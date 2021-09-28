Здравстувйте, добавил поделился.
Установи data-copy="extraItem", data-limit = "0"все отображается корректно, но нет возможности скопировать ссылку
Вот ссылка на ресурс: http://avto.mildes.ru
Блок поделится находится в футере сайта, возле соц сетей
Здравстувйте, добавил поделился.
Установи data-copy="extraItem", data-limit = "0"все отображается корректно, но нет возможности скопировать ссылку
Вот ссылка на ресурс: http://avto.mildes.ru
Блок поделится находится в футере сайта, возле соц сетей
При шеринге во "вконтакте" текст выводится кракозябрами.
Скрин сделан с вашей страницы-конструктора https://yandex.ru/dev/share/
Проблема возникает только в мобильной версии.
iphone12, safari