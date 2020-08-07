Клуб пользователей блока «Поделиться»

август 2020
Не могу добавить Pinterest в блок поделиться
boydakov
7 августа 2020, 13:46

не могу понять как добавить pinterest в блок поделиться

кнопка не активна и в самом низу просит ввести какую-то ссылку на картинку

1 комментарий
Как управлять iframe class="ya-share2__messenger-frame"?
izvestiareader
14 августа 2020, 16:41

В разметке появился iframe (с CSS классом ya-share2__messenger-frame) - как управлять им? Наверное Мессенджер к Поделиться прикручиваете без предупреждений и документации?

11 комментариев
Есть проблема с мобильным приложением VK и Open Graph(Android).
kikabudze
26 августа 2020, 18:01

На десктопе и в мобильной версии сайта работает нормально. Но в приложении не передается title - вместо этого, судя по всему, он тянеться из тега <title> на странце которую предаю по ссылке. Подскажите с чем может быть проблема

1 комментарий