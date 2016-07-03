Фейсбук перестал считать количество репостов. Что делать?
На сайте год назад поставил блок, все ок. Сейчас нужно добавить в блок кнопки, через генератор получил новый код который не работает. Почему? Старый: <script type="text/javascript" src="//yandex.st/share/share.js" charset="utf-8"></script> <div class="yashare-auto-init" data-yashareL10n="ru" data-yashareType="button" data-yashareQuickServices="yaru,vkontakte,facebook,twitter,odnoklassniki,moimir,lj,friendfeed,moikrug,gplus,surfingbird"></div> Новый: <script type="text/javascript" src="//yastatic.net/es5-shims/0.0.2/es5-shims.min.js" charset="utf-8"></script> <script type="text/javascript" src="//yastatic.net/share2/share.js" charset="utf-8"></script> <div class="ya-share2" data-services="vkontakte,facebook,odnoklassniki,moimir,gplus,twitter,lj,viber,whatsapp"></div>
На новом сайте стоит блок "Поделится" со счетчиком.
На двух старницах в сумме более 70 расшариваний. Такое количество явно завышено.
Заходим в метрику и смотрим отчет Кнопка «Поделиться». Скриншот http://joxi.ru/Ra2X03RiLV9a2g (за весь период сущестования сайта). Всего 38 рашариваний.
Почему на сайте показывает больше рашариваний?
день добрый!
при публикации в одноклассниках подгружается не правильная картинка.
http://спортгород48.рф/index.php?id=205
Добрый день. майл идеально находит нужные картинки, а другие соц сети никак не хотят нормально работать
http://super-gun.ru/ustrojstva-aerozolnye/aerozolnoe-ustrojstvo-dobrynya-kypit
Еще раз спасибо, что сделали по нашиму запросу атрибут data-popup-direction
Тепер такой момент возник:
На данный момент все возможные сети мы добавляем в атрибут data-services
1) Было бы не плохо сделать так, что если данный атрибут вообще не задан, то в список автоматически попадают все сервисы отсортированные по наименованию. Это как минимум упростит код для новичков и очень порадует нас.
2) Было бы не плохо к пп1 иметь атрибут вида data-services-priority, в который помещаем имя сервисов, которые должны идти первыми, через зпт.
Заранее спасибо.
Как добавить картинку в описание напоминания?
https://tech.yandex.ru/share/doc/reminder-button/index-docpage/
А никто не находит, что размеры кнопок, задаваемые параметром "data-size" не особо удобны для нажатия пальцем?
В предыдущей версии кнопки со счетчиками были крупнее и их было гораздо удобнее нажимать пальцем.
Была и отдельная версия для мобильных устройств, гораздо более кликабельная, но без счетчиков.
Пока я пытаюсь решать проблему средствами CSS:
.ya-share2__container_size_m .ya-share2__icon {height: 28px !important;width: 28px !important;background-size: 28px 28px !important;
Но даже с таким костылем не очень удобно метить в них пальцем. А при большем увеличении размера начинает ехать оформление кнопок.
Добрый день.
Обращаюсь к вам вот с каким вопросом.
Я использую виджет Share.
Соц. сети, при публикации в которых возникают ошибки:
1. facebook - не подтягивает изображение со страницы;
2. google+ - не подтягивает описание со страницы.
Браузер, в которым проводилась проверка - Google Chrome.
В качестве примера высылаю вам ссылку на страницу, где в исходном коде вы сможете увидеть, какие параметры передаются при инициализации виджета и какие мета-теги заданы на странице. http://zadatok24.ru/item/244
Подскажите пожалуйста, как исправить вышеприведенные ошибки? Если есть ссылка на документацию, которая ответит на мой вопрос, то меня это тоже вполне устроит.
Заметил, что счетчик "Яндекс-Поделиться" для facebook отображает сумму счетчиков Нравится, Поделиться, Комментарии из Facebook.
API FB отдает и раздельные данные по счетчикам — https://api.facebook.com/method/links.getStats?urls=[]
Есть ли возможность настройки счетчика "Яндекс-Поделиться" только для отображения значений Поделиться из Facebook?
Для боковых панелей лучший выход - кнопки в столбик. Очень хотелось бы видеть вертикальный вариант.
По меню предложения сделать раздвижку в бок, в продолжении строки. Если все таки сделаете кнопки в столбик, то и там опцией продолжение меню в тот же столбик. В итоге меню должно превращаться в строку или столбик - одну линию.
Уже звучало про копировании ссылок в виде HTML, тоже самое для форумов удобно в виде тега URL.
Нестабильно отображается кнопка Пинтереста, то серая кнопка с красным текстом Pin it, то верно - красная кнопка с белой буквой P + количество пинов.
Доброго времени суток!
Господа, а есть ли возможность с помощью блока поделяшек поделиться сгенерированным на сервере изображением, которое в последствии удалится?
Если нет - то знаете ли вы какие-нибудь практики как это возможно реализовать?
Добрый день,
не могу понять, почему фейсбук не подтягивает картинку и описание. Все другие соц-сети работают нормально.
Вот сайт
https://aspolo.ua/prd/televizor-sony-100003/
Вот код:
<div class="ya-share2" data-services="vkontakte,facebook,odnoklassniki,moimir,gplus,pinterest,twitter,tumblr" data-image="https://aspolo.ua/uploads/products_wm/<?php echo $Photo['file_name']; ?>"</div>
Спасибо заранее.
Возможно ли подключить ваш блок внутри тега <script></script>, как показано ниже?
<script type="text/javascript" src="//yastatic.net/share2/share.js" charset="utf-8"></script> <script type="text/html"> <div id="ya"></div> </script> <script> var share = Ya.share2('ya', { theme: { services: 'vkontakte,facebook,gplus,linkedin' }, content: { url: 'https://yandex.com' }, hooks: { onready: function () { console.log('блок инициализирован'); } } }); </script>
доброго времени суток!
Не подскажете, почему перед иконками соцсетей отображаются значки элементов списка (li - точка)?
Подскажите, плз, есть ли возможность настройки таким образом, чтобы после того, как посетитель поделился в соцсеть, он еще и перешел в нашу заданую группу в этой соцсети?
Сервис --- PageSpeed Insights выдает следующее:
Активный элемент <a href="https://www.fa…_source=share2" class="ya-share2__link">Facebook</a> и ещё 5 расположены слишком близко к другим активным элементам.
как изменить расстояние между иконками в конструкторе блока соц сетей "поделиться"?