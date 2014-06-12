Приветствую. Есть проблема с "Поделиться". Дано:

1. Сайт в зоне .рф

2. Установил кнопки, в коде ничего не менял.

3. ВКонтакте все работает.

4. В Одноклассниках открывается небольшое окно, чтобы поделиться.

5. После отправки формы, окно становится полностью белым (никакого подтверждения об отправке).

6. При открытии страницы Одноклассников выясняется что:

6.1 я разлогинен (а был залогинен, т.е. оно меня разлогинило в ОК)

6.2 ничего в заметки не разместилось

7. При повторе - то же самое. Залогинился - "поделился" - оно меня снова разлогинило с нулевым результатом.

8. На другом компьютере с другого аккаунта в ОК на другом браузере - то же самое.

Можно ли это наладить?