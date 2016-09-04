Суть в том, что контент у вк регулируется из сайта, а у facebook нет. Вот код

<div class="ya-share2" data-services="vkontakte,facebook" data-url="http://smartwalk.dev1.msoft.su/frontend/web/index.php" data-title="блабла" data-size="m" data-description="вавыаываываыва" data-image="http://vk.com/images/vk32.png" data-counter></div>

Я пробовал задавать значения для facebook отдельно, но всё равно не работает.

Подскажите как настроить.