Установил на сайт поиск в тестовом режиме http://www.c-a.ru/test.htm

Код страницы:

<html>

<head>

<meta http-equiv="Content-Language" content="ru">

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251">

</head>

<body >

тест проверка поиска

<div class="ya-site-form ya-site-form_inited_no" onclick="return {'bg': 'transparent', 'target': '_self', 'language': 'ru', 'suggest': true, 'tld': 'ru', 'site_suggest': true, 'action': 'http://c-a.ru/yandex_poisk.htm', 'webopt': false, 'fontsize': 12, 'arrow': false, 'fg': '#000000', 'searchid': '1964833', 'logo': 'rb', 'websearch': false, 'type': 3}"><form action="http://yandex.ru/sitesearch" method="get" target="_self"><input type="hidden" name="searchid" value="1964833" /><input type="hidden" name="l10n" value="ru" /><input type="hidden" name="reqenc" value="" /><input type="text" name="text" value="" /><input type="submit" value="Найти" /></form></div><style type="text/css">.ya-page_js_yes .ya-site-form_inited_no { display: none; }</style><script type="text/javascript">(function(w,d,c){var s=d.createElement('script '),h=d.getElementsByTagNa me('script')[0],e=d.docum entElement;(' '+e.className+' ').indexOf(' ya-page_js_yes ')===-1&&(e.className+=' ya-page_js_yes');s.type=' text/javascript';s.async= true;s.charset='utf-8';s. src=(d.location.protocol= =='https:'?'https:':'http :')+'//site.yandex.net/v2 .0/js/all.js';h.parentNod e.insertBefore(s,h);(w[c] ||(w[c]=[])).push(functio n(){Ya.Site.Form.init()}) })(window,document,'yande x_site_callbacks');</scri pt>

</body>

</html>

Коректные результаты поиска выдает только по запросам на английском языке, например: "valuation". На любой запрос (например "оценка недвижимости") на русском языке выдает:"Искомая комбинация слов нигде не встречается". Понятно, что это как-то связано с кодировкой при передаче запроса. Сейчас установлен Яндекс-код с автоматическим определением кодировки, но и прямое указание на кодировку 1251 ничего не меняет.

Подскажите, кто знает.