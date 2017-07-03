Приветствую!

Я руководитель проекта ManProgress.com созданного для поддержки людей в развитии и самореализации. В рамках нашего проекта создается коллекция полезных страниц на эту тематику. И для этого мы создали виджет, помогающий быстро добавить страницу в коллекцию и показывающий, насколько страница полезна (сколько людей отметило ее как полезную).

Описание виджета тут - https://manprogress.com/ru/widgets/

Сама коллекция страниц здесь - https://manprogress.com/ru/useful/

Возможно ли добавление нашего виджета в ваш сервис?

Если да, то какие технические доработки виджета с нашей стороны требуются?