Клуб пользователей блока «Поделиться»

июль 2016
Фейсбук перестал считать
Громов Олег
3 июля 2016, 20:52

Фейсбук перестал считать количество репостов. Что делать?

4 комментария
Старый блок работает, новый нет! Почему?
sercherep
3 июля 2016, 20:59
На сайте год назад поставил блок, все ок. 

Сейчас нужно добавить в блок кнопки, через генератор получил новый код который не работает.

Почему?

Старый:
<script type="text/javascript" src="//yandex.st/share/share.js" charset="utf-8"></script>
<div class="yashare-auto-init" data-yashareL10n="ru" data-yashareType="button" data-yashareQuickServices="yaru,vkontakte,facebook,twitter,odnoklassniki,moimir,lj,friendfeed,moikrug,gplus,surfingbird"></div>
Новый:
<script type="text/javascript" src="//yastatic.net/es5-shims/0.0.2/es5-shims.min.js" charset="utf-8"></script>
<script type="text/javascript" src="//yastatic.net/share2/share.js" charset="utf-8"></script>
<div class="ya-share2" data-services="vkontakte,facebook,odnoklassniki,moimir,gplus,twitter,lj,viber,whatsapp"></div>
6 комментариев
Неправильно считается количество нажатий
Петр Смирнов
3 июля 2016, 21:06

На новом сайте стоит блок "Поделится" со счетчиком.

На двух старницах в сумме более 70 расшариваний. Такое количество явно завышено.

Заходим в метрику и смотрим отчет Кнопка «Поделиться». Скриншот http://joxi.ru/Ra2X03RiLV9a2g (за весь период сущестования сайта). Всего 38 рашариваний.

Почему на сайте показывает больше рашариваний?

1 комментарий
поделится одноклассники (основная картика)
dn@filipchuk.ru
3 июля 2016, 21:26

день добрый!

при публикации в одноклассниках подгружается не правильная картинка.

http://спортгород48.рф/index.php?id=205

5 комментариев
одноклассники
Не ту картинку постит
super-gun24
9 июля 2016, 22:24

Добрый день. майл идеально находит нужные картинки, а другие соц сети никак не хотят нормально работать

http://super-gun.ru/ustrojstva-aerozolnye/aerozolnoe-ustrojstvo-dobrynya-kypit

4 комментария
Автоматический список сервисов и их приоритет вывода
TOlikRx
12 июля 2016, 21:08

Еще раз спасибо, что сделали по нашиму запросу атрибут data-popup-direction

Тепер такой момент возник:

На данный момент все возможные сети мы добавляем в атрибут data-services

1) Было бы не плохо сделать так, что если данный атрибут вообще не задан, то в список автоматически попадают все сервисы отсортированные по наименованию. Это как минимум упростит код для новичков и очень порадует нас.

2)  Было бы не плохо к пп1 иметь атрибут вида data-services-priority, в который помещаем имя сервисов, которые должны идти первыми, через зпт.

Заранее спасибо.

1 комментарий
Как добавить картинку в описание напоминания?
Артур
18 июля 2016, 10:56

Как добавить картинку в описание напоминания?

https://tech.yandex.ru/share/doc/reminder-button/index-docpage/

2 комментария
Напоминание
Размеры кнопок
Николай
19 июля 2016, 14:40

А никто не находит, что размеры кнопок, задаваемые параметром "data-size" не особо удобны для нажатия пальцем?
В предыдущей версии кнопки со счетчиками были крупнее и их было гораздо удобнее нажимать пальцем.
Была и отдельная версия для мобильных устройств, гораздо более кликабельная, но без счетчиков.
Пока я пытаюсь решать проблему средствами CSS:

.ya-share2__container_size_m .ya-share2__icon {height: 28px !important;width: 28px !important;background-size: 28px 28px !important;

Но даже с таким костылем не очень удобно метить в них пальцем. А при большем увеличении размера начинает ехать оформление кнопок.

6 комментариев
Проблемы при публикации
naumov-web
24 июля 2016, 22:32

Добрый день.
Обращаюсь к вам вот с каким вопросом.
Я использую виджет Share.

Соц. сети, при публикации в которых возникают ошибки:
1. facebook - не подтягивает изображение со страницы;
2. google+ - не подтягивает описание со страницы.

Браузер, в которым проводилась проверка - Google Chrome.

