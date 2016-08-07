Здравствуйте! Хочу спросить у Вас. Какая ссылка должна быть для картинки Pinterest? Я правильно понимаю, должна быть обязательно иконка Pinterest, если использовать данный Блок "Поделиться" от яндекса?
Некорректно формируется ссылка для добавления статьи в www.evernote.com.
в используемом шаблоне ссылки "https://www.evernote.com/clip.action?title={title}&body={description}" отсутствует url={url}
При добавлении с виджета в карточке, в Яндекс.коллекциях показывается ссылка на изображение, а не на страницу сайта.
Пример http://shop-61374-42.myinsales.ru/collection/bestsellers/product/futbolka-a
Код сгенерен https://tech.yandex.ru/share/ с указанием data-counter=""
Но иконки (были) без счетчиков - см. http://netall.ru/sport/interview/966930.html
Однако в последствии оказалось, что просто никто еще не лайкнул эту новость.
Но по внешнему виду совершенно непонятно - заработал код или нет.
Лучше бы это как-то отражать. Может на иконке "Яндекс.Коллекции"?
Здравствуйте!
Прикручиваю я-шаре:
<div id="ya_share_photo" data-services="vkontakte,facebook,gplus,twitter,linkedin" data-image="" data-counter="" data-title="" data-url="" data-lang="" data-description=""> </div>
Параметры data-title, data-url и т.д. подтягиваются динамически через ajax, передают в функцию заполнения:
function yaShareActivate(purl, ptitle, pdesc, plang, pimage){ var photoShare = document.getElementById('ya_share_photo'); var share = Ya.share2(photoShare, { content: { url: purl, title: ptitle, lang: plang, description: pdesc, image: pimage } }); }
Проблема в том, что если нажать на кнопку любой соц.сети, потом закрыть окно, и потом ещё раз ещё нажать, то счетчик увеличивается и появляетя уже 2 окна, 3,4 и так далее. Как предположение, внутри функционала Яндекс.Шаре не срабатывает событие на закрытие окна. Помогите разобраться, как это устранить.
Добрый день!
На сайте установлены кнопки "Поделиться", до сегодняшнего дня все работало корректно. Сегодня, по клику на поделиться в VK, отображается следующее окно:
В консоли ошибка:
Uncaught ReferenceError: adjustWidgetsPopupBox is not defined
Страница: http://job.simbirsoft.com/ruru/vacancies/NodeJS/
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2743.116 Safari/537.36
В блоке "Поделиться" перестал отображаться счётчик расшариваний для Facebook.
Имеется в виду не сам блок счётчика, а то, что он не отображает количество расшариваний
Не зависит от браузера.
Перестали отображаться показания share facebook.
Даже у вас на странице не работают: https://tech.yandex.ru/share/
Добрый день. Счетчик у Facebook отвалился?
Поделиться можно - но вот само кол-во не отображается.
Добрый вечер! несколько дней назад все счетчики facebook на сайте обнулились. Помогите пожалуйста
Здравствуйте!
Мне необходимо на сайте разместить два блока кнопок соц.сетей: twitter,vkontakte,facebook,odnoklassniki.
Сайт-одностраничник - тест. Вопросы и результаты подгружаются аяксом.
Для блока кнопок соц.сетей Ya.share2 такой код:
var myShareHeader = document.getElementById('header-share');
var shareHeader = Ya.share2(myShareHeader, {
content: {
url: '',
title: 'Викторина',
description: 'Узнай свой город по-настоящему!',
image: '<тут url сайта>images/phone/general-bg.png'
},
contentByService: {
twitter: {
url: '<тут url сайта>',
title: 'Викторина:Узнай свой город по-настоящему!'
},
vkontakte: {
url: '<тут url сайта>',
title: 'Викторина',
description: 'Узнай свой город по-настоящему!',
image: '<тут url сайта>images/phone/general-bg.png'
},
facebook: {
url: '<тут url сайта>',
title: 'Викторина',
description: 'Узнай свой город по-настоящему!',
image: '<тут url сайта>images/phone/general-bg.png'
},
odnoklassniki: {
url: '<тут url сайта>',
title: 'Викторина',
description: 'Узнай свой город по-настоящему!',
image: '<тут url сайта>images/phone/general-bg.png'
}
}
// здесь вы можете указать и другие параметры
});
Этот блок кнопок соц.сетей всегда есть в шапке сайта.
