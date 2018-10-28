Перестала отображаться счетчик G+
Посмотрел в конструкторе https://tech.yandex.ru/share/ -тут тоже не работает!
Перестала отображаться счетчик G+
Посмотрел в конструкторе https://tech.yandex.ru/share/ -тут тоже не работает!
Ошибка при формировании кнопок "Поделиться" на всех сайтах
Uncaught TypeError: Cannot read property 'params' of undefined at share.js:1
Uncaught TypeError: Cannot read property 'services' of undefined at share.js:1
// Ссылка где не работает код
https://tech.yandex.ru/share/
Планируется ли подключение к сервису Instagram?
Добрый день!
Подключение кнопок осуществляется работой двух внешних скриптов:
<script src="https://yastatic.net/es5-shims/0.0.2/es5-shims.min.js"></script>
<script src="https://yastatic.net/share2/share.js"></script>
Файл share.js имеет альтернативный адрес на CDN для работоспособности из Украины: https://cdn.jsdelivr.net/npm/yandex-share2/share.js
А для файла es5-shims.min.js не могу найти такого здесь в обсуждениях.
Можно ли использовать этот файл?
https://cdn.jsdelivr.net/npm/es5-shim/es5-shim.min.js
Он заметно больше чем тот, который лежит на yastatic.net
Заранее спасибо!
Разместили скрипт поделиться и он почему на некоторых Эджах показывается с иероглифами, хотя кодировки проставили. вот живой пример http://joxi.ru/zANGgwyUBgOner
Как решить проблему, есть идеи или кто может поделиться опытом?
Здравствуйте.
Подскажите, как убрать точки между кнопками?
Скрин: http://skrinshoter.ru/s/041018/mxuH7q?a
Заранее благодарен за ответ.
Добрый день! Нет доступа в Одноклассники с блока поделится. Обращался в техническую поддержку одноклассников, там сказали, что с их стороны никаких проблем нет. Подскажите пожалуйста, в чем причина?
Может ли установка блока "поделиться" блокировать цели Яндекс.Метрика?
Консоль показывает два счетчика - наш номер счетчика ЯндексМетрики, а также номер счетчика, который я нашла в файле <script src="//yastatic.net/share2/share.js"></script>. В этом файле есть строчка
{metrika:{id:26812653},defaults:{hooks:{onready:function(){},onshare:function(){}},theme:
Может ли это быть причиной того, что не срабатывают цели Яндекс.Метрики, которые установлены на кнопки на нашем сайте?