Приветствую. Есть проблема с "Поделиться". Дано:
1. Сайт в зоне .рф
2. Установил кнопки, в коде ничего не менял.
3. ВКонтакте все работает.
4. В Одноклассниках открывается небольшое окно, чтобы поделиться.
5. После отправки формы, окно становится полностью белым (никакого подтверждения об отправке).
6. При открытии страницы Одноклассников выясняется что:
6.1 я разлогинен (а был залогинен, т.е. оно меня разлогинило в ОК)
6.2 ничего в заметки не разместилось
7. При повторе - то же самое. Залогинился - "поделился" - оно меня снова разлогинило с нулевым результатом.
8. На другом компьютере с другого аккаунта в ОК на другом браузере - то же самое.
Можно ли это наладить?