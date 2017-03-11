Добрый вечер.
Пожалуйста добавьте возможность обращаться к иконкам svg inline . Для того, что-бы управлять цветом иконок.
Тема пришла с БЭМ-форума - ссылка на пост , еще немного по теме - о реализации спрайтов
Добрый вечер.
Пожалуйста добавьте возможность обращаться к иконкам svg inline . Для того, что-бы управлять цветом иконок.
Тема пришла с БЭМ-форума - ссылка на пост , еще немного по теме - о реализации спрайтов
На странице kolesa.ru/new_octavia внизу стоят кнопки yandex share. Отображается около 30 репостов ВК, в то время как по факту их более 800 (легко ищется в самом ВК по хештегу #new_octavia).
Поведение продолжается несколько дней (4 минимум).
Счетчик дефолтный от яндекс, никаких скриптов дополнительных или своего кода нет.
Помогите, пожалуйста, понять с чем это может быть связано.
Как оказалось, о том, что сервис Pluso ворует куки и персональные данные в Интернете было известно давно. Жаль я об этом не знал и не понимал негодования моих друзей-программистов, которые говорили не ставь этот скрипт.
При установке Pluso в шапку сайта добавляются два "трояна":
kitbit.net/kb.js
t.insigit.com/assets/dct.js
Особенно интересны строки для работы с браузерами IE
typeof navigator != "undefined" && navigator.userAgent && navigator.userAgent.match(/MSIE/) && c.push("ie"); return b = '<div id="' + t(this.id) + '" class="' + c.join(" ") + '">' + (this.getParam("toolbar") ? e.toolbar.getHtml(this) : "") + '<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">' + this.getTitleHtml(this.getParam("title")) + "<tbody><tr>" + (gutter ? '<td class="gutter">' + this.getLineNumbersHtml(a) + "</td>" : "") + '<td class="code"><div class="container">' + b + "</div></td></tr></tbody></table></div>"
Точно не разбирался, но что-то делает с панелью инструментов.
Теперь собственно вопрос к Яндексу и его опытным пользователям. Не занимается ли блок Поделиться от Яндекса подобными действиями?
У Вконтатке был счетчик на несколько тысячь. Не помю точно сколько, 6-8 примерно. А сейчас показывает почему-то только 4 репоста. Подскажите, в чем дело и куда можно обраиться?
Хотим поставить на сайт журнала блок "Поделиться" от Яндекса. Но огорчает отсутствие поддержки социальной сети для ученых Mendeley. Планируется ли сделать такую поддержку?
Раньше на сайте https://lentachel.ru использовали блок поделиться от Яндекса. Но потом на одном из сайтов увидели такое http://prntscr.com/eem3uv Захотели реализовать у себя, но у Яндекса такой возможности нет, либо через скрипты делать очень сложно.
В общем у себя реализовали вот так http://prntscr.com/eem49w через другой сервис.
Есть предложение, чтобы Яндекс добавили это к себе в конструктор кнопок поделиться. Было бы круто и удобно для мобильных устройств!
Спасибо!
Как сделать лайк вместо репоста?
Проблема касательно сайта https://sportpit.kiev.ua/ и блока "поделиться" в шапке сайта.
Ранее, до момента перехода на https протокол - блок отображал большое количество расрашиваний почти по большинству доступных кнопок - вконтакте, фб, гугл+, однокласники. пусть условно счетчик будет 50-100 для каждой кнопки...
сейчас же блок показывает стабильно 1 для Вконтакте и 5 для Google+ причем даже после того как я вручную самостоятельно сделал несколько расшариваний в разные соц-сети, счетчик на момент сменился сразу после действия, но потом после перезагрузки страницы - опять показывает 1 ВК и 5 Гугл. Все... никаких изменений + жаль что пропали все счетчики что были раньше.
Что не так и как исправить?
Можно ли регулировать размер иконок, ну совсем крошечные! Все соц сети есть, а Инстаграмм нет. Как же так?
По кнопке поделиться в вк с некоторых страниц, пост оказывается без каких-либо ссылок и изображений
http://www.okna-visla.ru/post/o-kompanii/novosti/roditeli,-budte-bditelnyi!.html
В чем может быть причина?