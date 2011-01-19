Мы расширили список сервисов, на которые можно поделиться ссылкой через наш блок.
Полный список выглядит так (в скобках указан id сервиса, который надо передавать в параметрах конструктора блока):
- Я.Ру (yaru);
- facebook (facebook);
- Мой Круг (moikrug);
- Мой Мир (moimir);
- MySpace (myspace);
- Одноклассники.ru (odnoklassniki);
- Twitter (twitter);
- ВКонтакте (vkontakte);
- Juick (juick);
- Livejournal.com (lj);
- Blogger (blogger);
- Evernote (evernote);
- delicious (delicious);
- FriendFeed (friendfeed);
- Google Buzz (gbuzz);
- Google Reader (greader);
- LinkedIn (linkedin);
- Яндекс.Закладки (yazakladki).
По умолчанию включены только некоторые из этих сервисов, подключать или нет дополнительные определяет тот, кто кнопку устанавливает.
Поставить такую кнопку себе.