А когда тест пройден, то с помощью fadeIn() появляется окошо с результатом теста и вторым блоком соц. сетей, в котором должен быть уже другой контент для соц.сетей.
Делаю я так:
$("#section-6").fadeIn('normal',function(){
shareHeader.destroy();
myShareResult.updateContent({
title: 'Я прошел тест.',
description: 'Теперь я знаю свой город гораздо лучше, попробуй и ты!',
url: '<тут url сайта>'
});
myShareResult.updateContentByService({
twitter: {
url: '<тут url сайта>',
title: 'Я прошел тест. Теперь я знаю свой город гораздо лучше, попробуй и ты!'
},
vkontakte: {
url: '<тут url сайта>',
title: 'Я прошел тест.',
description: 'Теперь я знаю свой город гораздо лучше, попробуй и ты!',
image: '<тут url сайта>images/phone/general-bg.png'
},
facebook: {
url: '<тут url сайта>',
title: 'Я прошел тест.',
description: 'Теперь я знаю свой город гораздо лучше, попробуй и ты!',
image: '<тут url сайта>images/phone/general-bg.png'
},
odnoklassniki: {
url: '<тут url сайта>',
title: 'Я прошел тест. Теперь я знаю свой город гораздо лучше, попробуй и ты!',
/*description: 'Теперь я знаю свой город гораздо лучше, попробуй и ты!',*/
image: '<тут url сайта>images/phone/general-bg.png'
}
});
});
Проблема в следующем:
1)Для odnoklassniki параметры, заданные в Ya.share2 вообще не срабатывают. Контент для записи в OK вообще формируется не понятно как.
2) Для facebook второго блока (где выводится результат теста), т.е. в myShareResult данные подставляются как в shareHeader.
Почему возникает такая пробема и как ее исправить?
В блоке кнопок "Поделиться" опять перестал работать счетчик расшариваний для Facebook.
Иногда данные появляются после 5-10 обновлений страницы, но после следующего же обновления тут же исчезают.
При расшаривании через кнопки яндекса, в пост фэйсбука вставляется первая попавшаяся картинка со страницы. Однако при вставке это-го же url в саму ленту фэйсбука - все ок. На странице присутствует правильный meta-тэг og:image. В чем может быть проблема?
P.S.
В окне предпросмотра поста так-же верная картинка, однако в ленту соц. сети идет уже первая попавшаяся (при расшаривании через кнопку яндекса).
Не отображаются счетчики и скрипт выдает ошибку - Cannot read property 'share_count' of undefined
https://megapolus-nn.ru/novogodnie-turyi/
Модуль установлен прямо с сайта https://tech.yandex.ru/share/
Подключаю код с поддержкой старых браузеров. Пробовал и с флагом async и без него (1).
Вывожу блок на страницу с контентом - счетчик FB не показывает число (2).
Блока «Поделиться» со счетчиками генерирует ошибку (3):
frame.js:1 Uncaught TypeError: Cannot read property 'share_count' of undefined
Оберните, пожалуйста, это место в try-catch или проверяйте переменную на тип "object", чтобы при возникновении проблем с сервисом не было ошибок в консоли.
Скриншот прилагаю:
Приветствую всех! Такая ситуация, если кнопки поделиться поставить в виде счетчика, то он считает за разные сайты версии http и https.
Как сделать, чтобы счетчик на обоих версиях показывал одинаковое количество поделившихся?
Здравствуйте.
Внедряем на сайте Content Security Policy.
В качестве разрешённых ресурсов указываем:
- https://yastatic.net
- http://yastatic.net
- https://mc.yandex.ru
- http://clck.yandex.ru
- http://site.yandex.net
- http://grade.market.yandex.ru
Однако иконки социальных сетей всё равно не отображаются.
Подскажите, пожалуйста, с какого ресурса погружается эти иконки?