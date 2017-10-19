Клуб пользователей блока «Поделиться»

Клуб пользователей блока «Поделиться»

Двойное подключение метрики из share.js

Добрый день.

Оптимизировали сайт под google page speed, который ругался на слишком короткое время кеша ряда скриптов, в т.ч. метрики (https://mc.yandex.ru/metrika/watch.js)

http://prntscr.com/gxf877

Для решения пролблемы сделали скачивание скриптов на сервер с ежедневным обновлением, но гугл продолжил ругаться на https://mc.yandex.ru/metrika/watch.js

Начали смотреть, оказывается https://mc.yandex.ru/metrika/watch.js вызывается из share.js, который подключается для блока "Поделиться".

http://prntscr.com/gxf7ie

Это баг или фича и как с этим бороться кроме как на автомате менять эту строку при скачивании?

4 комментария
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sameoldmadness
19 октября 2017, 23:12
Это странно. В коде есть проверка на наличие объекта window.Ya.Metrika – если он есть, скрипт вставлен не будет.


У вас Метрика точно корректно инициализируется?
kovalev-nikolay
20 октября 2017, 11:00
sameoldmadness, день добрый!
На счет корректной инициализации утверждать не возьмусь, но в консоли ошибок нет и сама метрика работает.
Проверку window.Ya.Metrika вижу, но видимо этого объекта не видно.
При этом код метрики вставлен выше подключения скриптов share - http://prntscr.com/gzok3s
Сайт - https://www.moscovery.com
oleg@west-adv.com
1 марта, 19:53
сейчас столкнулся с той же проблемой, из share.js подключается какая-то метрика  с идентификатором 26812653
dmitryslam
7 ноября, 18:14
Аналогичная трудность. Но, использую новый счетчик метрики. Там, если не ошибаюсь, по другому проверка проходит.