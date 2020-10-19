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октябрь 2020
Как вывести на десктопе такое же окно как на мобильном (data-curtain)
Овчинников Александр
19 октября 2020, 09:23

Здравствуйте!

Есть ли возможность выводить на десктопе не pop-up, а такое же окно как на мобильном (опция data-curtain)

1 комментарий
Ошибка на мобильных устройствах
Ванька
19 октября 2020, 09:24

У вас новые кнопочки не доработаны. Если я выбираю "квадрат", то мобильным агентам показываются кружки, а на десктопах все нормально.

3 комментария
ошибка
Обрезается картинка при репосте в ВК
REMIZIXA
21 октября 2020, 01:46

Здравствуйте. Ситуация такая: для репоста в соцсетях использую блок от Яндекс "Поделиться". Перед отправкой поста в окне картинка отображается полностью, а после отправки - на стене картинка обрезается. Может кто подскажет, как можно сделать, чтобы на стене картинка отображалась полностью, без обрезки. И второй вопрос, как сделать так, чтобы при репосте картинка располагалась сверху, а не сбоку или это зависит от размеров картинки? Спасибо.

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