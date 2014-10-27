data-yashareLink и data-yashareImage почему-то не передаются в Facebook.
ВКонтакте их видит и все отображает.
В чем может быть проблема?
data-yashareLink и data-yashareImage почему-то не передаются в Facebook.
ВКонтакте их видит и все отображает.
В чем может быть проблема?
Здравствуйте!
Благодаря легкости размещения кнопок "Поделиться" от Яндекса я их когда-то и выбрала для своего сайта. Однако недавно заметила, что из всех выбранных мною отображаются только три: Вконтакте, Одноклассники и Мой Мир. С чем это связано? Могу ли я это исправить своими силами, если в разделе "Как добавить блок на страницу" мне не понятно ни одно слово?
Авторизован на одноклассниках, вконтакте после нажатия кнопки share ни чего ни куда не лайкается.
http://объявлений.сайт/ кнопки сверху
Счетчик на одноклассниках и вконтакте после сабмита 0 .. вернее там просто пусто.
Пожалуйста исправляйте. Хотя в метрике видно нажатия, а по факту 0 и в ок нет поста.
на сайтах Google site не получается установить Java скрипты при установке счётчиков выходит такое сообщение: ВНИМАНИЕ! Ваш код HTML содержит недопустимые теги, которые будут автоматически удалены. Кто может подсказать как можно обойти этот запрет?