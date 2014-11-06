Блок кнопок формирует перед закрывающим тегом body элемент iframe который абсолютно позиционируемый и имеет свойство left:-9999px;

но т.к. у него нет свойства top или bottom он размещается после нижней границы элемента body, образуя пустую область под страницей

Ошибка возникает в случае если элемент body является позиционируемым (position:relative)



Пример: http://www.buysimply.wm-site.ru/gopro-hd-hero3/

на данный момент мы прописали правило

iframe[src="//yastatic.ne t/share/metrika.html"]{to p:0;}

если его убрать то Вы увидите ошибку



Эта проблема может возникнуть у всех владельцев сайтов у которых элемент body position:relative



Пожалуйста, добавьте свойство top:0; элементу iframe