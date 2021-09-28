Клуб пользователей блока «Поделиться»

апрель 2021
Поменять цвет кнопки поделиться
LoranDeMarcus
7 апреля, 15:49

Есть ли возможность у маленькой кнопки поделиться поменять цвет?  Хотелось бы сделать ее цветом #dadada

1 комментарий
кнопка поделиться
Не отображается блок кнопок "Поделиться" на мобильном устройстве
Капитан в зеленой шляпе
7 апреля, 21:17

<script src="https://yastatic.net/share2/share.js" async></script>

<div class="ya-share2" data-curtain data-size="m" data-shape="normal" data-services="vkontakte,facebook,odnoklassniki,telegram,twitter,lj"></div>

Вставил стандартный скрипт.

Положение кнопок - не суть важно. Из-под хрома и планшетка и комп. На компе есть и через отладчик есть, если сымитировать мобильник.

На планшетке пусто.

Кто-нибудь знает причину и как поправить?

3 комментария
Обрезается URL при передачи в Viber
Дмитрий Новиков
19 апреля, 12:45

Здравствуйте. При отправке ссылок на вайбер через кнопку в модуле, длинные ссылки режутся, вроде как все что длиннее 70 символов.

Страница на которой можно отследить проблему с обрезанием ссылки: https://1tu.ru/Nizhneudinsk/Tonery-poroshok/obsluzhivaniezapravkakartridzhejdlyalazernyhprinterovimfu_894.html

Есть возможность обойти ограничение длинны ссылок?
Обращу внимание что если отправить ссылку в вайбер через доп. меню "Другие" из нативного меню "поделиться" (только с мобильного) то ссылки не режутся.

2 комментария
Url,Viber
Ошибка поделиться в Facebook
piterhunt
19 апреля, 12:47

Ошибка при переходе на Facebook после клика по кнопке

В любом браузере

Так же в консоли браузера постоянно вылетают две  ошибки 500. Одна в tag.js:171 , другая в tag.js:101 

Тестирую на localhost

1 комментарий
Количество поделившихся
anton-barablin
22 апреля, 13:19

Здравствуйте! Почему рядом с иконками соцсетей не появляется цифра с кол-вом поделившихся?

1 комментарий