Добрый день, подскажите пожалуйста, как сделать динамическую кнопку "Напомнить", игнорируя кнопку "Запустить"?
Алгоритм такой. Пытаемся поставить facebook лайк на странице сайта впервые. Все происходит успешно, запись на facebook появляется, но просле перезагрузки страницы сайта, лайк не появляется. При этом https://developers.facebook.com/tools/debug/sharing/ говорит что лайк есть. Только после нажатия в facebook debug кнопки "scrape again" на сайте цифра обновляется и уже каждый следующий лайк работает нормально.
Вот пример страницы, где еще не ставили лайки: http://quintessentially.ru/news-of-the-week/3610
То же самое происходит на тестовой странице: http://test4.tecs.com.ua/?page=anyvalue Можно поэксперементировать заменяя значение параметра "page".
При этом для главной страници http://test4.tecs.com.ua этот баг не проявился.
Как я понял в API нет возможности получить общее количество шерингов. Пытался посчитать лайки самостоятельно используюя событие onready и потом тупо пробежаться по блоку и посчитать в span количество лайков каждой соцести и потом их сложить, но не удалось, так как событие onready срабатывает ещё до того, как будут получены данные с соцсетей.
Может стоить добавить событие когда получены ответы от соцсетей? Может есть другой способ, чтобы посчитать общее количество шерингов?
У меня стоит задача – иметь возможность расшарить каждую картинку к статье.
Делаю это через аттрибут data-image, однако он корректно срабатывает только для ВКонтакте. Как сделать, чтобы аналогичное работало и для Facebook, и для G+?
Рабочее решение здесь (не yashare) -> http://share-this-image.com/
В принципе суть вопроса в теме, как убрать текст и оставить только иконки?
Здравствуйте! Проблема - обнулились лайки на кнопке "Вконтакте" спустя пару дней после установки блока "Поделиться" от Яндекса, вот здесь обнулилось http://sd-love-is.ru/ а вот на этой странице всё на месте http://sd-love-is.ru/pages/knizhnaja-svadba.htm
только кнопка В Контакте дает правильную картинку. И еще, вставил блок поделиться на форум, он вставляется посередине, как его куда то сдвинуть, информации нигде нет.
Установлен блок от яши. При нажатии на поделиться записью во вконтакте, открывается новое окно браузера и при этом кнопки отправить или поделиться нет. Сама превьюха записи отображается корректно, но КНОПКИ нема.. Что делать?
Страница http://bon-print.ru/news/razrabotka_bukleta/