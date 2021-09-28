При вызове метода updateContent с обновлением параметра url, ссылка на кнопках соцсетей не меняется. При этом в свойствах объекта YaShare видно, что url обновился. Кроме того, после updateContent перестает открываться pop-up / curtain с кнопками соцсетей, по-видимому, что-то ломается, однако ошибок не выдается. Пример

https://jsfiddle.net/vadus/yvtdp7rs/16/

Подмена параметра url необходима, к примеру, на слайд-шоу, когда юзер должен иметь возможность поделиться конкретной (текущей) картинкой из слайд-шоу и в соцсеть должна засылаться соответствующая этой картинке ссылка.