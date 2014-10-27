Клуб пользователей блока «Поделиться»

октябрь 2014
Кнопка Поделиться не передает в FB параметры
uksusoff
27 октября 2014, 21:48

 

data-yashareLink и data-yashareImage почему-то не передаются в Facebook.
ВКонтакте их видит и все отображает.
В чем может быть проблема?

4 комментария
ПРОПАЛИ КНОПКИ "ПОДЕЛИТЬСЯ"
Удалённый пользователь
27 октября 2014, 21:50

Здравствуйте!

Благодаря легкости размещения кнопок "Поделиться" от Яндекса я их когда-то и выбрала для своего сайта. Однако недавно заметила, что из всех выбранных мною отображаются только три: Вконтакте, Одноклассники и Мой Мир. С чем это связано? Могу ли я это исправить своими силами, если в разделе "Как добавить блок на страницу" мне не понятно ни одно слово?

3 комментария
Не работают одноклассники, вконтакте
vyota
27 октября 2014, 21:52

Авторизован на одноклассниках, вконтакте после нажатия кнопки share ни чего ни куда не лайкается.

http://объявлений.сайт/ кнопки сверху

Счетчик на одноклассниках и вконтакте после сабмита 0 .. вернее там просто пусто.

Пожалуйста исправляйте. Хотя в метрике видно нажатия, а по факту 0 и в ок нет поста.

 

 

4 комментария
Как установить "Поделиться" от Яндекса на Google site ?
famirtunis
27 октября 2014, 22:08

на сайтах Google site не получается установить Java скрипты при установке счётчиков выходит такое сообщение: ВНИМАНИЕ! Ваш код HTML содержит недопустимые теги, которые будут автоматически удалены. Кто может подсказать как можно обойти этот запрет?

1 комментарий