Здравствуйте. Ситуация такая: для репоста в соцсетях использую блок от Яндекс "Поделиться". Перед отправкой поста в окне картинка отображается полностью, а после отправки - на стене картинка обрезается. Может кто подскажет, как можно сделать, чтобы на стене картинка отображалась полностью, без обрезки. И второй вопрос, как сделать так, чтобы при репосте картинка располагалась сверху, а не сбоку или это зависит от размеров картинки? Спасибо.