Блог о безопасности

декабрь 2012
Применение социальной инженерии для заражения пользователей
14 декабря 2012, 14:18

Для распространения вредоносного программного обеспечения злоумышленники часто используют социальную инженерию и добиваются своего с помощью психологических приемов манипуляции. В этом посте мы разберём несколько типичных случаев применения подобных механизмов.



Социальная инженерия для получения трафика


Для злоумышленников очень важно  привести как можно больше пользователей на заражённую страницу – получить трафик. Обычно они делают это с помощью:

  • привлечения значительного числа вебмастеров и системных администраторов во вредоносные партнёрские программы;
  • массовых взломов популярных сайтов на уровне CMS или веб-серверного ПО, и размещения на них кода, который либо подгружает на страницу вредоносное содержимое, либо осуществляет редирект на зараженный сайт;
  • размещения в рекламных сетях ссылок и баннеров, ведущих на заражённые страницы, или активных объектов, способных заразить компьютер при их отображении.

Но в последнее время злоумышленники всё чаще пытаются получить трафик, используя социальную инженерию.


Например, на YouTube в результатах поиска по запросу «лучшее качество» присутствует ряд видеороликов, в описании которых предлагается перейти на сайт – для скачивания или просмотра других клипов.




При переходе оказывается, что сайт не только не содержит никаких роликов, но и подгружает в браузер пользователя вредоносный JavaScript-код, перенаправляющий пользователя на один из популярных эксплойт-паков. Учитывая, что количество просмотров данного ролика более 120 000, то и количество переходов по вредоносной ссылке из комментария, скорее всего, очень велико. Компьютеры перешедших пользователей заражаются локером, который блокирует рабочий стол Windows и требует отправить смс на один из платных номеров, чтобы его разблокировать.


Результаты проверки вредоносного файла сервисом VirusTotal смотрите здесь.


Внешний вид вредоносной «страницы с музыкальными клипами»:



Наша система проверки сайтов обнаруживает подобные страницы и предупреждает о них в Поиске, Яндекс.Браузере и других сборках браузеров «со вкусом Яндекса».



Социальная инженерия для заражения компьютера


Злоумышленники прибегают к социальной инженерии в тех случаях, когда в атакуемой системе не обнаружено общеизвестных уязвимостей, позволяющих установить вредоносное ПО без явного участия пользователя.


Показательным примером является уязвимость CVE-2010-1240 в продуктах Adobe Reader и Adobe Acrobat 9.x (до версии 9.3.3) и 8.x (до версии 8.2.3) для операционных систем Windows и OS X. Уязвимость позволяет атакующему ввести пользователя в заблуждение и заставить его запустить произвольную локальную программу, имя и параметры которой определены в pdf-документе.


Зачастую локальной программой является cmd.exe, которая запускается с определенным набором параметров, извлекает из зараженного pdf-документа вредоносный exe-файл и запускает его.


Разберём один из таких вредоносных pdf-файлов, результаты проверки которого сервисом Virus Total можно найти здесь.


Если открыть документ в текстовом редакторе и просмотреть содержимое объекта номер 155, то мы увидим попытку запуска cmd.exe с определенными параметрами:



Открыв pdf-файл, пользователь видит окно с запросом на запуск программы:



Злоумышленники делают ставку на любопытство пользователя, который захочет нажать на кнопку Open, прочитав, что документ будто бы имеет отношение к правительству США. Это приводит к выполнению команды, которая  запускает вредоносное ПО и заражает компьютер.


Ещё одним ярким примером применения социальной инженерии со стороны злоумышленников для заражения компьютера пользователя вредоносным ПО является применение Java Signed Applet Social Engineering Code Execution, который входит в состав популярного Metasploit Framework. Этот эксплойт динамически создает вредоносный .jar-файл и подписывает его при помощи ЭЦП.


Подписанный таким образом апплет выдаётся при посещении зараженного сайта. JVM показывает пользователю диалоговое окно, в котором просит указать степень доверия к этому апплету. На старых версиях JVM диалоговое окно в поле “Publisher” указывала строку CERTCN из сертификата, которая может быть любой и выбирается злоумышленником. Последние версии JVM показывают сообщение “UNKNOWN”, если сертификат подписи апплета не является доверенным (то есть сертификат не подписан доверенным центром сертификации).



К сожалению, многие не глядя нажимают кнопку Run, и вредоносный код выполняется со всеми правами текущего пользователя, который порой является локальным администратором.


Подобная техника используется в различных эксплойт-паках (например, CrimeBoss exploit pack). Если в системе пользователя не установлена JRE, то появляется сообщение с предложением  установить ее на компьютер, а для установки предлагается уязвимая версия:



Система поведенческого анализа сайтов и проверки pdf-документов успешно детектирует оба вида вредоносного кода, в котором используются методы социальной инженерии, и показывает пользователям предупреждение.


Чтобы не стать жертвой подобных атак:

  1. Будьте бдительны, переходя по ссылкам из пользовательского контента, – из комментариев, писем и сообщений в мессенджерах. Пользуйтесь сервисами, которые проверяют такие ссылки. Если вы сами размещаете ссылки – применяйте сокращатели ссылок, выполняющие проверку.
  2. Используйте антивирусы и безопасные браузеры, своевременно обновляйте операционную систему и её компоненты – это снизит вероятность заражения.
  3. Большинство видео уже собрано на популярных видеохостингах – нет необходимости переходить куда-то еще.
  4. Внимательно читайте системные сообщения, особенно связанные с запуском приложений.
  5. С особой осторожностью относитесь к разрешению java-апплетам, ЭЦП которых не является доверенной, обращаться к диску вашего компьютера. 
  6. Устанавливайте ПО только из известных и надежных источников. Не отключайте антивирус, даже если на странице, с которой вы загрузили дистрибутив, написано что-то вроде: «Чтобы приложение нормально установилось и работало – отключите антивирус».

