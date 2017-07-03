Здравствуйте!
Каким образом на кнопках, кроме иконки можно добавить текст? Напрмиер "Поделиться ВКонтакте", "Рассказать в Фейсбуке" и тп?
С уважением, Евгений
Здравствуйте!
Каким образом на кнопках, кроме иконки можно добавить текст? Напрмиер "Поделиться ВКонтакте", "Рассказать в Фейсбуке" и тп?
С уважением, Евгений
Здравствуйте.
у меня не показывает код. что мне сделать, чтобы я смогла скопировать код на сайт?
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста почему не шарится фейсбук? При нажатии на иконку я вижу окно, которое моментально закрывается.
https://avtoalfa.com/catalog/bolt-10h55---alternativa_20345.html
Приветствую!
Я руководитель проекта ManProgress.com созданного для поддержки людей в развитии и самореализации. В рамках нашего проекта создается коллекция полезных страниц на эту тематику. И для этого мы создали виджет, помогающий быстро добавить страницу в коллекцию и показывающий, насколько страница полезна (сколько людей отметило ее как полезную).
Описание виджета тут - https://manprogress.com/ru/widgets/
Сама коллекция страниц здесь - https://manprogress.com/ru/useful/
Возможно ли добавление нашего виджета в ваш сервис?
Если да, то какие технические доработки виджета с нашей стороны требуются?
Подскажите, пожалуйста, как убрать название сайта из блока "Поделиться" ?
Не нашел в документации такой возможности, это реально?
Я имею в виду предзаполнение поля ввода, там где ФБ к примеру пишет placeholder "Расскажите об этом что-нибудь".
Использую скрипт с выравниванием вправо. Все прописываю явно вот в таком виде:
<script src="//yastatic.net/es5-shims/0.0.2/es5-shims.min.js"></script>
<script src="//yastatic.net/share2/share.js" async="async"></script>
<div class="ya-share2" data-services="vkontakte,facebook,odnoklassniki,moimir,gplus,twitter,lj,viber,whatsapp,skype,telegram"
data-direction="horizontal"
data-size="m"
data-access-token:facebook="fb-token"
style="text-align: center;" или style="text-align: left;" или style="text-align: right;"
data-url=" "
data-title=" "
data-description=" "
data-image=" "
></div>
Замечательно работает.
Хотелось бы разместить иконки вертикально без лишнего текста с названием соц.сетей. Есть такие недокументированные параметры?
А еще лучше в виде виджета привязанного к положению на экране, а не на странице.
Это возможно?