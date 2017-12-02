Клуб пользователей блока «Поделиться»

декабрь 2017
Слетают лайки ВК
motofann
2 декабря 2017, 21:25

Добрый, почему слетают лайки ВК, долждно быть окло 50ти, а показывает 1? 

3 комментария
проблема
Отображать счетчик при нуле
fizkult2100
2 декабря 2017, 21:31

Здравствуйте

Как сделать так, чтообы показывалась цифра с 0 в кнопках вконтакте, фейсбук итд?

Спасибо

2 комментария
async или без async?
ant.lokotkov
7 декабря 2017, 00:44

Доброго времени суток. Нашел в документации недочет. Например на странице : https://tech.yandex.ru/share/doc/dg/add-docpage/ - указан атрибут  "async", а на следующей странице:  https://tech.yandex.ru/share/doc/dg/api-docpage/ - уже написано, что его нельзя использовать. Поэтому пожалуйста внесите ясность - нужен async или нет и +, где лучше размещать код в head или перед body?

1 комментарий
via для Twitter
s.n.litvinov
7 декабря 2017, 00:47

Добрый день, планируется ли добавить возможность добавить via для twitter? Как можно настроить via сейчас?

5 комментариев
Не отображаются счётчки в IE
kanstantsin-tsimashenka
11 декабря 2017, 16:25

Добрый день.

Я добавил виджет на сайт. Нажимаю репост (например, через facebook или vk).

Если зайти через Google Chrome - количество репостов отображается.

В IE (я проверяю в IE 11) - нет.

1 комментарий
Неправильное отображение ссылки.
Данил Давыдов
17 декабря 2017, 20:44

При нажатии "Поделиться", в ссылках соц-сетей отображается фото участников сайта, как сделать главную картинку сайта в ссылке?

1 комментарий
Неверные данные по шарам
andrushin.msk
17 декабря 2017, 20:49

Доброго времени суток!

У меня на сайте выводятся неверные цифры по шарам (согласно метрике их значительно больше - Отчеты>Содержание>Кнопка "Поделиться").

Данные метрики: http://joxi.ru/KAxeBv8cM5deJr.jpg 

Данные кнопок на сайте: http://joxi.ru/823OdalFJ0oyv2.jpg

Проблема не на одном документе сайта, но похоже, что только с одной соц. сетью - вконтакте, на других таких аномалий не обнаружено, правда и шаров там на порядок меньше...

p.s. в шаблон прописано следующее: http://joxi.ru/BA0d5LXfJDG36A.jpg - актуальная версия скриптов.

3 комментария
Счётчик,вконтакте
Выравнивание блока "поделиться"
F-Lux
25 декабря 2017, 20:32

Могу ли я выровнять блок "поделиться" по центру?

Возможно ли избавиться от ссылки "Яндекс" в правом верхнем углу?

Возможно ли скрыть этот блок на определенных страницах?

1 комментарий