Клуб пользователей блока «Поделиться»

сентябрь 2016
В контакте работает криво
saha777.kl
4 сентября 2016, 22:15

Здравствуйте!

Подскажите что сделать чтобы кнопка "В контакте" работала нормально. Вот какая картина у меня при нажатии на нее. Как видно из скриншота нет текста ни заголовка не ссылки на сайт ни кнопки Поделиться

1 комментарий
Сломался counter от фейсбука
Татьяна Коростелева
8 сентября 2016, 00:54

Здравствуйте. Запрос https://api.facebook.com/method/fql.query?query=select%20%20like_count%2C%20total_count%2C%20share_count%2C%20click_count%20from%20link_stat%20where%20url={{url}}&format=json&callback=services.facebook.cb 

возвращает ошибку

/**/ services.facebook.cb({"error_code":12,"error_msg":"REST API is deprecated for versions v2.1 and higher (12)","request_args":[{"key":"method","value":"fql.query"},{"key":"query","value":"select  like_count, total_count, share_count, click_count from link_stat where url=\"{{url}}""},{"key":"format","value":"json"},{"key":"callback","value":"services.facebook.cb"}]});

3 комментария
facebook
Как добавить текст в коментрий
esipovich.andrei
8 сентября 2016, 11:19

Как сделать так чтобы, когда пользователь нажимал на кнопку "поделиться"  - в поле "коментарий" или "описание" уже присутствовал опрделенный текст? например " я заказываю натяжные потолки в Петропавлвоске на этом сайте "

3 комментария
Блок «Поделиться»
Кнопка VK не подтягивает инфу из OG
Александр А.
9 сентября 2016, 21:43

Добрый день.

На странице присутствует валидная микроразметка OG:

<meta property="og:title" content="title" />
<meta property="og:description" content="description" />
<meta property="og:url" content="http://url" />
<meta property="og:image" content="http://full-path.jpg" />

при нажатии кнопки VK@ya-share2 подтягивается только инфа взятая из <title>, OG полностью игнорируется. Fb работает норм.

Ссылка на страницу (если нельзя удалите):http://xn------6cdabbagerrgz1al2cigasdb5bih1ab8hwd.xn--80adxhks/

Помогите разобраться.

1 комментарий
ya-share2,не работает
Не работает подсчёт расшариваний facebook
morrich.mackarov
9 сентября 2016, 21:56

Здравствуйте!

не работает счётчик расшариваний facebook: после нажатия на кнопку число увеличивается, но после обновления страницы снова становится 0.

Страница http://cdelayremont.ru/tualet-na-dache-svoimi-rukami

1 комментарий
Не настраивается контент записи у Facebook
bulatkamalov2008
12 сентября 2016, 10:45

Суть в том, что контент у вк регулируется из сайта, а у facebook нет. Вот код 

<div class="ya-share2" data-services="vkontakte,facebook"
             data-url="http://smartwalk.dev1.msoft.su/frontend/web/index.php"
             data-title="блабла"
             data-size="m"
             data-description="вавыаываываыва"
             data-image="http://vk.com/images/vk32.png"
             data-counter></div>

Я пробовал задавать значения для facebook отдельно, но всё равно не работает.

Подскажите как настроить.

9 комментариев
ya-share2
Проблемы с подключением блока
shasposmotrim2
12 сентября 2016, 10:55

Здравствуйте,

я никак не могу настроить блок "Поделиться".

Во-первых, половина соцсетей возвращает: "сорян, это не работает". Во-вторых, подтягиваются не те данные, которые указываются в натсройках.

Пожалуйста, помогите разобраться.

1 комментарий
Размеры иконок соц. сетей (почему только такие маленькие?)
tolyan-dv
13 сентября 2016, 11:40

Здравствуйте,

Насколько я понял из документации, есть две настройки размера самих иконок: большой и маленький, где по умолчанию стоит большой. Думаю, обозначая "большой" размер атрибутом "m", сами разработчики понимают, что этот размер не является большим, а скорее тянет на средний.

Так вот, а нет ли действительно "L" варианта? Ведь это несложно сделать...может тогда подскажете, как это вручную можно сделать? Я бы сам закачал на сервер изображения нормального размера и их как-нибудь подключил...

7 комментариев
иконки
Указать FB - access_token
CB9TOIIIA
19 сентября 2016, 13:02

Добрый день. К сожалению у FB есть лимиты, примерно 50 запросов счетчика на странице - далее на 5 минут бан, далее можно еще 10 счетчиков (share) получить - потом снова бан.

