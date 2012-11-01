Добрый день!
Установил у себя поиск по сайту.
2 вопроса нарисовались...
Форма для поиска встроена в шапку сайта, вернее в навбар.
И видна соответственно на всех страницах сайта: http://passat-b5.ru
Результаты поиска выводятся в iframe на отдельной странице: http://passat-b5.ru/yand.php
На этой же странице форма для поиска дублируется, но уже большей формы(код тот же)
Вопрос такой, можно ли на сайте использовать 2 формы для поиска, с разными параметрами настройки, а код вывода останется один?
Т.е., мне хочется использовать поисковые подсказки в форме, но попробовав их прикрутить к поисковой форме в навбаре, остался недоволен, т.к. выпадающий список подсказок здорово раздвигает страницу по горизонтали, появляется нижняя полоса прокрутки по горизонтали в браузере, что неприемлимо.
На странице же выдачи результатов места предостаточно, и там бы хотел использовать форму с "продвинутыми" настройками(область поиска, поисковые подсказки и т.д.)
Возможно ли такое?
Или для одного сайта жестко возможна только одна форма?
И второй вопрос по статистике.
Открываю "Мои поиски", соответственно выдает мои поиски вида:
Поиск такой то(1000 запросов в сутки)
Нажимаю на него, и там в меню слева нажимаю "Статистика", и тут уже одни нули, что странно, по яндекс метрике поиск вызывают достаточно много.
Может ли это быть связано с тем, статус площадки на данный момент "Тестирование"?
Или я что то не то делаю?
Заранее спасибо за ответы!