Добрый день, последняя версия скрипта была залита на https://cdn.jsdelivr.net/npm/yandex-share2/ около года назад. Подскажите, пожалуйста, 1.20.3 - это самая последняя версия, которая ничем не отличается от версии, которая у Вас на сервере - https://yastatic.net/share2/share.js?

Если посмотреть на два файла, то они разные:

Возможно, Вы запускаете процес минификации отдельно, поэтому они и разные, но все же я хотел бы уточнить этот вопрос.

Спасибо за информацию.