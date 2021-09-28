Здравствуйте. При отправке ссылок на вайбер через кнопку в модуле, длинные ссылки режутся, вроде как все что длиннее 70 символов.

Страница на которой можно отследить проблему с обрезанием ссылки: https://1tu.ru/Nizhneudinsk/Tonery-poroshok/obsluzhivaniezapravkakartridzhejdlyalazernyhprinterovimfu_894.html

Есть возможность обойти ограничение длинны ссылок?

Обращу внимание что если отправить ссылку в вайбер через доп. меню "Другие" из нативного меню "поделиться" (только с мобильного) то ссылки не режутся.