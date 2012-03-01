Сегодня мы расскажем об очень любопытном и опасном методе распространения вредоносного кода с заражённых веб-сайтов.
Впервые он был зафиксирован, когда антивирусная система Яндекса обнаружила в конце 2010 года редирект на вредоносный ресурс вида hxxp://nrho.org.in/index.
Представляющий опасность код – вредоносный редиректор – выдаётся не всегда, а только при соблюдении нескольких условий, так что получить его для анализа довольно сложно. Cудя по тому, что заражённые сайты сгруппированы по серверам и хостингам, заражение происходит на уровне хостинговой платформы. Это значит, что обычный вебмастер, контролирующий только директорию своего сайта, не может его устранить.
Домен 3-го уровня (nrho для nrho.org.in), на который происходит редирект, представляет собой случайный набор алфавитных символов и меняется не реже одного раза в день.
Редирект использует следующие GET-параметры:
- src – идентификатор источника редиректа. связан с ip-адресом сайта-жертвы (когда несколько различных сайтов используют один ip-адрес по схеме shared-хостинга src для обоих будет одинаков);
- surl – доменное имя сайта-жертвы;
- sport – используемый порт сайта-жертвы;
- suri – путь к скрипту на сайте-жертве, с которого был осуществлен редирект.
Чтобы сайт на заражённом сервере выдал данный вредоносный редирект нелегко, необходимо выполнение сразу всех приведённых ниже условий:
- Уникальный ip-адрес (редирект не сработает при повторном визите на зараженный сайт).
- Переход на зараженный ресурс со страницы поисковой выдачи.
- Браузер Internet Explorer ниже 8 версии.
- Некоторые дополнительные условия. Например, заданный или случайный временной промежуток.
Несмотря на длительное наблюдение за этим видом заражения, нам так и не удалось получить образец серверного кода, осуществляющего описанный редирект.
Мы предполагаем, что данный редирект происходит на стороне хостинг-провайдеров, о чем говорят следующие факты:
- Заражённые сайты не похожи друг на друга ни по каким техническим критериям – зараженные сайты используют различные CMS, ОС, программные компоненты веб-сервера.
- По данным, которые мы получили от веб-мастеров зараженных ресурсов, они используют самые разные реализации услуги хостинга – от арендуемых физических серверов, до shared-хостинга, в случае которого веб-мастера не имеют root-привилегий на сервере и не могут редактировать бинарные компоненты веб-сервера.
- Передача GET запросом в явном виде информации о сайте источнике, вероятно, обусловлена выполнением редиректа вне контекста конкретного веб-приложения (возможно, на одном из промежуточных серверов или интернет-шлюзе).
- Многократные попытки найти подозрительный код, или хотя бы что-либо общее, на сайтах-жертвах не увенчались успехом.
- Большинство зараженных сайтов используют услуги одних и тех же хостинг-провайдеров.
Приблизительно половина всех регистрируемых случаев описанного вредоносного редиректа происходит с сайтов, обслуживаемых одним украинским хостинг-провайдером, название которого мы не разглашаем. Заметим, что первые случаи характерного редиректа были замечены также на сайтах этого хостинга, о чем свидетельствует значение параметра src в запросах к вредоносному ресурсу.
Администраторы хостинга прислали нам бинарные сборки используемых на зараженных сайтах веб-серверов. Анализ присланных файлов не выявил присутствия постороннего кода. После этого, по заверениям представителя данной хостинг-компании, веб-серверы были обновлены из официальных репозиториев, что, однако, не помогло остановить вредоносные редиректы.
Если значение переменной src действительно отражает количество уникальных ip-адресов зараженных серверов, то было заражено по меньшей мере 174 сервера, на каждом из которых может размещаться сразу несколько различных сайтов.
Вредоносный и обратный редирект
В случае соблюдения условий, приведённых выше, сайт на заражённом хостинге выдаёт пользователю вредоносный редирект.
GET http://victim-site.ru/ HTTP/1.1
Accept: image/gif, image/x-xbitmap, image/jpeg, image/pjpeg, application/x-shockwave-flash, application/xaml+xml, application/vnd.ms-xpsdocument, application/x-ms-xbap, application/x-ms-application, */*
Accept-Language: ru
Accept-Encoding: gzip, deflate
User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; .NET4.0C; .NET4.0E)
Host: victim-site.ru
Proxy-Connection: Keep-Alive
Referer: http://yandex.ru/yandsear
ch?text=%D0%A1%D0%BF%D0%B 0%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%BE +%D0%B7%D0%B0+%D0%B2%D0%B D%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD %D0%B8%D0%B5+%D0%BA+%D0%B 1%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%83 +%D0%AF%D0%BD%D0%B4%D0%B5 %D0%BA%D1%81.%D0%91%D0%B5 %D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0% D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9+% D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D 0%BA%21&lr=213
HTTP/1.1 302 Found
Date: Mon, 12 Mar 2012 16:32:25 GMT
Server: Apache/2
Location: http://nrho.org.in/index.
php?src=74&surl=victim-si te.ru&sport=80&suri=/
Content-Length: 335
Connection: close
Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">
<html>
<title>302 Found
</head>
<h1>Found
<p>The document has moved here.
<hr>
<address>Apache/2 Server at victim-site.ru Port 80
</body>
При этом, в ряде случаев происходит редирект обратно на страницу сайта-жертвы. Таким образом злоумышленник реализует технику периодического прерывания цепочки заражения. Эта техника используется для того, чтобы избежать скорой реакции антивирусного ПО и разметки сайта как заражённого в результатах поиска.
