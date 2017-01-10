Алгоритм такой. Пытаемся поставить facebook лайк на странице сайта впервые. Все происходит успешно, запись на facebook появляется, но просле перезагрузки страницы сайта, лайк не появляется. При этом https://developers.facebook.com/tools/debug/sharing/ говорит что лайк есть. Только после нажатия в facebook debug кнопки "scrape again" на сайте цифра обновляется и уже каждый следующий лайк работает нормально.

Вот пример страницы, где еще не ставили лайки: http://quintessentially.ru/news-of-the-week/3610

То же самое происходит на тестовой странице: http://test4.tecs.com.ua/?page=anyvalue Можно поэксперементировать заменяя значение параметра "page".

При этом для главной страници http://test4.tecs.com.ua этот баг не проявился.