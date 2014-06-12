Клуб пользователей блока «Поделиться»

июнь 2014
serviceSpecific :: twitter
vaseker
12 июня 2014, 21:15

Привет! Хотели прокинуть в шарилку твиттера хэштеги, однако были разочарованы отсутствием такой возможности в Поделиське.

 

Было бы здорово расширить сервис-специфичный api для разных платформ, чтобы работало что-то типа 

 

serviceSpecific: {

      twitter: {

           title: 'Бразилия 2014',

           hashtags: '#FIFA2014, #WorldCup2014'

     }

}

 

https://dev.twitter.com/docs/tweet-button

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Проблема с кнопкой для "Одноклассников"
yawaraha
12 июня 2014, 21:15

Приветствую. Есть проблема с "Поделиться". Дано:

 

1. Сайт в зоне .рф

2. Установил кнопки, в коде ничего не менял.

3. ВКонтакте все работает.

4. В Одноклассниках открывается небольшое окно, чтобы поделиться.

5. После отправки формы, окно становится полностью белым (никакого подтверждения об отправке).

6. При открытии страницы Одноклассников выясняется что:

6.1 я разлогинен (а был залогинен, т.е. оно меня разлогинило в ОК)

6.2 ничего в заметки не разместилось

7. При повторе - то же самое. Залогинился - "поделился" - оно меня снова разлогинило с нулевым результатом.

8. На другом компьютере с другого аккаунта в ОК на другом браузере - то же самое.

 

Можно ли это наладить?

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Несколько блоков на странице с разными счетчиками
jkeks1
12 июня 2014, 21:19

Добрый день !

 

Не смог создать несколько блоков с независимыми счетчиками. Например где список ссылок на статьи хотелось бы выводить и цифры с лайками каждой страницы

 

Как такое сделать ?

2 комментария
Кириллический домен .рф + share от Яндекс
yasiteru
12 июня 2014, 21:19

Всем привет.

Так и не смог найти внятного ответа на вопрос: как сделать так, чтобы на домене имя.рф счётчик отображал количество лайков?

Продовали уже прописать по-разному Link - результата не получили.

Если технически на жанный момент это не реализуемо, то когда можно ожидать обновления?

Заранее спасибо.

3 комментария
Поделиться в Facebook
sanek136
12 июня 2014, 21:21

Пытался найти инфу, но что-то не получилось.

 

Когда мы делимся инфой через ВКонтакте, то мы просто репостим ссылку у себя на стене, а если репостим через Facebook, то репостим часть статьи, реально сделать так же как и с ВКонтакте, просто отправлять ссылку, а не статью?..

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Вертикальный блок
sasharemi88
12 июня 2014, 21:31

Здравствуйте.

Подскажите, как сделать блок с вертикальной ориентацией, т.е. чтобы кнопки располагались одна под другой?

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