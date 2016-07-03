Еще раз спасибо, что сделали по нашиму запросу атрибут data-popup-direction

Тепер такой момент возник:

На данный момент все возможные сети мы добавляем в атрибут data-services

1) Было бы не плохо сделать так, что если данный атрибут вообще не задан, то в список автоматически попадают все сервисы отсортированные по наименованию. Это как минимум упростит код для новичков и очень порадует нас.

2) Было бы не плохо к пп1 иметь атрибут вида data-services-priority, в который помещаем имя сервисов, которые должны идти первыми, через зпт.

Заранее спасибо.