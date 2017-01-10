Клуб пользователей блока «Поделиться»

январь 2017
Кнопка "Напомнить"
Максим Дедов
10 января 2017, 14:54

Добрый день, подскажите пожалуйста, как сделать динамическую кнопку "Напомнить",  игнорируя кнопку "Запустить"?

4 комментария
напомнить
Не показывает количество лайков facebook для новых страниц
bats.dm
10 января 2017, 14:56

Алгоритм такой. Пытаемся поставить facebook лайк на странице сайта впервые. Все происходит успешно, запись на facebook появляется, но просле перезагрузки страницы сайта, лайк не появляется. При этом https://developers.facebook.com/tools/debug/sharing/ говорит что лайк есть. Только после нажатия в facebook debug кнопки "scrape again" на сайте цифра обновляется и уже каждый следующий лайк работает нормально.

Вот пример страницы, где еще не ставили лайки: http://quintessentially.ru/news-of-the-week/3610

То же самое происходит на тестовой странице: http://test4.tecs.com.ua/?page=anyvalue Можно поэксперементировать заменяя значение параметра "page".

При этом для главной страници http://test4.tecs.com.ua этот баг не проявился.

7 комментариев
Общее количество шерингов
e.ivankin@z-labs.ru
10 января 2017, 15:06

Как я понял в API нет возможности получить общее количество шерингов. Пытался посчитать лайки самостоятельно используюя событие onready и потом тупо пробежаться по блоку и посчитать в span количество лайков каждой соцести и потом их сложить, но не удалось, так как событие onready срабатывает ещё до того, как будут получены данные с соцсетей.

Может стоить добавить событие когда получены ответы от соцсетей? Может есть другой способ, чтобы посчитать общее количество шерингов?

1 комментарий
Не прикрепляется картинка через атрибут data-image
blackpn
25 января 2017, 10:31

У меня стоит задача – иметь возможность расшарить каждую картинку к статье.

Делаю это через аттрибут data-image, однако он корректно срабатывает только для ВКонтакте. Как сделать, чтобы аналогичное работало и для Facebook, и для G+?

Рабочее решение здесь (не yashare) -> http://share-this-image.com/

1 комментарий
Как из вертикального расположения кнопок убрать подписи соцсетей
YMaverik
25 января 2017, 10:39

В принципе суть вопроса в теме, как убрать текст и оставить только иконки?

7 комментариев
Обнулились лайки на кнопке "Вконтакте"
kostov
25 января 2017, 10:42

Здравствуйте! Проблема - обнулились лайки на кнопке "Вконтакте" спустя пару дней после установки блока "Поделиться" от Яндекса, вот здесь обнулилось http://sd-love-is.ru/ а вот на этой странице всё на месте http://sd-love-is.ru/pages/knizhnaja-svadba.htm

1 комментарий
Admin
Recital2008
25 января 2017, 10:44

только кнопка В Контакте дает правильную картинку. И еще, вставил блок поделиться на форум, он вставляется посередине, как его куда то сдвинуть, информации нигде нет.

3 комментария
Нет кнопки "отправить" или "поделиться" в окне Вконтакте
ja-zart
25 января 2017, 10:46

Установлен блок от яши. При нажатии на поделиться записью во вконтакте, открывается новое окно браузера и при этом кнопки отправить или поделиться нет. Сама превьюха записи отображается корректно, но КНОПКИ нема.. Что делать?

Страница http://bon-print.ru/news/razrabotka_bukleta/

2 комментария
Блок «Поделиться»