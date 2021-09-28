Есть ли возможность у маленькой кнопки поделиться поменять цвет? Хотелось бы сделать ее цветом #dadada
<script src="https://yastatic.net/share2/share.js" async></script>
<div class="ya-share2" data-curtain data-size="m" data-shape="normal" data-services="vkontakte,facebook,odnoklassniki,telegram,twitter,lj"></div>
Вставил стандартный скрипт.
Положение кнопок - не суть важно. Из-под хрома и планшетка и комп. На компе есть и через отладчик есть, если сымитировать мобильник.
На планшетке пусто.
Кто-нибудь знает причину и как поправить?
Здравствуйте. При отправке ссылок на вайбер через кнопку в модуле, длинные ссылки режутся, вроде как все что длиннее 70 символов.
Страница на которой можно отследить проблему с обрезанием ссылки: https://1tu.ru/Nizhneudinsk/Tonery-poroshok/obsluzhivaniezapravkakartridzhejdlyalazernyhprinterovimfu_894.html
Есть возможность обойти ограничение длинны ссылок?
Обращу внимание что если отправить ссылку в вайбер через доп. меню "Другие" из нативного меню "поделиться" (только с мобильного) то ссылки не режутся.
Ошибка при переходе на Facebook после клика по кнопке
В любом браузере
Так же в консоли браузера постоянно вылетают две ошибки 500. Одна в tag.js:171 , другая в tag.js:101
Тестирую на localhost
Здравствуйте! Почему рядом с иконками соцсетей не появляется цифра с кол-вом поделившихся?