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март 2021
Не работает счетчик репостов
oleglinnik
9 марта, 20:10

Здравствуйте. У меня сайт на Тильде - www.printa.shop.

Для репостов использую стандартный блок Тильды (он внизу страницы).
К сожалению, ни у одной кнопки не работают счетчики. Т.е. они как бы предусмотрены (счетчик с цифрой "1" появляется при нажатии на значок соцсети), но после репоста и перезагрузки страницы счетчик исчезает, обнуляется. И сколько бы фактически репостов ни было (а они точно есть) - все счетчики нулевые.

Обратился в поддержку Тильды. Там ответили: "Для шеринга на Тильде используется виджет Яндекса, в августе 2019 года Яндекс отключил счетчики (подробнее: https://yandex.ru/blog/share/ne-rabotayut-schetchiki#comment-add), теперь после обновления страницы количество репостов обнуляется - это нормальное поведение".

Скажите пожалуйста, почему и зачем вы это сделали? Ведь количество репостов - важный социальный индикатор, показывающий, что людям тема, проект интересны...

3 комментария
Не работает viber
neftereklama
12 марта, 09:24

Установил блок на сайт, например вот страничка https://www.tvbs.ru/id/bazovoe-shassi-dmm-1100mf-pbi-4201.html
все работает, кроме вайбера.
В чем может быть причина?

Спасибо.

4 комментария
Берет заголовок из тайтла страницы
Михаил К.
23 марта, 14:30

Есть сайт (https://gkgz.ru/verhovnyj-sud-postavil-tochku-v-spore-mezhdu-primorskim-ufas-rossii-i-dvfu/) в настройках блока поделится прописано data-title -название записи.
В разметке Open Graph тоже. При репосте в вк все ок(репостит только название записи), в фб и телегу запись улетает с названием заголовка страницы, т.е. имя записи и названия сайта. в какую сторону копать?

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