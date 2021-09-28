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сентябрь 2021
Нет кнопки скопировать ссылку
wnetzon
12 сентября, 17:19

Здравстувйте, добавил поделился.

Установи data-copy="extraItem", data-limit = "0"все отображается корректно, но нет возможности скопировать ссылку

Вот ссылка на ресурс: http://avto.mildes.ru

Блок поделится находится в футере сайта, возле соц сетей

1 комментарий
кнопка поделиться,поделиться от яндекса
Битый текст при попытке поделиться
cortc
21 сентября, 20:05

При шеринге во "вконтакте" текст выводится кракозябрами.
Скрин сделан с вашей страницы-конструктора https://yandex.ru/dev/share/

Проблема возникает только в мобильной версии.
iphone12, safari

1 комментарий