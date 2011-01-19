Мы расширили список сервисов, на которые можно поделиться ссылкой через наш блок.

Полный список выглядит так (в скобках указан id сервиса, который надо передавать в параметрах конструктора блока):



По умолчанию включены только некоторые из этих сервисов, подключать или нет дополнительные определяет тот, кто кнопку устанавливает.

Поставить такую кнопку себе.