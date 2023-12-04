Ошибка отправки картинки в телеграм

добрый день.

Я решила воспользоваться вашим конструктором «поделиться» на сайте (сайт создан на тильде). И важным параметром является отправка картинки, поэтому я добавила в код атрибут data-image. Однако с телеграмом возникли проблемы, картинка не отправляется.

Сейчас код выглядит следующим образом:

<script src="https://yastatic.net/share2/share.js"></script>

<div class="ya-share2" data-curtain data-services="vkontakte,telegram" data-url="https://luding.ru/news/behappy2024-skidki-do-40/" data-image="https://static.tildacdn.com/tild3837-6639-4639-a161-333732633262/01_1.png"></div>

Возможно ли как-то исправить ошибку с телеграмом?

