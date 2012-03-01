src – идентификатор источника редиректа. связан с ip-адресом сайта-жертвы (когда несколько различных сайтов используют один ip-адрес по схеме shared-хостинга src для обоих будет одинаков);

– идентификатор источника редиректа. связан с ip-адресом сайта-жертвы (когда несколько различных сайтов используют один ip-адрес по схеме shared-хостинга src для обоих будет одинаков); surl – доменное имя сайта-жертвы;

– доменное имя сайта-жертвы; sport – используемый порт сайта-жертвы;

– используемый порт сайта-жертвы; suri – путь к скрипту на сайте-жертве, с которого был осуществлен редирект.

Уникальный ip-адрес (редирект не сработает при повторном визите на зараженный сайт). Переход на зараженный ресурс со страницы поисковой выдачи. Браузер Internet Explorer ниже 8 версии. Некоторые дополнительные условия. Например, заданный или случайный временной промежуток.

Заражённые сайты не похожи друг на друга ни по каким техническим критериям – зараженные сайты используют различные CMS, ОС, программные компоненты веб-сервера. По данным, которые мы получили от веб-мастеров зараженных ресурсов, они используют самые разные реализации услуги хостинга – от арендуемых физических серверов, до shared-хостинга, в случае которого веб-мастера не имеют root-привилегий на сервере и не могут редактировать бинарные компоненты веб-сервера. Передача GET запросом в явном виде информации о сайте источнике, вероятно, обусловлена выполнением редиректа вне контекста конкретного веб-приложения (возможно, на одном из промежуточных серверов или интернет-шлюзе). Многократные попытки найти подозрительный код, или хотя бы что-либо общее, на сайтах-жертвах не увенчались успехом. Большинство зараженных сайтов используют услуги одних и тех же хостинг-провайдеров.



Приблизительно половина всех регистрируемых случаев описанного вредоносного редиректа происходит с сайтов, обслуживаемых одним украинским хостинг-провайдером, название которого мы не разглашаем. Заметим, что первые случаи характерного редиректа были замечены также на сайтах этого хостинга, о чем свидетельствует значение параметра src в запросах к вредоносному ресурсу.



Администраторы хостинга прислали нам бинарные сборки используемых на зараженных сайтах веб-серверов. Анализ присланных файлов не выявил присутствия постороннего кода. После этого, по заверениям представителя данной хостинг-компании, веб-серверы были обновлены из официальных репозиториев, что, однако, не помогло остановить вредоносные редиректы.



Если значение переменной src действительно отражает количество уникальных ip-адресов зараженных серверов, то было заражено по меньшей мере 174 сервера, на каждом из которых может размещаться сразу несколько различных сайтов.



Вредоносный и обратный редирект



В случае соблюдения условий, приведённых выше, сайт на заражённом хостинге выдаёт пользователю вредоносный редирект.





GET http://victim-site.ru/ HTTP/1.1

Accept: image/gif, image/x-xbitmap, image/jpeg, image/pjpeg, application/x-shockwave-flash, application/xaml+xml, application/vnd.ms-xpsdocument, application/x-ms-xbap, application/x-ms-application, */*

Accept-Language: ru

Accept-Encoding: gzip, deflate

User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; .NET4.0C; .NET4.0E)

Host: victim-site.ru

Proxy-Connection: Keep-Alive

Referer: http://yandex.ru/yandsear ch?text=%D0%A1%D0%BF%D0%B 0%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%BE +%D0%B7%D0%B0+%D0%B2%D0%B D%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD %D0%B8%D0%B5+%D0%BA+%D0%B 1%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%83 +%D0%AF%D0%BD%D0%B4%D0%B5 %D0%BA%D1%81.%D0%91%D0%B5 %D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0% D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9+% D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D 0%BA%21&lr=213



HTTP/1.1 302 Found

Date: Mon, 12 Mar 2012 16:32:25 GMT

Server: Apache/2

Location: http://nrho.org.in/index. php?src=74&surl=victim-si te.ru&sport=80&suri=/

Content-Length: 335

Connection: close

Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1



<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">

<html>

<title>302 Found

</head>

<h1>Found

<p>The document has moved here.

<hr>

<address>Apache/2 Server at victim-site.ru Port 80

</body>



При этом, в ряде случаев происходит редирект обратно на страницу сайта-жертвы. Таким образом злоумышленник реализует технику периодического прерывания цепочки заражения. Эта техника используется для того, чтобы избежать скорой реакции антивирусного ПО и разметки сайта как заражённого в результатах поиска. Редирект имеет вид:При этом, в ряде случаев происходит редирект обратно на страницу сайта-жертвы. Таким образом злоумышленник реализует технику периодического прерывания цепочки заражения. Эта техника используется для того, чтобы избежать скорой реакции антивирусного ПО и разметки сайта как заражённого в результатах поиска.





