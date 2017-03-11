На странице kolesa.ru/new_octavia внизу стоят кнопки yandex share. Отображается около 30 репостов ВК, в то время как по факту их более 800 (легко ищется в самом ВК по хештегу #new_octavia).

Поведение продолжается несколько дней (4 минимум).

Счетчик дефолтный от яндекс, никаких скриптов дополнительных или своего кода нет.

Помогите, пожалуйста, понять с чем это может быть связано.