Клуб Яндекс.Поиска для сайта

Как установить на WIX?
не могу пройти в яндексе регистрацию прав сайта на WiX
как это сделать?
Теперь вся поддержка Яндекс.Поиска для сайта осуществляется через нашу службу Поддержки, а новости публикуются в блоге Яндекса для Вебмастеров. Поэтому данный клуб мы оставили лишь в режиме чтения - чтобы вы смогли прочитать ответы на ранее заданные вопросы.
Как установить на WIX?
не могу пройти в яндексе регистрацию прав сайта на WiX
как это сделать?
Добрый день! Подскажите, как про индексировать группу В контакте? И как устроен алгоритм индексации страниц в соц. сетей?
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, мой сайт https://pesok-scheben-sertolovo.ru/
Почти каждая страница повторяется в меню, из за чего робот индексирует текст ссылки , и в выдоче выдает только главную, а страницы с товаром итд из выдачи исключает, считая релевантнее главную страницу так как на ней есть все упоминания предлагаемых товаров в меню, и в снипете он указывет текст ссылки.
могу ли я закрыть текст пунктов меню на всем сайте, или так не стоит делать?
Добрый день.
Не работает поиск по парамету <barcode>. В файле yml barcode присутствует.
На другом сайте yml схожего типа по barcode ищет.
Добрый день!
Перестал отвечать адрес https://catalogapi.site.yandex.net/v1.0.
Соответственно поиск не работает. Что можно сделать?
Сайт adv-shop.ru
Всем привет.
1. У меня на сайте сто разделов. Для каждого из них нужен свой поиск (т.е. ограничение области поиска конкретной директорией). Понятно, что можно насоздавать "яндекс поисков для сайта" в изрядном кол-ве, но это же неправильно. Вопрос: как прописать в форме конкретный адрес, как это можно сделать в форме вызова обычного поиска яндекса (с переходом на сервер Яндекса), типа <input type="hidden" name="site" value="http://sitename.ru/somedivision/"> ? Есть такой параметр?
2 . Нужно, чтобы рез-ты поиска открывались в модальном окне через iframe. Для этого у меня в теге а через onclick передаются кое-какие параметры для ява-скрипта: <a onclick="document.getElementById('body').className ='body1';" class="modallinks" href="/tatata/matata.html">ссылка</a>
Как можно это дело можно прописать в div перед формой, чтобы при клике на инпут "Найти" эти параметры передавались, как это происходит при клике на обычную ссылку?
Может , появился какой-то штатный метод загрузки страницы с рез-тами поиска в модальном окне?
В документации описано, что параметр (e_param_<id>) в запросе учитывается только если задана категория.
Хотелось бы уточнить, в порядке уменьшения важности вопросов:
1. Возможно ли заставить работать фильтр по параметру без передачи категории (по общим параметрам для элементов, которые приходят в ответе)?
2. Есть ли возможность реализовать тип фильтра по подстроке? Т.е. если значение параметра "MOSCOW;TULA", то при фильтрации по "TULA" будут выданы соответствующие результаты.
3. Есть ли в планах сортировка по параметрам?
Здравствуйте. Возникла интересная проблема, связанная с Яндекс.Поиском на сайте и Яндекс.Браузером для Андроида.
Пользователь заходит на сайт, на котором установлен Яндекс.Поиск из Яндекс.Браузера для Android. Сразу после посещения сайта (причем неважно, пользовался ли он поиском на сайте!) в браузере меняется поисковая система на ту, что установлена на сайте.
Т.е. все последующие запросы пользователя будут искаться на сайте, а не в Яндексе/Гугле/etc.
Если руками изменить поисковую систему в настройках браузера на любую другую (Яндекс, Гугл, Майл и т.д.), то настройки сохраняются только до выхода из браузера. При последующем включении браузера поиск по умолчанию снова изменяется на поиск по сайту.
Такая проблема есть только в Яндекс.Браузере. Если использовать другие браузеры - все работает как надо.
