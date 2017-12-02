Добрый, почему слетают лайки ВК, долждно быть окло 50ти, а показывает 1?
Здравствуйте
Как сделать так, чтообы показывалась цифра с 0 в кнопках вконтакте, фейсбук итд?
Спасибо
Доброго времени суток. Нашел в документации недочет. Например на странице : https://tech.yandex.ru/share/doc/dg/add-docpage/ - указан атрибут "async", а на следующей странице: https://tech.yandex.ru/share/doc/dg/api-docpage/ - уже написано, что его нельзя использовать. Поэтому пожалуйста внесите ясность - нужен async или нет и +, где лучше размещать код в head или перед body?
Добрый день, планируется ли добавить возможность добавить via для twitter? Как можно настроить via сейчас?
Добрый день.
Я добавил виджет на сайт. Нажимаю репост (например, через facebook или vk).
Если зайти через Google Chrome - количество репостов отображается.
В IE (я проверяю в IE 11) - нет.
При нажатии "Поделиться", в ссылках соц-сетей отображается фото участников сайта, как сделать главную картинку сайта в ссылке?
Доброго времени суток!
У меня на сайте выводятся неверные цифры по шарам (согласно метрике их значительно больше - Отчеты>Содержание>Кнопка "Поделиться").
Данные метрики: http://joxi.ru/KAxeBv8cM5deJr.jpg
Данные кнопок на сайте: http://joxi.ru/823OdalFJ0oyv2.jpg
Проблема не на одном документе сайта, но похоже, что только с одной соц. сетью - вконтакте, на других таких аномалий не обнаружено, правда и шаров там на порядок меньше...
p.s. в шаблон прописано следующее: http://joxi.ru/BA0d5LXfJDG36A.jpg - актуальная версия скриптов.
Могу ли я выровнять блок "поделиться" по центру?
Возможно ли избавиться от ссылки "Яндекс" в правом верхнем углу?
Возможно ли скрыть этот блок на определенных страницах?