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ноябрь 2014
некорректное отображения формируемых элементов
rjkvfrjd1
6 ноября 2014, 15:56

Блок кнопок формирует перед закрывающим тегом body элемент iframe который абсолютно позиционируемый и имеет свойство left:-9999px;
 но т.к. у него нет свойства top или bottom он размещается после нижней границы элемента body, образуя пустую область под страницей

Ошибка возникает в случае если элемент body является позиционируемым (position:relative)

 Пример: http://www.buysimply.wm-site.ru/gopro-hd-hero3/
 на данный момент мы прописали правило
 iframe[src="//yastatic.net/share/metrika.html"]{top:0;}

 если его убрать то Вы увидите ошибку

 Эта проблема может возникнуть у всех владельцев сайтов у которых элемент body position:relative

 Пожалуйста, добавьте свойство top:0; элементу iframe
2 комментария
После загрузки скрипта появляется пустое место cнизу страницы
petrof85
6 ноября 2014, 16:01

пример: https://www.reg.ru/company/news/4606

пример: http://www.toy.ru/company/news/100963/?NEW_DIZ=Y

----

пустое место получается из за данной конструкции:

<iframe src="//yastatic.net/share/metrika.html" style="position: absolute; left: -9999px;"></iframe>

после загрузки скрипта share.js

var t=document.createElement("iframe");t.src=Z+"/metrika.html",t.style.position="absolute",t.style.left="-9999px",document.body.appendChild(t) где-то тут

Как избавиться от данного глюка? И зачем metrika.html файл тянется
7 комментариев
Facebook, не передается путь в ссылке, deprecated sharer.php
nitso
6 ноября 2014, 18:08

При отправке ссылки в Facebook генерируется URL следующего вида:

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?src=sp&u=<ссылка>t=<название>&description&picture=<изображение>

Проблемы две:

  1. Использование sharer.php уже давно устарело
  2. Facebook некорректно интерпретирует (отрезает) пути после домена

У фейсбука есть новый механизм https://developers.facebook.com/docs/sharing/reference/share-dialog#redirect
Планируется ли его внедрение?

И если не планируется, может есть вариант обойти вторую проблему? 

2 комментария
Счетчик Одноклассники
Алексей
20 ноября 2014, 19:01

Добрый день.

 

Если выбирать вид блока "Счетчики", то не отображается количество классов на ссылке в одноклассниках. Возможно это не проблема скрипта, а проблема рлноклассников или взаимодействии со скриптом. Но хотелось бы, чтобы все работало как задумано.

 

--

С уважением, Алексей

4 комментария
Не приходят данные в счётчик Одноклассников
Дмитрий Д.
21 ноября 2014, 15:19

Например, вот тут — http://yandex.ru/images/

 

Я смотрел док-цию — http://apiok.ru/wiki/pages/viewpage.action?pageId=42476656 — там в примере уходят немного другие запросы. 

2 комментария
Репост facebook выбирает не правильное изображение.
Cloudswalker
24 ноября 2014, 23:47

Здраствуйте.

При репосте facebook (нажатии кнопки Поделиться) исполюзуеться не то изображение, которое назначено в data-yashareImage.

При репосте  Вконтакте изображение - то.

В чем может быть причина?

П.С. Изображение которое используеться при репосте Фейсбуком - было удалено - но оно все-равно используеться. 

6 комментариев
Пропадают клики
gemanoff
24 ноября 2014, 23:59

Добрый день!

Пользуюсь сервисом разных фирм, накопилось много кликов, лайков и пр.

Хотел установить блок "Поделиться" от Яндекса, но пропадают сразу все клики. Можно ли сделать так, чтобы все ранее сделанные клики перешли на блок Яндекса?

Спасибо!

6 комментариев