендуем:

использовать актуальные версии ПО, обязательно обновлять Java и другие плагины;

отключить в браузере запуск Java-апплетов по умолчанию, и подтверждать их запуск только для доверенных сайтов;

использовать обычные антивирусы и следить за регулярностью обновления антивирусных баз;

ознакомиться с рекомендациями Яндекса по безопасности в Сети и следовать им.



Команда Безопасного Поиска Яндекса