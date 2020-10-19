Здравствуйте!
Есть ли возможность выводить на десктопе не pop-up, а такое же окно как на мобильном (опция data-curtain)
Здравствуйте!
Есть ли возможность выводить на десктопе не pop-up, а такое же окно как на мобильном (опция data-curtain)
У вас новые кнопочки не доработаны. Если я выбираю "квадрат", то мобильным агентам показываются кружки, а на десктопах все нормально.
Здравствуйте. Ситуация такая: для репоста в соцсетях использую блок от Яндекс "Поделиться". Перед отправкой поста в окне картинка отображается полностью, а после отправки - на стене картинка обрезается. Может кто подскажет, как можно сделать, чтобы на стене картинка отображалась полностью, без обрезки. И второй вопрос, как сделать так, чтобы при репосте картинка располагалась сверху, а не сбоку или это зависит от размеров картинки? Спасибо.