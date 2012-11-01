Клуб Яндекс.Поиска для сайта

ноябрь 2012
Кэширование картинок Яндекс.Поиска
Алексей
1 ноября 2012, 00:16

Добрый вечер.

 

Заметил, что при загрузке каждой страницы на сайте, где установлен Яндек.Поиск, каждый раз загружаются картинки:

http://site.yandex.net/v2.0/i/search.png

http://site.yandex.net/v2.0/i/yandex-hint.png

 

Если установить для них кэширование, то это позволит сократить ~1kb трафика для каждой загружаемой страницы.

 

PS В масштабах Яндекса - экономия трафика будет просто огромной!

3 комментария
кэширование,картинки
а если фреймы режутся?
Gloria Salvatoris
5 ноября 2012, 22:24

у меня на сайте такая разметка <body onload="if( self.parent.frames.length != 0 ) self.parent.location = document.location">, т.е. все фреймы убиваются.

в данной случае страница с полученным кодом от "Яндекс.Поиск для сайта" будет постоянно перезагружаться

1 комментарий
фреймы,верстка на сайте
На вопрос о поднятии порога выше 1000 запросов к XML получил ответ:
Александр Александрович
13 ноября 2012, 13:23

 

Здравствуйте!

Мы повышаем лимит на запросы нашим партнерам по рекламной сети в целях организации поиска на сайте. Для того чтобы мы могли повысить лимит, Вам нужно установить поисковый блок контекстной рекламы на странице с результатами поиска, а также код для учета показов и кликов ( http://help.yandex.ru/partner/?id=1019919 ), с остальными требованиями вы можете ознакомиться в лицензии сервиса ( http://help.yandex.ru/xml/licence.xml ). После того как все вышеперечисленное будет проделано, напишите нам, чтобы мы могли проверить и поднять лимит.

Также прошу Вас обратить внимание на то, что при работе с сервисом Яндекс.XML , необходимо использовать ту же учетную запись, что и для РСЯ.

Прошу подсказки из этого текста.

поисковый блок контекстной рекламы - это какой то особый блок? или те что были, если они на этой странице, то их можно считать таковыми?

 

3 комментария
XML-поиск
Возможно ли сделать блок поиска меньше, компактней?
bestrepetnij1
14 ноября 2012, 12:56

поместил "Яндекс.Поиск для сайта" на сайт. Проблема в том, что мне не нравиться размер блока http://dveri.vendor-gk.ru/. Помогите пожалуйста

7 комментариев
настройки дизайна,форма поиска
Можно ли открывать ссылку с результатов в текущем окне
yamayki
21 ноября 2012, 13:09

Здравствуйте!

Результаты поиска открываются в текущем окне - с этим все окей, а можно ли сделать чтобы при клике на результат поиска (когда поиск идет по своему-же сайту) не открывалось новое окно а все было в текущем?

8 комментариев
результаты поиска
В Яндекс.Поиске для сайта появилась возможность настраивать подсказки
t1r1
22 ноября 2012, 17:13

Владельцы сайтов давно просили нас об этой возможности, и мы обещали ее сделать. И сделали.

 

Отредактировать и добавить поисковые подсказки с учетом специфики вашего сайта - это очень просто, но лучше 1 раз увидеть:


подсказки,новости сервиса
В Яндекс.Поиске для сайта появилась возможность настраивать подсказки
t1r1
26 ноября 2012, 16:56

Владельцы сайтов давно просили нас об этой возможности, и мы обещали ее сделать. И сделали.

