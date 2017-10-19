Двойное подключение метрики из share.js

Добрый день.
Оптимизировали сайт под google page speed, который ругался на слишком короткое время кеша ряда скриптов, в т.ч. метрики (https://mc.yandex.ru/metrika/watch.js)
http://prntscr.com/gxf877
Для решения пролблемы сделали скачивание скриптов на сервер с ежедневным обновлением, но гугл продолжил ругаться на https://mc.yandex.ru/metrika/watch.js
Начали смотреть, оказывается https://mc.yandex.ru/metrika/watch.js вызывается из share.js, который подключается для блока "Поделиться".
http://prntscr.com/gxf7ie
Это баг или фича и как с этим бороться кроме как на автомате менять эту строку при скачивании?