Добрый вечер.

Заметил, что при загрузке каждой страницы на сайте, где установлен Яндек.Поиск, каждый раз загружаются картинки:

http://site.yandex.net/v2.0/i/search.png

http://site.yandex.net/v2.0/i/yandex-hint.png

Если установить для них кэширование, то это позволит сократить ~1kb трафика для каждой загружаемой страницы.

PS В масштабах Яндекса - экономия трафика будет просто огромной!