 

Отредактировать и добавить поисковые подсказки с учетом специфики вашего сайта - это очень просто, но лучше 1 раз увидеть:

подсказки,новости сервиса
Проблема с поиском на русском языке
andrey.alexandr.s
28 ноября 2012, 11:17

Установил на сайт поиск в тестовом режиме http://www.c-a.ru/test.htm

Код страницы: 

<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Language" content="ru">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251">
</head>
<body >
тест проверка поиска
<div class="ya-site-form ya-site-form_inited_no" onclick="return {'bg': 'transparent', 'target': '_self', 'language': 'ru', 'suggest': true, 'tld': 'ru', 'site_suggest': true, 'action': 'http://c-a.ru/yandex_poisk.htm', 'webopt': false, 'fontsize': 12, 'arrow': false, 'fg': '#000000', 'searchid': '1964833', 'logo': 'rb', 'websearch': false, 'type': 3}"><form action="http://yandex.ru/sitesearch" method="get" target="_self"><input type="hidden" name="searchid" value="1964833" /><input type="hidden" name="l10n" value="ru" /><input type="hidden" name="reqenc" value="" /><input type="text" name="text" value="" /><input type="submit" value="Найти" /></form></div><style type="text/css">.ya-page_js_yes .ya-site-form_inited_no { display: none; }</style><script type="text/javascript">(function(w,d,c){var s=d.createElement('script'),h=d.getElementsByTagName('script')[0],e=d.documentElement;(' '+e.className+' ').indexOf(' ya-page_js_yes ')===-1&&(e.className+=' ya-page_js_yes');s.type='text/javascript';s.async=true;s.charset='utf-8';s.src=(d.location.protocol==='https:'?'https:':'http:')+'//site.yandex.net/v2.0/js/all.js';h.parentNode.insertBefore(s,h);(w[c]||(w[c]=[])).push(function(){Ya.Site.Form.init()})})(window,document,'yandex_site_callbacks');</script>
</body>
</html>

 

Коректные результаты поиска выдает только по запросам на английском языке, например: "valuation". На любой запрос (например "оценка недвижимости") на русском языке  выдает:"Искомая комбинация слов нигде не встречается". Понятно, что это как-то связано с кодировкой при передаче запроса. Сейчас установлен Яндекс-код с автоматическим определением кодировки, но и прямое указание на кодировку 1251 ничего не меняет.

 

 

 

Подскажите, кто знает.

 

 

4 комментария
форма поиска
Что делать, если поиск не работает?
autoalyans55
29 ноября 2012, 15:30

Поиск по сайту не работает - ничего не находит! Точнее находит только 337 страниц из 10700. Что делать? В "Индексирование" регулярно использую "Указать URL вручную" и закидываю по 100 страниц в сутки, но от этого ничего не меняется.

1 комментарий
Поиск для сайта - 2 разных формы и статистика по поиску.
ig.bachin
30 ноября 2012, 16:16

Добрый день!

Установил у себя поиск по сайту.

2 вопроса нарисовались...

Форма для поиска встроена в шапку сайта, вернее в навбар.

И видна соответственно на всех страницах сайта: http://passat-b5.ru

Результаты поиска выводятся в iframe на отдельной странице: http://passat-b5.ru/yand.php

На этой же странице форма для поиска дублируется, но уже большей формы(код тот же)

Вопрос такой, можно ли на сайте использовать 2 формы для поиска, с разными параметрами настройки, а код вывода останется один?

Т.е., мне хочется использовать поисковые подсказки в форме, но попробовав их прикрутить к поисковой форме в навбаре, остался недоволен, т.к. выпадающий список подсказок здорово раздвигает страницу по горизонтали, появляется нижняя полоса прокрутки по горизонтали в браузере, что неприемлимо.

На странице же выдачи результатов места предостаточно, и там бы хотел использовать форму с "продвинутыми" настройками(область поиска, поисковые подсказки и т.д.)

Возможно ли такое?

Или для одного сайта жестко возможна только одна форма?

 

И второй вопрос по статистике.

Открываю "Мои поиски", соответственно выдает мои поиски вида:

Поиск такой то(1000 запросов в сутки)

Нажимаю на него, и там в меню слева нажимаю "Статистика", и тут уже одни нули, что странно, по яндекс метрике поиск вызывают достаточно много.

Может ли это быть связано с тем, статус площадки на данный момент "Тестирование"?

Или я что то не то делаю? 

 

Заранее спасибо за ответы!

3 комментария
форма поиска