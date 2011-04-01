Клуб пользователей блока «Поделиться»

апрель 2011
Утекает ли рейтинг через сервис "Поделиться"?
www-MaxVerona-ru
1 апреля 2011, 15:00

Добрый день!

Скажите, утекает ли рейтинг при использовании кнопки "Поделиться?"
На сколько я знаю Яндекс пока не может читать ссылки в скриптах? Но все же, интересно узнать мнение разработчиков...

А также, индексирует ли Google ссылки сервиса?
Не хочется, чтобы рейтинг потихоньку утекал в разные социалки...

10 комментариев
индексация,рейтинг
Плагин "Поделиться" для WordPress
mywebcat
4 апреля 2011, 09:10
Сделал плагин простого для встраивания блока "Поделиться" в WorpPress, после его установки блок появится под или над содержанием записей и страниц, или в сайдбаре как готовый виджет.

Есть несколько настроек (вид, расположение, язык, набор быстрых кнопок).

Взять плагин можно здесь: http://andrey.eto-ya.com/wp-ya-share#plugin

Надеюсь, пригодится кому-то ещё кроме меня.

27 комментариев
wordpress
Заголовок не указан
Сергей Сандалов
4 апреля 2011, 09:12

Всем привет. У меня небольшой вопросик. У себя на сайте не могу никак разобраться с кнопкой поделиться. Хочется чтобы шрифт у слова поделиться был чуть меньше, как на примере, и сама кнопка не была статической, как сейчас.

15 комментариев
Заголовок не указан
kuppeter
12 апреля 2011, 09:33

 

Предложение перенести все поддерживаемые сервисы отсюда:

 http://api.yandex.ru/share/doc/dg/concepts/share-button-ov.xml#supported-networks

в чекбоксы сюда: http://api.yandex.ru/share/

Ведь удобно же будет.

 

11 комментариев