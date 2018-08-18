Никаких подробностей в документации.
Обязателен ли этот атрибут? Если его генерировать серверно - должен ли он быть уникальным для каждой страницы сайта или быть одинаковым для всего сайта?
Никаких подробностей в документации.
Обязателен ли этот атрибут? Если его генерировать серверно - должен ли он быть уникальным для каждой страницы сайта или быть одинаковым для всего сайта?
Добрый день, последняя версия скрипта была залита на https://cdn.jsdelivr.net/npm/yandex-share2/ около года назад. Подскажите, пожалуйста, 1.20.3 - это самая последняя версия, которая ничем не отличается от версии, которая у Вас на сервере - https://yastatic.net/share2/share.js?
Если посмотреть на два файла, то они разные:
Возможно, Вы запускаете процес минификации отдельно, поэтому они и разные, но все же я хотел бы уточнить этот вопрос.
Спасибо за информацию.
Вот например на этой статье по ФБ до 1, то 500+
Скины сняты с разницей в несколько минут.
https://www.finam.ru/analysis/forecasts/chto-zhdet-turisticheskiiy-rynok-20180709-183232/
Создана кнопка "Поделиться" от Яндекса для страницы сайта, но она не формирует снипет в браузере Mozila. Что делать?
Добрый день.
Установил код "Поделиться". При клике на иконку Facebook картинка не подгружается в пост.
Использовал Open Graph для Facebook:
<meta property="og:title" content="Одно письмо из жизни Деда Мороза" /> <meta property="og:type" content="Новый год" /> <meta property="og:url" content="https://www.ef.ru/englishfirst/landing/ru/2018" /> <meta property="og:image" content="https://ef-englishfirst.ru/lp/kids/santa/test/1/img/video_block-background.jpg" />
Код Api выглядеть так:
var myShare = document.getElementById('social_networks-box'); var share = Ya.share2(myShare, { content: { url: 'https://www.ef.ru/englishfirst/landing/ru/2018', title: 'Одно письмо из жизни Деда Мороза', description: 'Пару котиков' + 5, image: 'https://ef-englishfirst.ru/lp/kids/santa/test/1/img/video_block-background.jpg' } });
Пост выглядит так:
Как решить эту задачу.
Ссылка на страницу: https://www.ef.ru/englishfirst/landing/ru/2018_test
Пробовал разные варианты которые встретил в ответах к разработчику, но решить проблему не получилось.
Добрый день!
А есть ли возможность "вытаскивать" значения счётчиков всех трёх поддерживаемых соцсетей для произвольных URL через Яндекс API?
Мы публикуем ссылки на посты с УТМ-метками в адресах. Это нужно, чтобы видеть источники трафика в Гугл-аналитиксе.
Пример:
http://helloblogger.ru/journal/chetyre-privychki-kotorye-razvivayut-pisatelskie-sposobnosti/?utm_source=smm&utm_medium=vk&utm_campaign=news
Из-за этого счетчик на странице не считает лайки и репосты. Как сделать, чтобы он считал независимо от того, что идет после вопросительного знака в конце адреса?
Здравствуйте!
Я насколько понимаю, кнопки для мессенджеров работают, только если на устройстве установлено соответствующее приложение. Скажите, пожалуйста, а планируется ли их настроить таким образом, чтобы при отсутствии на устройстве необходимого мессенджера ссылки открывались в веб-версиях.
Спасибо.
Здравствуйте!
При попытке поделится whasapp пишет «ссылка на чат недействительна»
При шаринге в месенджер whatsapp, на моб устройстве, пишет что ссылка на чат недействительна
К контейнеру <div> кнопок поделиться (class="ya-share2 ya-share2_inited") не применяется свойство - отображение как строчного элемента, т.е. display: inline; Даже с атрибутом переопределения стиля !important... Что делать?! Помогите. Очень необходимо отображать этот контейнер именно inline, чтобы в одной строке с блоком кнопок ещё кое-что написать.