Клуб пользователей блока «Поделиться»

январь 2011
Новые сервисы в "Поделиться"
Курицына Ольга
19 января 2011, 12:50

Мы расширили список сервисов, на которые можно поделиться ссылкой через наш блок.

Полный список выглядит так (в скобках указан id сервиса, который надо передавать в параметрах конструктора блока):


По умолчанию включены только некоторые из этих сервисов, подключать или нет дополнительные определяет тот, кто кнопку устанавливает.

 

Поставить такую кнопку себе.

38 комментариев
сервисы
Доступна ли (будет ли доступна) владельцу сайта статистика кликов?
Дмитрий
19 января 2011, 19:20
Сабж.
5 комментариев
статистика
Насильная локализация
arseny-info
20 января 2011, 10:25

Приветы.

 

Есть у меня один .by сайт, на котором стоит "Поделиться" от Яндекса. И выглядит она так:

Причем язык остается белорусским даже для посетителей из других регионов.

Вопрос в следующем: за что мне такое счастье и как я могу избавиться от такой насильной локализации?

26 комментариев
Как добавить кнопку я.ру в addthis.com
bibliotekae
24 января 2011, 08:11

Как добавить кнопку  я.ру   в  addthis.com

3 комментария
Открыть попап при наведении
internaltouch
24 января 2011, 11:56
Это возможно реализовать?
1 комментарий
Проблема: кнопка "поделиться" с Одноклассниками
Игорь Мурашев
25 января 2011, 12:59

Подскажите, пожалуйста, поставили на сайт "Поделиться" от Яндекса, но при клике на Одноклассники выдает, что "Размещение ссылок с этого сайта запрещено" - http://clip2net.com/clip/m40125/1295948174-clip-140kb.jpg

Адрес странинцы http://www.svadiba.md/ru/news/wedding/wed_trend2011/default.aspx

Все остальные ссылки на сайты работают без проблем.

68 комментариев
как вставить код в WordPress
reva-money
27 января 2011, 10:52

если вставлять в index.php - ссылка ведет только на главную. если ставить в single.php - на главной блок не виден.

заранее благодарна

10 комментариев
Свои стили
dexterslab
28 января 2011, 11:22

Можно ли выпадающему списку соц. закладок присвоить стили сайта, допустим через класс? Либо же вообще отказаться от кнопки и ссылки, оставив только значки?

У меня, например, ссылки бордовые и шрифт иной, а тут вываливаются синие и шрифт крупнее. А если вместо кнопки сделать ссылку, то там надпись вообще получается микроскопической, уж не знаю, откуда она такой стиль берет. Смотрится неэстетично. Это основной момент, который удерживает меня от перехода с однойкнопки.ру на яндекс.

25 комментариев
А можно ли доработать(переработать что-то)?
ya-pinki
28 января 2011, 11:25
В одноклассники и прочее сети не добавлял,а вот про контакт хочется спросить.Можно ли организовать работу этой кнопки по типу не "добавить",а по принципу "мне нравится" и чтоб рядом с кнопкой высвечивался список пользователей, кому это понравилось. Просто по личному опыту заметил,что пользователю проще поставить галочку,чем в во всплывающем окне что-то писать и нажимать,а у многих бывают всплывающие окна запрещены. И возможно ли создание дополнений для популярных движков сайтов.Очень интересует плагин такой для joomla,можно даже за небольшое вознаграждение,готов предоставить для анализа похожий плагин.
4 комментария