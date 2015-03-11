Добрый день.
Обновил код "Поделиться" на новый. Предыдущий ставил год или даже два назад.
Сейчас установил тип "Счетчик" и теперь странца долго догружается, все что-то пытается загрузить, там где старый код остался все моментально загружает. Т.е. страница загруженна, но браузер все что-то догружает и бегает кружок, что что-то догружается.
Затем браузер выдает такие ошибки:
https://share.yandex.net/counter/gpp/?callback=services.gplus.cb&url=http://www.cleper.ru/news/description.php?n=4971 Failed to load resource: net::ERR_NETWORK_ACCESS_DENIED
https://share.yandex.net/counter/odnoklassniki/?url=http://www.cleper.ru/news/description.php?n=4971 Failed to load resource: net::ERR_NETWORK_ACCESS_DENIED
Даже у вас на странице https://tech.yandex.ru/share/ тоже самое.
Подскажите это что-то на моей стороне (может ли что-то блокировать)? или на вашей?
Как у других обстоят дела?