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январь 2021
Неадекватно работает метод updateContent
Вадим Гунько
11 января, 11:23

При вызове метода updateContent с обновлением параметра url, ссылка на кнопках соцсетей не меняется. При этом в свойствах объекта YaShare видно, что url обновился. Кроме того, после updateContent перестает открываться pop-up / curtain с кнопками соцсетей, по-видимому, что-то ломается, однако ошибок не выдается. Пример

https://jsfiddle.net/vadus/yvtdp7rs/16/

Подмена параметра url необходима, к примеру, на слайд-шоу, когда юзер должен иметь возможность поделиться конкретной (текущей) картинкой из слайд-шоу и в соцсеть должна засылаться соответствующая этой картинке ссылка.

13 комментариев
Кнопка поделиться в instagram.
Роман Панько
11 января, 14:46

Здравствуйте. Предлагаю добавить в сервис https://yandex.ru/dev/share/

кнопку поделиться в instagram.

Сейчас это очень популярная соц.сеть.

4 комментария
При нажатии на кнопку поделиться телепортирует на верх страницы
marketing@dikart.ru
28 января, 17:31

При нажатии на кнопку поделиться телепортирует на верх страницы. Может кто-то сталкивался с подобной проблемой, как её можно решить?

Страница с реализацией:

https://test.dikart.ru/solutions/

1 комментарий