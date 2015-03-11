Добрый день.

Обновил код "Поделиться" на новый. Предыдущий ставил год или даже два назад.

Сейчас установил тип "Счетчик" и теперь странца долго догружается, все что-то пытается загрузить, там где старый код остался все моментально загружает. Т.е. страница загруженна, но браузер все что-то догружает и бегает кружок, что что-то догружается.

Затем браузер выдает такие ошибки:

https://share.yandex.net/ counter/gpp/?callback=ser vices.gplus.cb&url=http:/ /www.cleper.ru/news/descr iption.php?n=4971 Failed to load resource: net::ERR_NETWORK_ACCESS_DENIED

https://share.yandex.net/ counter/odnoklassniki/?ur l=http://www.cleper.ru/ne ws/description.php?n=4971 Failed to load resource: net::ERR_NETWORK_ACCESS_DENIED

Даже у вас на странице https://tech.yandex.ru/share/ тоже самое.

Подскажите это что-то на моей стороне (может ли что-то блокировать)? или на вашей?

Как у других обстоят дела?