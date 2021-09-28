Здравствуйте. У меня сайт на Тильде - www.printa.shop.

Для репостов использую стандартный блок Тильды (он внизу страницы).

К сожалению, ни у одной кнопки не работают счетчики. Т.е. они как бы предусмотрены (счетчик с цифрой "1" появляется при нажатии на значок соцсети), но после репоста и перезагрузки страницы счетчик исчезает, обнуляется. И сколько бы фактически репостов ни было (а они точно есть) - все счетчики нулевые.

Обратился в поддержку Тильды. Там ответили: "Для шеринга на Тильде используется виджет Яндекса, в августе 2019 года Яндекс отключил счетчики (подробнее: https://yandex.ru/blog/share/ne-rabotayut-schetchiki#comment-add), теперь после обновления страницы количество репостов обнуляется - это нормальное поведение".



Скажите пожалуйста, почему и зачем вы это сделали? Ведь количество репостов - важный социальный индикатор, показывающий, что людям тема, проект интересны...