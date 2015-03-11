Клуб пользователей блока «Поделиться»

март 2015
Тормозит блок
zakaz@edusgruzom.ru
11 марта 2015, 16:56

На странице внизу размещен блок "Поделиться". Уже пару дней загрузка части скриптов отваливается по таймауту. 

Конкретно вот эти:

https://share.yandex.net/counter/gpp/?callback=services.gplus.cb&url=http://edusgruzom.ru/

https://share.yandex.net/counter/odnoklassniki/?url=http://edusgruzom.ru/

Проблема в том, что пока они не прогрузятся, не стартует остальной javascript на сайте. Можно как-то решить эту проблему ?

17 комментариев
Медленная загрузка страниц
cleper
11 марта 2015, 17:00

Добрый день. 

Обновил код "Поделиться" на новый. Предыдущий ставил год или даже два назад.

Сейчас установил тип "Счетчик" и теперь странца долго догружается, все что-то пытается загрузить, там где старый код остался все моментально загружает. Т.е. страница загруженна, но браузер все что-то догружает и бегает кружок, что что-то догружается. 

Затем браузер выдает такие ошибки:

https://share.yandex.net/counter/gpp/?callback=services.gplus.cb&url=http://www.cleper.ru/news/description.php?n=4971 Failed to load resource: net::ERR_NETWORK_ACCESS_DENIED

https://share.yandex.net/counter/odnoklassniki/?url=http://www.cleper.ru/news/description.php?n=4971 Failed to load resource: net::ERR_NETWORK_ACCESS_DENIED

 

Даже у вас на странице https://tech.yandex.ru/share/ тоже самое. 

 

Подскажите это что-то на моей стороне (может ли что-то блокировать)? или на вашей?

Как у других обстоят дела?

34 комментария
Пропали значения счётчиков Google+ и Одноклассники
Дмитрий Дорогонов
11 марта 2015, 19:52

Недавно добавил кнопки "Поделиться" - всё работало. Теперь не выводит показатель счётчиков Google+ и Одноклассники как в конструкторе http://prntscr.com/6f1ei4 так и на сайте http://bembikiev.com.ua/

Что я сделал не так?

5 комментариев
ERR_CONNECTION_TIMED_OUT
info@newitem.ru
11 марта 2015, 19:54

Добрый день, стала появлятся ошибка ERR_CONNECTION_TIMED_OUT на запросе https://share.yandex.net/counter/odnoklassniki/?url...

Ссылка на картинку https://yadi.sk/i/I4zNdq-ZfAgDq

Например вот тут http://thaislon.ru/ стоит блок.

 

 

34 комментария