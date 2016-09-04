Здравствуйте!
Подскажите что сделать чтобы кнопка "В контакте" работала нормально. Вот какая картина у меня при нажатии на нее. Как видно из скриншота нет текста ни заголовка не ссылки на сайт ни кнопки Поделиться
Здравствуйте!
Подскажите что сделать чтобы кнопка "В контакте" работала нормально. Вот какая картина у меня при нажатии на нее. Как видно из скриншота нет текста ни заголовка не ссылки на сайт ни кнопки Поделиться
Здравствуйте. Запрос https://api.facebook.com/method/fql.query?query=select%20%20like_count%2C%20total_count%2C%20share_count%2C%20click_count%20from%20link_stat%20where%20url={{url}}&format=json&callback=services.facebook.cb
возвращает ошибку
/**/ services.facebook.cb({"error_code":12,"error_msg":"REST API is deprecated for versions v2.1 and higher (12)","request_args":[{"key":"method","value":"fql.query"},{"key":"query","value":"select like_count, total_count, share_count, click_count from link_stat where url=\"{{url}}""},{"key":"format","value":"json"},{"key":"callback","value":"services.facebook.cb"}]});
Как сделать так чтобы, когда пользователь нажимал на кнопку "поделиться" - в поле "коментарий" или "описание" уже присутствовал опрделенный текст? например " я заказываю натяжные потолки в Петропавлвоске на этом сайте "
Добрый день.
На странице присутствует валидная микроразметка OG:
<meta property="og:title" content="title" />
<meta property="og:description" content="description" />
<meta property="og:url" content="http://url" />
<meta property="og:image" content="http://full-path.jpg" />
при нажатии кнопки VK@ya-share2 подтягивается только инфа взятая из <title>, OG полностью игнорируется. Fb работает норм.
Ссылка на страницу (если нельзя удалите):http://xn------6cdabbagerrgz1al2cigasdb5bih1ab8hwd.xn--80adxhks/
Помогите разобраться.
Здравствуйте!
не работает счётчик расшариваний facebook: после нажатия на кнопку число увеличивается, но после обновления страницы снова становится 0.
Страница http://cdelayremont.ru/tualet-na-dache-svoimi-rukami
Суть в том, что контент у вк регулируется из сайта, а у facebook нет. Вот код
<div class="ya-share2" data-services="vkontakte,facebook" data-url="http://smartwalk.dev1.msoft.su/frontend/web/index.php" data-title="блабла" data-size="m" data-description="вавыаываываыва" data-image="http://vk.com/images/vk32.png" data-counter></div>
Я пробовал задавать значения для facebook отдельно, но всё равно не работает.
Подскажите как настроить.
Здравствуйте,
я никак не могу настроить блок "Поделиться".
Во-первых, половина соцсетей возвращает: "сорян, это не работает". Во-вторых, подтягиваются не те данные, которые указываются в натсройках.
Пожалуйста, помогите разобраться.
Здравствуйте,
Насколько я понял из документации, есть две настройки размера самих иконок: большой и маленький, где по умолчанию стоит большой. Думаю, обозначая "большой" размер атрибутом "m", сами разработчики понимают, что этот размер не является большим, а скорее тянет на средний.
Так вот, а нет ли действительно "L" варианта? Ведь это несложно сделать...может тогда подскажете, как это вручную можно сделать? Я бы сам закачал на сервер изображения нормального размера и их как-нибудь подключил...
Добрый день. К сожалению у FB есть лимиты, примерно 50 запросов счетчика на странице - далее на 5 минут бан, далее можно еще 10 счетчиков (share) получить - потом снова бан.
Возможно ли указать access_token для FB - чтобы не было проблем в получении данных.
У нас есть страница статистики популярности (backend) статей и вот тут вся проблема с FB:
После превышения лимита:
Нехитрыми вычислениями:
https://graph.facebook.com/?id=http://mysite.ru/blabla.html
{ "error": { "message": "(#4) Application request limit reached", "type": "OAuthException", "is_transient": true, "code": 4, "fbtrace_id": "Hhk+484x4d2" } }
Но если:
https://graph.facebook.com/?id=http://mysite.ru/blabla.html&access_token=234432236120051|-ybZh52352357axbBwVZDeY
(токен изменен на неверный).
{ "og_object": { "id": "10150272954075222", "description": "\u041d\u0430\u0439\u0434\u0451\u0442\u0441\u044f \u0432\u0441\u0451", "title": "\u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441", "type": "website", "updated_time": "2016-09-19T06:19:07+0000" }, "share": { "comment_count": 0, "share_count": 27470 }, "id": "http://yandex.ru" }
Я попробовал задать такую конструкцию:
$app_fb_token = 'access_token='.$fb_app_token;; $fb_app_url = $myurltosite.'&'.$app_fb_token; $fb_app_url = urldecode($fb_app_url);
Но не сработала:
echo "<div class='ya-share2' data-services='vkontakte,facebook,odnoklassniki,moimir,gplus' data-url:facebook='{$fb_app_url}' data-url='{$myurltosite}' data-size='m' data-counter=''></div>";
На данный момент мне приходится доп. парсить:
$app_fb_token = 'access_token='.$fb_app_token;; $fb_app_url = $myurltosite.'&'.$app_fb_token; $fb_app_url = urldecode($fb_app_url); $myfbcountrezerv = "https://graph.facebook.com/?id={$fb_app_url}"; $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $myfbcountrezerv); curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, false); curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.2 (KHTML, like Gecko) Chrome/22.0.1216.0 Safari/537.2" ); curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 0); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, FALSE); $fbsharegetapi = curl_exec($ch); curl_close($ch); $fbsharegetapi = file_get_contents($myfbcountrezerv); } $myfbcountrezervdec = json_decode($fbsharegetapi, true); $myfbcount = $myfbcountrezervdec['share']['share_count']; echo $myfbcount;
Все работает так.
При нажатии на "Поделиться" Вконтакте происходит ресайз окна до размера контента. При этом наблюдается небольшое "подергивание" этого самого попапа. Возможно ли как-то сразу задавать размеры этого окна, чтобы не происходил ресайз?
Добрый день. Уже где-то недели 3 как на счётчике обнулился счётчик нажатий, что касается Фейсбука:
Было 21, стало 0, а ещё точнее только кнопка без цифр.
Также не показывает кол-во нажатий у: Твиттера и Майл.ру и никогда не показывало: скрин:
На странице https://tech.yandex.ru/share/doc/dg/add-docpage/ перепутаны описания к пунктам в описании параметра data-copy
Добрый день. Поставил новые кнопки. При нажатии поделиться только текст. То есть картинки из статьи не забираются. Картинки только в Одноклассниках и Майл ру, в ВК, ФБ, Г+ идёт трансляция без фото. Почините, пожалуйста.
facebook не воспринимает заголовок, изображение и описание из разметки open grath
Вставляю динамичиски атрибуты content при вызове поделиться
<meta property="og:title" content=""/>
<meta property="og:description" content=""/>
<meta property="og:image" content="">
<meta property="og:type" content="website"/>
<meta property="og:url" content=""/>
и когда нажимаешь поделиться в facebook игнорируются изображение заголовок и описание, только Url доходит
Почему может так быть?