Здравствуйте!

Мне необходимо на сайте разместить два блока кнопок соц.сетей: twitter,vkontakte,facebook,odnoklassniki.

Сайт-одностраничник - тест. Вопросы и результаты подгружаются аяксом.

Для блока кнопок соц.сетей Ya.share2 такой код:

var myShareHeader = document.getElementById('header-share');

var shareHeader = Ya.share2(myShareHeader, {

content: {

url: '',

title: 'Викторина',

description: 'Узнай свой город по-настоящему!',

image: '<тут url сайта>images/phone/general-bg.png'

},

contentByService: {

twitter: {

url: '<тут url сайта>',

title: 'Викторина:Узнай свой город по-настоящему!'

},

vkontakte: {

url: '<тут url сайта>',

title: 'Викторина',

description: 'Узнай свой город по-настоящему!',

image: '<тут url сайта>images/phone/general-bg.png'

},

facebook: {

url: '<тут url сайта>',

title: 'Викторина',

description: 'Узнай свой город по-настоящему!',

image: '<тут url сайта>images/phone/general-bg.png'

},

odnoklassniki: {

url: '<тут url сайта>',

title: 'Викторина',

description: 'Узнай свой город по-настоящему!',

image: '<тут url сайта>images/phone/general-bg.png'

}

}

// здесь вы можете указать и другие параметры

});

Этот блок кнопок соц.сетей всегда есть в шапке сайта.

А когда тест пройден, то с помощью fadeIn() появляется окошо с результатом теста и вторым блоком соц. сетей, в котором должен быть уже другой контент для соц.сетей.

Делаю я так:

$("#section-6").fadeIn('normal',function(){



shareHeader.destroy();



myShareResult.updateContent({

title: 'Я прошел тест.',

description: 'Теперь я знаю свой город гораздо лучше, попробуй и ты!',

url: '<тут url сайта>'

});

myShareResult.updateContentByService({

twitter: {

url: '<тут url сайта>',

title: 'Я прошел тест. Теперь я знаю свой город гораздо лучше, попробуй и ты!'

},

vkontakte: {

url: '<тут url сайта>',

title: 'Я прошел тест.',

description: 'Теперь я знаю свой город гораздо лучше, попробуй и ты!',

image: '<тут url сайта>images/phone/general-bg.png'

},

facebook: {

url: '<тут url сайта>',

title: 'Я прошел тест.',

description: 'Теперь я знаю свой город гораздо лучше, попробуй и ты!',

image: '<тут url сайта>images/phone/general-bg.png'

},

odnoklassniki: {

url: '<тут url сайта>',

title: 'Я прошел тест. Теперь я знаю свой город гораздо лучше, попробуй и ты!',

/*description: 'Теперь я знаю свой город гораздо лучше, попробуй и ты!',*/

image: '<тут url сайта>images/phone/general-bg.png'

}

});

});

Проблема в следующем:

1)Для odnoklassniki параметры, заданные в Ya.share2 вообще не срабатывают. Контент для записи в OK вообще формируется не понятно как.

2) Для facebook второго блока (где выводится результат теста), т.е. в myShareResult данные подставляются как в shareHeader.

Почему возникает такая пробема и как ее исправить?