Чтобы проверять ссылки на своём сайте или в своём приложении, подключите его к Safe Browsing API Яндекса.


Если вы обнаружите примеры клиентского или серверного вредоносного кода, в том числе связанного с социальной инженерией, присылайте их, пожалуйста, на адрес: virus-samples@yandex-team.ru.


Команда Безопасного Поиска Яндекса

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Сайты-локеры
18 декабря 2012, 14:53

Не так давно мы писали о вредоносных обновлениях, используемых злоумышленниками для монетизации трафика. Так как обращений в службу технической поддержки Яндекса стало больше, то хотелось бы отдельно рассказать о другом способе монетизации трафика — сайтах-локерах.

 

 


Сайт-локер — это страница, которая имитирует интерфейс популярного сайта, чтобы узнать номер мобильного телефона пользователя. Например, для рассылки спама на этот номер или навязывания платных SMS-услуг. Доменное имя сайта-локера, как правило, похоже на доменное имя популярного ресурса, для чего используются опечатки (yanbex.ru, yendex.ru, yandlex.ru) или поддомены (yandex.ru.hacker.com, yandex.ru.virus.com).


Чтобы увеличить посещаемость сайта-локера, злоумышленники применяют методы чёрной оптимизации, а также прибегают к взлому сайтов. При этом на взломанном сайте размещается код или файл, перенаправляющий посетителя на сайт-локер. Самым распространённым способом создания редиректа является модификация или загрузка на хост файла .htaccess.


Перенаправленный пользователь видит знакомый интерфейс:



Если пользователь продолжит работу с такой страницей, то она попросит его ввести номер телефона — например, для получения денежного приза или для подтверждения того, что посетитель не является роботом.



Само собой, это сообщение не имеет никакого отношения к Яндексу, денежного вознаграждения пользователь не получит, а будет подписан на платную SMS-услугу. После этого сайт-локер может перенаправить посетителя уже на настоящий сайт, чтобы вызвать как можно меньше подозрений.


Сайты-локеры ориентированы не только на поисковые системы, злоумышленники копируют интерфейсы и других популярных сайтов:




Монетизация трафика с помощью сайтов-локеров становится всё более популярной, а количество таких сайтов продолжает расти. Сегодня нам известно более 1000 уникальных хостов, замеченных в подобных схемах.


Для предотвращения сигнатурного обнаружения, скрипты на сайтах-локерах обфусцируются. Например, с помощью добавления обфусцированного кода в конец библиотеки jQuery:



Сообщения, предлагающие ввести номер телефона, иногда могут возникать и при просмотре нормальных сайтов. Вероятная причина этого — вредоносное ПО, установленное на компьютере пользователя без его ведома (например, вследствие успешно проведенной drive-by-download атаки). Один из видов такого ПО описан здесь.

 

Проверяйте доменное имя в адресной строке. Пользуйтесь антивирусами и безопасными браузерами. Обращайте внимание на дополнительные окна и вкладки браузера, которые открываются при просмотре страниц.


Помните, что Яндекс никогда не попросит вас отправить SMS, чтобы воспользоваться тем или иным сервисом. Если вдруг вы увидели подобную просьбу на странице, похожей на один из сервисов Яндекса — обратитесь, пожалуйста, в службу поддержки по адресу safesearch@yandex-team.ru. Если вы обнаружите на своем сайте вредоносный код, то вам помогут рекомендации по его удалению. О том, как защитить сайт от заражения, можно прочитать в нашей статье.


Команда Безопасного Поиска Яндекса

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Яндекс предупреждает о загрузке опасных файлов
24 декабря 2012, 18:05

Уже более трёх с половиной лет Яндекс предупреждает пользователей о страницах с вредоносным кодом, посещение которых может привести к заражению компьютера без каких-либо дополнительных действий со стороны пользователя. Ежедневно на странице с результатами поиска показывается более пяти миллионов предупреждений, а в Яндекс.Браузере – около двух миллионов.

 

14 декабря Яндекс начал предупреждать пользователей о сайтах, предлагающих загрузить и установить вредоносные программы. Таким образом, поиск и браузер Яндекса становятся еще более безопасными.

 

Cтраницы загрузки вредоносных приложений могут существенно отличаться друг от друга по внешнему виду. На них могут присутствовать чужие торговые марки и логотипы – разумеется, компания-владелец торговой марки не имеет никакого отношения к таким страницам. Во многих случаях с сайтов распространяются вредоносные приложения для Android, которые автоматически отправляют с заражённого устройства платные смс. Наличие на сайте отзывов, голосования, видео, статей и обзоров не означает, что файлы, которые на нём размещены, являются безопасными.





 

 

Мы рекомендуем загружать программы только из заслуживающих доверия источников. Пользуйтесь антивирусами и безопасными браузерами, в том числе на мобильных устройствах.

 

При установке лучше убирать флажки, которые означают ваше согласие на установку дополнительного ПО, которое вам не нужно.

 

Не забывайте, что практически у всех коммерческих программ есть пробный бесплатный период. Многие из программ имеют также бесплатные аналоги. Если при загрузке или установке от вас сразу же требуют заплатить деньги, или, что то же самое, отправить смс или сообщить свой телефонный номер, вас должно это насторожить. В этом случае попробуйте скачать эту программу с другого сайта.

 

Команда Безопасного Поиска Яндекса

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