Клуб пользователей блока «Поделиться»

август 2018
data-nonce
Flector
18 августа 2018, 13:10

Никаких подробностей в документации.

Обязателен ли этот атрибут? Если его генерировать серверно - должен ли он быть уникальным для каждой страницы сайта или быть одинаковым для всего сайта?

1 комментарий
Актуальная версия скрипта
turakvlad
18 августа 2018, 13:21

Добрый день, последняя версия скрипта была залита на https://cdn.jsdelivr.net/npm/yandex-share2/ около года назад. Подскажите, пожалуйста, 1.20.3 - это самая последняя версия, которая ничем не отличается от версии, которая у Вас на сервере - https://yastatic.net/share2/share.js?

Если посмотреть на два файла, то они разные:

  1. https://cdn.jsdelivr.net/npm/yandex-share2/share.js
  2. https://yastatic.net/share2/share.js

Возможно, Вы запускаете процес минификации отдельно, поэтому они и разные, но все же я хотел бы уточнить этот вопрос.

Спасибо за информацию.

1 комментарий
Данные о количестве "лайкнувших" постоянно прыгают
advfinam
18 августа 2018, 13:24

Вот например на этой статье  по  ФБ до  1,  то  500+ 

Скины сняты   с разницей в несколько минут.  

https://www.finam.ru/analysis/forecasts/chto-zhdet-turisticheskiiy-rynok-20180709-183232/

1 комментарий
Не работает кнопка "Поделиться" от Яндекса для LinkedIn в Mozilla
merelynpolupan
18 августа 2018, 13:30

Создана кнопка "Поделиться" от Яндекса для страницы сайта, но она не формирует снипет в браузере Mozila. Что делать?

1 комментарий
Проблема с отображением картинки в facebook
robert.khisamevEf
18 августа 2018, 13:41

Добрый день.

Установил код "Поделиться". При клике на иконку Facebook картинка не подгружается в пост. 

Использовал Open Graph для Facebook:

<meta property="og:title" content="Одно письмо из жизни Деда Мороза" />
<meta property="og:type" content="Новый год" />
<meta property="og:url" content="https://www.ef.ru/englishfirst/landing/ru/2018" />
<meta property="og:image" content="https://ef-englishfirst.ru/lp/kids/santa/test/1/img/video_block-background.jpg" />

Код Api выглядеть так:

var myShare = document.getElementById('social_networks-box');
var share = Ya.share2(myShare, {
    content: {
      url: 'https://www.ef.ru/englishfirst/landing/ru/2018',
      title: 'Одно письмо из жизни Деда Мороза',
      description: 'Пару котиков' + 5,
      image: 'https://ef-englishfirst.ru/lp/kids/santa/test/1/img/video_block-background.jpg'    
    }
});

Пост выглядит так:

 Как решить эту задачу. 

Ссылка на страницу: https://www.ef.ru/englishfirst/landing/ru/2018_test

Пробовал разные варианты которые встретил в ответах к разработчику, но решить проблему не получилось.

1 комментарий
Вытащить значения счётчиков через API
kislorod.project
18 августа 2018, 13:46

Добрый день!

А есть ли возможность "вытаскивать" значения счётчиков всех трёх поддерживаемых соцсетей для произвольных URL через Яндекс API? 

1 комментарий
api
Работа счетчика при использовании УТМ-меток в адресах
Удалённый пользователь
18 августа 2018, 13:53

Мы публикуем ссылки на посты с УТМ-метками в адресах. Это нужно, чтобы видеть источники трафика в Гугл-аналитиксе.

Пример:

http://helloblogger.ru/journal/chetyre-privychki-kotorye-razvivayut-pisatelskie-sposobnosti/?utm_source=smm&utm_medium=vk&utm_campaign=news

Из-за этого счетчик на странице не считает лайки и репосты. Как сделать, чтобы он считал независимо от того, что идет после вопросительного знака в конце адреса?

1 комментарий
Кнопки для мессенджеров
Юрий
18 августа 2018, 13:57

Здравствуйте!

Я насколько понимаю, кнопки для мессенджеров работают, только если на устройстве установлено соответствующее приложение. Скажите, пожалуйста, а планируется ли их настроить таким образом, чтобы при отсутствии на устройстве необходимого мессенджера ссылки открывались в веб-версиях.

Спасибо.

1 комментарий
Ссылка на чат недействительна whatsapp
Ербол Алпыспаев
18 августа 2018, 13:59

Здравствуйте!

При попытке поделится whasapp пишет «ссылка на чат недействительна»

6 комментариев
Whatsapp
Не работает шаринг в whatsapp
DeadMagic
18 августа 2018, 14:01

При шаринге в месенджер whatsapp, на моб устройстве, пишет что ссылка на чат недействительна

3 комментария
Свойство inline не работает!
Сергей Коваленко
18 августа 2018, 14:02

К контейнеру <div> кнопок поделиться (class="ya-share2 ya-share2_inited") не применяется свойство - отображение как строчного элемента, т.е. display: inline; Даже с атрибутом переопределения стиля !important... Что делать?! Помогите. Очень необходимо отображать этот контейнер именно inline, чтобы в одной строке с блоком кнопок ещё кое-что написать.

1 комментарий