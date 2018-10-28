Клуб пользователей блока «Поделиться»

октябрь 2018
Ребята, кнопка со счетчиком Google+ перестала отображаться.
myst87
28 октября 2018, 00:18

Перестала отображаться счетчик G+

Посмотрел в конструкторе https://tech.yandex.ru/share/ -тут тоже не работает!

8 комментариев
Ошибка при формировании кнопок "Поделиться" на всех сайтах
REandH
28 октября 2018, 00:22

Ошибка при формировании кнопок "Поделиться" на всех сайтах

Uncaught TypeError: Cannot read property 'params' of undefined at share.js:1

Uncaught TypeError: Cannot read property 'services' of undefined at share.js:1

// Ссылка где не работает код

https://tech.yandex.ru/share/

5 комментариев
кнопка поделиться
Планируется ли подключение Instagram?
libraru1
28 октября 2018, 00:24

Планируется ли подключение к сервису Instagram?

3 комментария
Альтернативный CDN для es5-shims.min.js
Елена
28 октября 2018, 00:24

Добрый день!

Подключение кнопок осуществляется работой двух внешних скриптов:

<script src="https://yastatic.net/es5-shims/0.0.2/es5-shims.min.js"></script>

<script src="https://yastatic.net/share2/share.js"></script>

Файл share.js имеет альтернативный адрес на CDN для работоспособности из Украины: https://cdn.jsdelivr.net/npm/yandex-share2/share.js

А для файла es5-shims.min.js не могу найти такого здесь в обсуждениях.

Можно ли использовать этот файл?

https://cdn.jsdelivr.net/npm/es5-shim/es5-shim.min.js

Он заметно больше чем тот, который лежит на yastatic.net

Заранее спасибо!

2 комментария
в MS Edge отображаются иероглифы
pro@ayers.ru
28 октября 2018, 00:27

Разместили скрипт поделиться и он почему на некоторых Эджах показывается с иероглифами, хотя кодировки проставили. вот живой пример http://joxi.ru/zANGgwyUBgOner 

Как решить проблему, есть идеи или кто может поделиться опытом?

1 комментарий
ошибка в кодировке поделиться
Подскажите, как убрать точки между кнопками?
vzfeiinfo
28 октября 2018, 00:29

Здравствуйте.

Подскажите, как убрать точки между кнопками?

Скрин: http://skrinshoter.ru/s/041018/mxuH7q?a

Заранее благодарен за ответ.

3 комментария
Нет доступа в Одноклассники с блока "Поделиться"
Дмитрий Костин
28 октября 2018, 00:30

Добрый день! Нет доступа в Одноклассники с блока поделится. Обращался в техническую поддержку одноклассников, там сказали, что с их стороны никаких проблем нет.  Подскажите пожалуйста, в чем причина?

11 комментариев
Блок "Поделиться" блокирует настройку целей Яндекс.Метрика
web-yaroslavl
28 октября 2018, 00:31

Может ли установка блока "поделиться" блокировать цели Яндекс.Метрика? 

Консоль показывает два счетчика - наш номер счетчика ЯндексМетрики, а также номер счетчика, который я нашла в файле <script src="//yastatic.net/share2/share.js"></script>. В этом файле есть строчка 

{metrika:{id:26812653},defaults:{hooks:{onready:function(){},onshare:function(){}},theme:

Может ли это быть причиной того, что не срабатывают цели Яндекс.Метрики, которые установлены на кнопки на нашем сайте?

3 комментария