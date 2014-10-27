Авторизован на одноклассниках, вконтакте после нажатия кнопки share ни чего ни куда не лайкается.

http://объявлений.сайт/ кнопки сверху

Счетчик на одноклассниках и вконтакте после сабмита 0 .. вернее там просто пусто.

Пожалуйста исправляйте. Хотя в метрике видно нажатия, а по факту 0 и в ок нет поста.