GET http://nrho.org.in/index.
php?src=74&surl=victim-si te.ru&sport=80&suri=/ HTTP/1.1
Accept: image/gif, image/x-xbitmap, image/jpeg, image/pjpeg, application/x-shockwave-flash, application/xaml+xml, application/vnd.ms-xpsdocument, application/x-ms-xbap, application/x-ms-application, */*
Accept-Language: ru
Accept-Encoding: gzip, deflate
User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; .NET4.0C; .NET4.0E)
Host: nrho.org.in
Proxy-Connection: Keep-Alive
Referer: http://yandex.ru/yandsear
ch?text=%D0%A1%D0%BF%D0%B 0%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%BE +%D0%B7%D0%B0+%D0%B2%D0%B D%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD %D0%B8%D0%B5+%D0%BA+%D0%B 1%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%83 +%D0%AF%D0%BD%D0%B4%D0%B5 %D0%BA%D1%81.%D0%91%D0%B5 %D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0% D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9+% D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D 0%BA%21&lr=213
HTTP/1.1 302 Found
Server: nginx/0.8.54
Date: Mon, 12 Mar 2012 16:40:37 GMT
Content-Type: text/html
Connection: close
Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate
Expires: Mon, 12 Mar 2012 16:40:37 +0000
Location: http://victim-site.ru/
Vary: Accept-Encoding
Content-Length: 0
Цепочка заражения
В случае обратного редиректа браузер производит такую последовательность запросов:
В остальных случаях, вместо редиректа на сайт-источник, пользователю выдается html-файл, содержащий вредоносный JS-код, и последовательность имеет вид:
Рассмотрим цепочку заражения подробнее.
Шаг 1. JS-редирект (index.php)
В результате серверного редиректа браузер направляется на страницу с вредоносным JavaScript-редиректом, index.php. Этот js-код детектируется антивирусом Sophos как Troj/JSRedir-DM. Именно этот вердикт обычно видят в панели Яндекс.Вебмастера администраторы зараженных ресурсов.
JS-редирект (index.php) в обфусцированном виде:
Алгоритм деобфускации привязан к браузеру посетителя. Код генерируется таким образом, что деобфускация произойдет неверно в случае несовпадения значений navigator.userAgent и HTTP-заголовка User-Agent. В результате цепочка заражения будет прервана, что, безусловно, также призвано затруднить детектирование вредоносного кода.
JS-редирект (index.php) после деобфускации:
Шаг 2. Заражение (для Microsoft Internet Explorer 6)
JS-редирект из index.php ведёт пользователя на index2.php.
Партнерская реклама + перенаправление на эксплоит-пак index2.php:
index2.php открывает в браузере пользователя новое окно с URL hxxp://dating-portal.net/aff.php?tt=0&t=onunload и перенаправляет пользователя на эксплойт-пак index5.php.
Эксплоит-пак (index5.php):
Эксплоит-пак (index5.php) после деобфускации:
Эксплойт-пак загружает в браузер пользователя эксплойт (index6.php).
Экплоит (index6.php):
Экплоит (index6.php) после деобфускации
Шаг 3. Действия в системе пользователя
После запуска на компьютере позльзователя файл svcgost.exe (MD5 6d7b145ef5dd0ab8471500b638975727).
копирует себя в системный каталог с именем FIX_KB111952.exe.
Эта вредоносная программа обладает поведением trojan-downloader (предназначена для загрузки других вредоносных программ из удаленных источников). Тело трояна упаковано и использует противодействие динамическому анализу. Данная вредоносная программа обращается к ресурсу bober.org.in и загружает с него:
- Троянскую программу Trojan.Win32.Smardf.tbx по классификации Лаборатории Касперского, MD5 0c2c4a7cc380ffa2f17b44749a1cceff, широко известную антивирусам, работающим на virustotal.com. Данная программа регистрируется в качестве расширения (BHO) к браузеру Internet Explorer c именем fastsrch.dll. Описание похожей вредоносной программы можно найти здесь.
- Троянскую программу семейства Carberp, MD5 3d4e1acd2372b19bcd3bd3403c07f4a5, подробнее можно прочитать здесь.Основная цель этой программы – реквизиты для доступа к банковским и платежным системам. Она также вполне известна.
- Кроме того, на зараженной тестовой системе была замечена массированная рассылка почтовых спам-сообщений и сканирование компьютеров локальной сети.
В случае, если вы обнаружили на своём сайте признаки описанного заражения, рекомендуем вам сделать следующее:
- Обратитесь в поддержку Яндекс.Вебмастера за консультацией.
- Попытайтесь воспроизвести заражение в безопасных условиях ( при использовании виртуальной среды ), следуя указаниям из статьи.
- Напишите в техническую поддержку своего хостинг-провайдера с подробным описанием проблемы и ссылкой на эту статью для детального расследования инцидента.
Команда Безопасного поиска Яндекса будет крайне признательна за любую информацию об этом виде заражения. Подозрительный код, конфигурационные файлы, а также журнальные файлы присылайте на анализ по адресу virus-samples@yandex-team.ru.
Команда Безопасного Поиска
На прошлой неделе сервис Яндекса clck.ru начал использовать данные службы Безопасного Поиска Яндекса, чтобы защищать пользователей от заражения. Теперь он учитывает, что сайт, на который ведёт ссылка, может со временем поменять свой статус с нормального на заражённый и обратно. Поэтому полная ссылка проверяется на наличие в базе всякий раз, когда восстанавливается из сокращённой. И если оказывается, что сайт, на который она ведёт, заражён, то clck.ru показывает пользователю предупреждение. При этом база заражённых страниц постоянно пополняется и обновляется.
Таким образом, сокращенные с помощью clck.ru ссылки даже безопаснее, чем полные. Использование сервиса снижает вероятность заражения компьютеров ваших читателей и подписчиков.