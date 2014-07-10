Здравствуйте.
Такая проблема:
У меня на сайте установлена кнопка "Поделиться". Мы пользуемся ею для постов актуальных объявлений в группу Вконтакте , но перейти из группы по данной ссылке получается не у всех пользователей. Собрав обратную связь, я выяснил, что не могут перейти по ссылке данного поста только те пользователи, которые работают на мобильных устройствах (планшеты, моб.телефоны) разных ОС, как на андроиде, так и на iOS. Если пользователь пользуется обычным ПК на Windows - всё ОК, ссылки работают корректно, переход по ссылке происходит. В чем проблема? Что не так с этими постами? Может внести какие-то изменения в код кнопки Поделиться?
Здравствуйте.
Вопрос в заголовке.
Най этой странице есть кнопки
Я хотел бы в таком же размере и дизайне поставить такие кнопки себе на сайт.
Насколько это реально и если да, то где взять коды?
Если раньше счетчики имели вид:
после того как их перерисовали:
при этом, как можно видеть сравнив скриншоты,
потеряли иконки кнопки-счетчики для ЖЖ, FF и Мойкруг,
убедитесь, что после пропажи иконок этих сервисов на вашем сайте кнопки отображаются корректно, а не как в вышеприведенном примере.