Если на сайте отключить Яндекс.Поиск - то проблема также не возникает.
Вот видео для большей наглядности:
Скажите, что я делаю не так :)
Есть товар
http://www.absolutss.ru/Products/videonabludenie/videoregistratori/PROvision/tek_4460/
Он называется либо просто "HVR-8204", либо "PROvision HVR-8204" (xml файл - вендор модель).
Но поиск по интернет-магазинам упорно называет его "HVR-8204 Provision Provision HVR-8204"
Поиск берет ВСЕ три строки
<typePrefix>HVR-8204</typePrefix>
<vendor>Provision</vendor>
<model>Provision HVR-8204</model>
Вроде бы маркет делает не так, для него собственно и делалась выгрузка. Как решать сию небольшую проблему? Выглядит то не очень :)
Или я пропустил какие то указания по поводу построения файла выгрузки для Я-маркета?
Собственно, вопрос в заголовке. Продаю сайт с установленным сервисом поиска.
Как передать теперь "поиск для сайта" на другой аккаунт в Яндексе?
Здравствуйте! Помогите, Не отображает строку поиска, страницу создал новую
Грузоперевозкиъ.рф/результаты-поиска/ , код вставил в режиме текста, но при заходе на страницу там пусто, нет строи коиска Яндекс.
Сайт на вордпресс
Что делать?
Подскажите пожалуйста поменял домен на сайте старый удалил, но поиск всё равно ищет по старому домену и как следствие ни чего не находит. Почему?
Привет Друзья!
Спасибо за замечательный инструмент "Поиск по сайту". И спасибо за Вашу гибкость - Вы быстро решили для украинских пользователей - задачу с "кодом счетчика": http://telegra.ph/O-problemah-v-rabote-YAndeksMetriki-v-svyazi-s-fors-mazhornymi-obstoyatelstvami-05-19
Можно ли сделать аналогичный "хак" с "Код формы поиска" и "Код результатов поиска" ? То есть и их отдавать с Амазона?
Ведь иначе придется удалить с сайта этот Ваш замечательный инструмент! А не хотелось бы....
Здравствуйте, подскажите, есть ли статистика поисковых запросов в поиске для магазинов?
В обычном поиске дял сайта можно увидеть полную статистику, а в поиске для магазинов есть общая цифра (столько-то запросов в месяц) для этого поиска
Спасибо
Здравствуйте.
Подскажите, есть ли какой-нибудь инструмент проверки yml-файла для поиска?
А то некоторые товары присутствуют в файле, но в выдаче отсутствуют и в чем проблема - не понятно.
Добрый день!
Давно использую Яндекс поиск и проблем с ним не было.
Сайт в Украине и после принятия киевом решения о блокировке яндекса он перестал работать. Под VPN работает нормально. Есть ли какие-то способы попытаться решить эту проблему или нам ждать пока в киеве появится разум?
Подскажите, пожалуйста как часто индексируется сайт. Я часто изменяю содержимое сайта и вношу новые html страницы с названием и адресом магазинов в title для упрошения поиска и отображения того что мне надо, но яндех тупо открывает главные страницы со списком всех магазинов где магазин надо самому отыскать. Как быть может я что то не правильно делаю???
Добрый день! Установил яндекс поиск на сайте, при наведении курсора мыши появляется двойная рамка вокруг формы поиска. Подскажите возможно ли ее убрать? Сайт http://promenergosnab64.ru/
Добрый день.
Сайт проиндексирован на 100%, но поисковые подсказки так и не заработали, ни на самом сайте, ни на вкладке "Поисковые подсказки" в самом сервисе.
'searchid':2299759
Подскажите, в чем может быть дело.
Здраствуйте . подскажите как исключить из результатов поиска карту сайта sitemap ?
Уменя выдаёт в результатах ссылку на карту сайта где встречается искомое слово в url , при том что искомое слово ввожу по руски, а url на английском языке !