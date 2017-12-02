Доброго времени суток!

У меня на сайте выводятся неверные цифры по шарам (согласно метрике их значительно больше - Отчеты>Содержание>Кнопка "Поделиться").

Данные метрики: http://joxi.ru/KAxeBv8cM5deJr.jpg

Данные кнопок на сайте: http://joxi.ru/823OdalFJ0oyv2.jpg

Проблема не на одном документе сайта, но похоже, что только с одной соц. сетью - вконтакте, на других таких аномалий не обнаружено, правда и шаров там на порядок меньше...

p.s. в шаблон прописано следующее: http://joxi.ru/BA0d5LXfJDG36A.jpg - актуальная версия скриптов.