Возможно ли указать access_token для FB - чтобы не было проблем в получении данных.

У нас есть страница статистики популярности (backend) статей и вот тут вся проблема с FB:

После превышения лимита:

Нехитрыми вычислениями:

https://graph.facebook.com/?id=http://mysite.ru/blabla.html
{
   "error": {
      "message": "(#4) Application request limit reached",
      "type": "OAuthException",
      "is_transient": true,
      "code": 4,
      "fbtrace_id": "Hhk+484x4d2"
   }
}

Но если: 

https://graph.facebook.com/?id=http://mysite.ru/blabla.html&access_token=234432236120051|-ybZh52352357axbBwVZDeY

(токен изменен на неверный).

{ "og_object": { "id": "10150272954075222", "description": "\u041d\u0430\u0439\u0434\u0451\u0442\u0441\u044f \u0432\u0441\u0451", "title": "\u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441", "type": "website", "updated_time": "2016-09-19T06:19:07+0000" }, "share": { "comment_count": 0, "share_count": 27470 }, "id": "http://yandex.ru" }

Я попробовал задать такую конструкцию:

$app_fb_token = 'access_token='.$fb_app_token;;
$fb_app_url = $myurltosite.'&'.$app_fb_token;
$fb_app_url = urldecode($fb_app_url);

Но не сработала:

echo "<div class='ya-share2' data-services='vkontakte,facebook,odnoklassniki,moimir,gplus' data-url:facebook='{$fb_app_url}' data-url='{$myurltosite}'  data-size='m' data-counter=''></div>";

На данный момент мне приходится доп. парсить:

$app_fb_token = 'access_token='.$fb_app_token;;
              $fb_app_url = $myurltosite.'&'.$app_fb_token;
              $fb_app_url = urldecode($fb_app_url);

$myfbcountrezerv = "https://graph.facebook.com/?id={$fb_app_url}";


              $ch = curl_init();
              curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $myfbcountrezerv);
              curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, false);
              curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.2 (KHTML, like Gecko) Chrome/22.0.1216.0 Safari/537.2" );
              curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 0);
              curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
              curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, FALSE);
              $fbsharegetapi = curl_exec($ch);
              curl_close($ch);

 $fbsharegetapi = file_get_contents($myfbcountrezerv); }

               $myfbcountrezervdec = json_decode($fbsharegetapi, true);
               $myfbcount = $myfbcountrezervdec['share']['share_count'];
echo $myfbcount;

Все работает так.

12 комментариев
facebook,Rate Limiting
Изменение размера попап-окна
Михаил Деревянко
19 сентября 2016, 13:07

При нажатии на "Поделиться" Вконтакте происходит ресайз окна до размера контента. При этом наблюдается небольшое "подергивание" этого самого попапа. Возможно ли как-то сразу задавать размеры этого окна, чтобы не происходил ресайз?

3 комментария
Блок «Поделиться»
Обнулился счётчик Фейсбука и не работают другие
levonmov
19 сентября 2016, 13:30

Добрый день. Уже где-то недели 3 как на счётчике обнулился счётчик нажатий, что касается Фейсбука:

Было 21, стало 0, а ещё точнее только кнопка без цифр.

Также не показывает кол-во нажатий у: Твиттера и Майл.ру и никогда не показывало: скрин:

8 комментариев
Путаница в описании
ale10059
20 сентября 2016, 23:27
  • first — кнопка внизу списка;
  • last — кнопка вверху списка;

На странице https://tech.yandex.ru/share/doc/dg/add-docpage/ перепутаны описания к пунктам в описании параметра data-copy

3 комментария
Нет картинок при трансляции
levonmov
25 сентября 2016, 21:23

Добрый день. Поставил новые кнопки. При нажатии поделиться только текст. То есть картинки из статьи не забираются. Картинки только в Одноклассниках и Майл ру, в ВК, ФБ, Г+ идёт трансляция без фото. Почините, пожалуйста.

2 комментария
facebook не воспринимает заголовок, изображение и описание из разметки open grath
spocher102
28 сентября 2016, 12:50

facebook не воспринимает заголовок, изображение и описание из разметки open grath

Вставляю динамичиски атрибуты content при вызове поделиться

<meta property="og:title" content=""/>
<meta property="og:description" content=""/>
<meta property="og:image" content="">
<meta property="og:type" content="website"/>
<meta property="og:url" content=""/>

и когда нажимаешь поделиться в facebook игнорируются изображение заголовок и описание, только Url доходит

Почему может так быть?

1 комментарий