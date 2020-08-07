не могу понять как добавить pinterest в блок поделиться
кнопка не активна и в самом низу просит ввести какую-то ссылку на картинку
не могу понять как добавить pinterest в блок поделиться
кнопка не активна и в самом низу просит ввести какую-то ссылку на картинку
В разметке появился iframe (с CSS классом ya-share2__messenger-frame) - как управлять им? Наверное Мессенджер к Поделиться прикручиваете без предупреждений и документации?
На десктопе и в мобильной версии сайта работает нормально. Но в приложении не передается title - вместо этого, судя по всему, он тянеться из тега <title> на странце которую предаю по ссылке. Подскажите с чем может быть проблема