GET http://nrho.org.in/index. php?src=74&surl=victim-si te.ru&sport=80&suri=/ HTTP/1.1

Accept: image/gif, image/x-xbitmap, image/jpeg, image/pjpeg, application/x-shockwave-flash, application/xaml+xml, application/vnd.ms-xpsdocument, application/x-ms-xbap, application/x-ms-application, */*

Accept-Language: ru

Accept-Encoding: gzip, deflate

User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; .NET4.0C; .NET4.0E)

Host: nrho.org.in

Proxy-Connection: Keep-Alive

Referer: http://yandex.ru/yandsear ch?text=%D0%A1%D0%BF%D0%B 0%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%BE +%D0%B7%D0%B0+%D0%B2%D0%B D%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD %D0%B8%D0%B5+%D0%BA+%D0%B 1%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%83 +%D0%AF%D0%BD%D0%B4%D0%B5 %D0%BA%D1%81.%D0%91%D0%B5 %D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0% D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9+% D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D 0%BA%21&lr=213



HTTP/1.1 302 Found

Server: nginx/0.8.54

Date: Mon, 12 Mar 2012 16:40:37 GMT

Content-Type: text/html

Connection: close

Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate

Expires: Mon, 12 Mar 2012 16:40:37 +0000

Location: http://victim-site.ru/

Vary: Accept-Encoding

Content-Length: 0



Цепочка заражения



В случае обратного редиректа браузер производит такую последовательность запросов:







В остальных случаях, вместо редиректа на сайт-источник, пользователю выдается html-файл, содержащий вредоносный JS-код, и последовательность имеет вид:







Рассмотрим цепочку заражения подробнее.



Шаг 1. JS-редирект (index.php)



В результате серверного редиректа браузер направляется на страницу с вредоносным JavaScript-редиректом, index.php. Этот js-код детектируется антивирусом Sophos как Troj/JSRedir-DM. Именно этот вердикт обычно видят в панели



JS-редирект (index.php) в обфусцированном виде:







Алгоритм деобфускации привязан к браузеру посетителя. Код генерируется таким образом, что деобфускация произойдет неверно в случае несовпадения значений navigator.userAgent и HTTP-заголовка User-Agent. В результате цепочка заражения будет прервана, что, безусловно, также призвано затруднить детектирование вредоносного кода.



JS-редирект (index.php) после деобфускации :





Шаг 2. Заражение (для Microsoft Internet Explorer 6)



JS-редирект из index.php ведёт пользователя на index2.php. Обратный редирект имеет вид:В случае обратного редиректа браузер производит такую последовательность запросов:В остальных случаях, вместо редиректа на сайт-источник, пользователю выдается html-файл, содержащий вредоносный JS-код, и последовательность имеет вид:Рассмотрим цепочку заражения подробнее.В результате серверного редиректа браузер направляется на страницу с вредоносным JavaScript-редиректом,. Этот js-код детектируется антивирусом Sophos как. Именно этот вердикт обычно видят в панели Яндекс.Вебмастера администраторы зараженных ресурсов.Алгоритм деобфускации привязан к браузеру посетителя. Код генерируется таким образом, что деобфускация произойдет неверно в случае несовпадения значенийи HTTP-заголовка. В результате цепочка заражения будет прервана, что, безусловно, также призвано затруднить детектирование вредоносного кода.ведёт пользователя на



Партнерская реклама + перенаправление на эксплоит-пак index2.php:





index2.php открывает в браузере пользователя новое окно с URL hxxp://dating-portal.net/aff.php?tt=0&t=onunload и перенаправляет пользователя на эксплойт-пак index5.php.



Эксплоит-пак (index5.php):

index2.php:открывает в браузере пользователя новое окно с URLи перенаправляет пользователя на эксплойт-пакЭксплоит-пак (index5.php):





Эксплоит-пак (index5.php) после деобфускации:









Эксплойт-пак загружает в браузер пользователя эксплойт (index6.php).



Экплоит (index6.php):

Код эксплойт-пака обфусцирован.Эксплоит-пак (index5.php) после деобфускации:Эксплойт-пак загружает в браузер пользователя эксплойт ().Экплоит (index6.php):





Экплоит (index6.php) после деобфускации

Деобфусцируем его.Экплоит (index6.php) после деобфускации

Этот эксплоит реализует сохранение и запуск на компьютере посетителя файла svcgost.exe, выдаваемый скриптом index4.php .



Шаг 3. Действия в системе пользователя



После запуска на компьютере позльзователя файл svcgost.exe (MD5 6d7b145ef5dd0ab8471500b638975727).

копирует себя в системный каталог с именем FIX_KB111952.exe.



Эта вредоносная программа обладает поведением trojan-downloader (предназначена для загрузки других вредоносных программ из удаленных источников). Тело трояна упаковано и использует противодействие динамическому анализу. Данная вредоносная программа обращается к ресурсу bober.org.in и загружает с него: