Клуб пользователей блока «Поделиться»

август 2016
ссылка на картинку (обязательна для Pinterest)
jozkescmakles
7 августа 2016, 22:13

Здравствуйте! Хочу спросить у Вас. Какая ссылка должна быть для картинки Pinterest? Я правильно понимаю, должна быть обязательно иконка Pinterest, если использовать данный Блок "Поделиться" от яндекса? 

3 комментария
картинки
Ошибка в работе https://yandex.ru/blog/share
alexey.v.molchanov
8 августа 2016, 00:42

Некорректно формируется ссылка для добавления статьи в www.evernote.com.

в используемом шаблоне ссылки "https://www.evernote.com/clip.action?title={title}&body={description}" отсутствует url={url}

4 комментария
Добавление в Яндекс.Коллекции
poison67
11 августа 2016, 11:25

При добавлении с виджета в карточке, в Яндекс.коллекциях показывается ссылка на изображение, а не на страницу сайта.

Пример http://shop-61374-42.myinsales.ru/collection/bestsellers/product/futbolka-a

1 комментарий
При указании data-counter="" не сразу поймешь, что код работает
aamSpaceTime
16 августа 2016, 15:29

Код сгенерен https://tech.yandex.ru/share/ с указанием data-counter=""
Но иконки (были) без счетчиков - см. http://netall.ru/sport/interview/966930.html
Однако в последствии оказалось, что просто никто еще не лайкнул эту новость.
Но по внешнему виду совершенно непонятно - заработал код или нет.
Лучше бы это как-то отражать. Может на иконке "Яндекс.Коллекции"?

1 комментарий
Несколько окон шаринга (проблема)
pan1n
17 августа 2016, 09:55

Здравствуйте!

Прикручиваю я-шаре:

​<div id="ya_share_photo"
     data-services="vkontakte,facebook,gplus,twitter,linkedin"
     data-image=""
     data-counter=""
     data-title=""
     data-url=""
     data-lang=""
     data-description="">
</div>

Параметры data-title, data-url и т.д. подтягиваются динамически через ajax, передают в функцию заполнения:

function yaShareActivate(purl, ptitle, pdesc, plang, pimage){
	var photoShare = document.getElementById('ya_share_photo');
    var share = Ya.share2(photoShare, {
		content: {
			url: purl,
			title: ptitle,
			lang: plang,
			description: pdesc,
			image: pimage
		}
	});
}

Проблема в том, что если нажать на кнопку любой соц.сети, потом закрыть окно, и потом ещё раз ещё нажать, то счетчик увеличивается и появляетя уже 2 окна, 3,4 и так далее. Как предположение, внутри функционала Яндекс.Шаре не срабатывает событие на закрытие окна. Помогите разобраться, как это устранить.

1 комментарий
Проблема с блоком шаринга в VK с новым дизайном
mari-kazakova
17 августа 2016, 19:13

Добрый день!

На сайте установлены кнопки "Поделиться", до сегодняшнего дня все работало корректно. Сегодня, по клику на поделиться в VK, отображается следующее окно:

 

В консоли ошибка:

Uncaught ReferenceError: adjustWidgetsPopupBox is not defined

Страница: http://job.simbirsoft.com/ruru/vacancies/NodeJS/

Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2743.116 Safari/537.36

6 комментариев
Перестал отображаться счётчик расшариваний для Facebook
sgerasimov66
19 августа 2016, 11:44

В блоке "Поделиться" перестал отображаться счётчик расшариваний для Facebook.

Имеется в виду не сам блок счётчика, а то, что он не отображает количество расшариваний  

Не зависит от браузера. 

5 комментариев
Не работают счетчики FB
FlexIDK
19 августа 2016, 11:44

Перестали отображаться  показания share facebook. 

Даже у вас на странице не работают: https://tech.yandex.ru/share/

2 комментария
facebook
Facebook счетчик
CB9TOIIIA
19 августа 2016, 11:45

Добрый день. Счетчик у Facebook отвалился? 

Поделиться можно - но вот само кол-во не отображается.

21 комментарий
перестал отображаться счетчик расшариваний для facebook
Olga Sofou
22 августа 2016, 15:02

Добрый вечер! несколько дней назад все счетчики facebook на сайте обнулились. Помогите пожалуйста

5 комментариев
Ya.share2 проблемы с facebook и odnoklassniki
myaotsanastasiya
22 августа 2016, 15:04

Здравствуйте!

Мне необходимо на сайте разместить два блока кнопок соц.сетей: twitter,vkontakte,facebook,odnoklassniki.

Сайт-одностраничник - тест. Вопросы и результаты подгружаются аяксом.

Для блока кнопок соц.сетей Ya.share2 такой код:

var myShareHeader = document.getElementById('header-share');

var shareHeader = Ya.share2(myShareHeader, {
    content: {
        url: '',
        title: 'Викторина',
        description: 'Узнай свой город по-настоящему!',
        image: '<тут url сайта>images/phone/general-bg.png'
    },
    contentByService: {
        twitter: {
            url: '<тут url сайта>',
            title: 'Викторина:Узнай свой город по-настоящему!'
        },
        vkontakte: {
            url: '<тут url сайта>',
            title: 'Викторина',
            description: 'Узнай свой город по-настоящему!',
            image: '<тут url сайта>images/phone/general-bg.png'
        },
        facebook: {
            url: '<тут url сайта>',
            title: 'Викторина',
            description: 'Узнай свой город по-настоящему!',
            image: '<тут url сайта>images/phone/general-bg.png'
        },
        odnoklassniki: {
            url: '<тут url сайта>',
            title: 'Викторина',
            description: 'Узнай свой город по-настоящему!',
            image: '<тут url сайта>images/phone/general-bg.png'
        }
    }
   // здесь вы можете указать и другие параметры
});

Этот блок кнопок соц.сетей всегда есть в шапке сайта.

А когда тест пройден, то с помощью fadeIn() появляется окошо с результатом теста и вторым блоком соц. сетей, в котором должен быть уже другой контент для соц.сетей.

Делаю я так:

$("#section-6").fadeIn('normal',function(){
        
        shareHeader.destroy();
        
        myShareResult.updateContent({
            title: 'Я прошел тест.',
            description: 'Теперь я знаю свой город гораздо лучше, попробуй и ты!',
            url: '<тут url сайта>'
        });
          myShareResult.updateContentByService({
            twitter: {
                url: '<тут url сайта>',
                title: 'Я прошел тест. Теперь я знаю свой город гораздо лучше, попробуй и ты!'
            },
            vkontakte: {
                url: '<тут url сайта>',
                title: 'Я прошел тест.',
                description: 'Теперь я знаю свой город гораздо лучше, попробуй и ты!',
                image: '<тут url сайта>images/phone/general-bg.png'
            },
            facebook: {
                url: '<тут url сайта>',
                title: 'Я прошел тест.',
                description: 'Теперь я знаю свой город гораздо лучше, попробуй и ты!',
                image: '<тут url сайта>images/phone/general-bg.png'
            },
            odnoklassniki: {
                url: '<тут url сайта>',
                title: 'Я прошел тест. Теперь я знаю свой город гораздо лучше, попробуй и ты!',
                /*description: 'Теперь я знаю свой город гораздо лучше, попробуй и ты!',*/
                image: '<тут url сайта>images/phone/general-bg.png'
            }
        });
      });

Проблема в следующем:

1)Для odnoklassniki параметры, заданные в  Ya.share2 вообще не срабатывают. Контент для записи в OK вообще формируется не понятно как.

2) Для facebook второго блока (где выводится результат теста), т.е. в myShareResult данные подставляются как в shareHeader.

Почему возникает такая пробема и как ее исправить?

1 комментарий
Ya.share2 проблемы с facebook и odnoklassniki
Опять перестал работать счетчик расшариваний для Facebook
sgerasimov66
24 августа 2016, 14:34

В блоке кнопок "Поделиться" опять перестал работать счетчик расшариваний для Facebook.

Иногда данные появляются после 5-10 обновлений страницы, но после следующего же обновления тут же исчезают.

2 комментария
Ошибка в картинке для facebook
vdv-m
24 августа 2016, 16:54

При расшаривании через кнопки яндекса, в пост фэйсбука вставляется первая попавшаяся картинка со страницы. Однако при вставке это-го же url в саму ленту фэйсбука - все ок. На странице присутствует правильный meta-тэг og:image. В чем может быть проблема?

P.S.

В окне предпросмотра поста так-же верная картинка, однако в ленту соц. сети идет уже первая попавшаяся (при расшаривании через кнопку яндекса).

1 комментарий
Не отображаются счетчики
megapolus-nn
26 августа 2016, 16:19

Не отображаются счетчики и скрипт выдает ошибку - Cannot read property 'share_count' of undefined

https://megapolus-nn.ru/novogodnie-turyi/

Модуль установлен прямо с сайта https://tech.yandex.ru/share/

4 комментария
ошибка
Счетчик Facebook выдает ошибку в JS-консоль
Eli.abrosimov
26 августа 2016, 16:20

Подключаю код с поддержкой старых браузеров. Пробовал и с флагом async и без него (1).
Вывожу блок на страницу с контентом - счетчик FB не показывает число (2).
Блока «Поделиться» со счетчиками генерирует ошибку (3):

frame.js:1 Uncaught TypeError: Cannot read property 'share_count' of undefined

Оберните, пожалуйста, это место в try-catch или проверяйте переменную на тип "object", чтобы при возникновении проблем с сервисом не было ошибок в консоли.

Скриншот прилагаю:

2 комментария
Версии сайта http и https
Ванька
29 августа 2016, 16:23

Приветствую всех! Такая ситуация, если кнопки поделиться поставить в виде счетчика, то он считает за разные сайты версии http и https.

Как сделать, чтобы счетчик на обоих версиях показывал одинаковое количество поделившихся?

2 комментария
Content Security Policy
td-m-shop
30 августа 2016, 14:43

Здравствуйте.

Внедряем на сайте Content Security Policy.

В качестве разрешённых ресурсов указываем:
- https://yastatic.net
- http://yastatic.net
- https://mc.yandex.ru
- http://clck.yandex.ru
- http://site.yandex.net
- http://grade.market.yandex.ru

Однако иконки социальных сетей всё равно не отображаются.

Подскажите, пожалуйста, с какого ресурса погружается эти иконки?

4 комментария