Блок кнопок формирует перед закрывающим тегом body элемент iframe который абсолютно позиционируемый и имеет свойство left:-9999px;
но т.к. у него нет свойства top или bottom он размещается после нижней границы элемента body, образуя пустую область под страницей
Ошибка возникает в случае если элемент body является позиционируемым (position:relative)
Пример: http://www.buysimply.wm-site.ru/gopro-hd-hero3/
на данный момент мы прописали правило
iframe[src="//yastatic.ne
Эта проблема может возникнуть у всех владельцев сайтов у которых элемент body position:relative
Пожалуйста, добавьте свойство top:0; элементу iframe