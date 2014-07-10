Клуб пользователей блока «Поделиться»

июль 2014
Не корректная работа ссылки через мобильное устройство
gennadi.lavrentev
10 июля 2014, 01:53

Здравствуйте.
 Такая проблема:
 У меня на сайте установлена кнопка "Поделиться". Мы пользуемся ею для постов актуальных объявлений в группу Вконтакте , но перейти из группы по данной ссылке получается не у всех пользователей. Собрав обратную связь, я выяснил, что не могут перейти по ссылке данного поста только те пользователи, которые работают на мобильных устройствах (планшеты, моб.телефоны) разных ОС, как на андроиде, так и на iOS. Если пользователь пользуется обычным ПК на Windows - всё ОК, ссылки работают корректно, переход по ссылке происходит.  В чем проблема? Что не так с этими постами? Может внести какие-то изменения в код кнопки Поделиться?

1 комментарий
Ссылку на какую картинку нужно вставлять для Pinterest
ve1ikiy
10 июля 2014, 01:55

Вопрос в заголовке.

 

3 комментария
pinterest
Заголовок не указан
BAliE
10 июля 2014, 01:58

Най этой странице есть кнопки

 

Я хотел бы в таком же размере и дизайне поставить такие кнопки себе на сайт.

 

Насколько это реально и если да, то где взять коды?

1 комментарий
Иконки для ретина дисплеев
mixar
18 июля 2014, 13:57
Добрый день! Есть ли какая-либо возможность подгружать иконки соц. сервисов для retina дисплеев в 2 раза больше обычных (актуально для macbook, ipad, iphone)? А то на данных мониторах иконки смотрятся ужасно.
6 комментариев
Важно! Год назад изменился дизайн счетчиков!
Николай
28 июля 2014, 06:14

Если раньше счетчики имели вид:

после того как их перерисовали:

при этом, как можно видеть сравнив скриншоты,

потеряли иконки кнопки-счетчики для ЖЖ, FF и Мойкруг,

убедитесь, что после пропажи иконок этих сервисов на вашем сайте кнопки отображаются корректно, а не как в вышеприведенном примере.

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