В качестве примера высылаю вам ссылку на страницу, где в исходном коде вы сможете увидеть, какие параметры передаются при инициализации виджета и какие мета-теги заданы на странице. http://zadatok24.ru/item/244

Подскажите пожалуйста, как исправить вышеприведенные ошибки? Если есть ссылка на документацию, которая ответит на мой вопрос, то меня это тоже вполне устроит.

3 комментария
Для Facebook счетчик отображает сумму Нравится, Поделиться, Комментарии
alexey.bodrov
24 июля 2016, 22:44

Заметил, что счетчик "Яндекс-Поделиться" для facebook отображает сумму счетчиков Нравится, Поделиться, Комментарии из Facebook.
API FB отдает и раздельные данные по счетчикам — https://api.facebook.com/method/links.getStats?urls=[]
Есть ли возможность настройки счетчика "Яндекс-Поделиться" только для отображения значений Поделиться из Facebook?

1 комментарий
facebook,share
Кнопки вертикально (в столбик) + кнопки копировать UBB и HTML + и про Пинтерест
women.tforums
24 июля 2016, 22:48

Для боковых панелей лучший выход - кнопки в столбик. Очень хотелось бы видеть вертикальный вариант.

По меню предложения сделать раздвижку в бок, в продолжении строки. Если все таки сделаете кнопки в столбик, то и там опцией продолжение меню в тот же столбик. В итоге меню должно превращаться в строку или столбик - одну линию.

Уже звучало про копировании ссылок в виде HTML, тоже самое для форумов удобно в виде тега URL.

Нестабильно отображается кнопка Пинтереста, то серая кнопка с красным текстом Pin it, то верно - красная кнопка с белой буквой P + количество пинов.

2 комментария
Блок «Поделиться»
Поделиться сгенерированным изображением?
belyanskii
26 июля 2016, 09:59

Доброго времени суток!

Господа, а есть ли возможность с помощью блока поделяшек поделиться сгенерированным на сервере изображением, которое в последствии удалится?

Если нет - то знаете ли вы какие-нибудь практики как это возможно реализовать?

3 комментария
изображение,api share
Facebook не подтягивает
Aspolo Aspolo
26 июля 2016, 21:07

Добрый день,

не могу понять, почему фейсбук не подтягивает картинку и описание. Все другие соц-сети работают нормально.

Вот сайт

https://aspolo.ua/prd/televizor-sony-100003/

Вот код:

<div class="ya-share2" data-services="vkontakte,facebook,odnoklassniki,moimir,gplus,pinterest,twitter,tumblr" data-image="https://aspolo.ua/uploads/products_wm/<?php echo $Photo['file_name']; ?>"</div>

Спасибо заранее.

11 комментариев
Подключение блока внутри <script>
viktor@coffeestudio.ru
27 июля 2016, 21:27

Возможно ли подключить ваш блок внутри тега <script></script>, как показано ниже?

<script type="text/javascript" src="//yastatic.net/share2/share.js" charset="utf-8"></script>
<script type="text/html">
    <div id="ya"></div>
</script>
<script>
    var share = Ya.share2('ya', {
        theme: { services: 'vkontakte,facebook,gplus,linkedin' },
        content: { url: 'https://yandex.com' },
        hooks: {
            onready: function () {
                console.log('блок инициализирован');
            }
        }
    });
</script>

5 комментариев
Отображаются значки списка (точка) перед изображениями соцсетей
kaniet
28 июля 2016, 23:52

доброго времени суток!

Не подскажете, почему перед иконками соцсетей отображаются значки элементов списка (li - точка)? 

2 комментария
поделиться от яндекса
Последующий переход в группу
info@ecostroynn.ru
29 июля 2016, 16:16

Подскажите, плз, есть ли возможность настройки таким образом, чтобы после того, как посетитель поделился в соцсеть, он еще и перешел в нашу заданую группу в этой соцсети?

7 комментариев
PageSpeed Insights
B-A-V
31 июля 2016, 20:22

Сервис --- PageSpeed Insights выдает следующее:

Активный элемент <a href="https://www.fa…_source=share2" class="ya-share2__link">Facebook</a> и ещё 5 расположены слишком близко к другим активным элементам.

как изменить расстояние между иконками в конструкторе блока соц сетей "поделиться"?

4 комментария