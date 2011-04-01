Добрый день!
Скажите, утекает ли рейтинг при использовании кнопки "Поделиться?"
На сколько я знаю Яндекс пока не может читать ссылки в скриптах? Но все же, интересно узнать мнение разработчиков...
А также, индексирует ли Google ссылки сервиса?
Не хочется, чтобы рейтинг потихоньку утекал в разные социалки...
апрель 2011
1 апреля 2011, 15:00
Добрый день!
4 апреля 2011, 09:10
Есть несколько настроек (вид, расположение, язык, набор быстрых кнопок).
Взять плагин можно здесь: http://andrey.eto-ya.com/wp-ya-share#plugin
Надеюсь, пригодится кому-то ещё кроме меня.
12 апреля 2011, 09:33
Предложение перенести все поддерживаемые сервисы отсюда:
http://api.yandex.ru/shar
в чекбоксы сюда: http://api.yandex.ru/share/
Ведь удобно же будет.