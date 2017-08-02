Клуб Яндекс.Поиска для сайта

как установить на wix
Андрей Гилль
2 августа 2017, 18:34

Как установить на WIX?

не могу пройти в яндексе регистрацию прав сайта на WiX

как это сделать?

1 комментарий
Как про индексировать группу В контакте?
Евгений Ахламов
2 августа 2017, 18:21

Добрый день! Подскажите, как про индексировать группу В контакте? И как устроен алгоритм индексации страниц в соц. сетей?

1 комментарий
индексация,вконтакте,соц. сети
Нужно ли закрывать пункты меню от индексации?
Филипп
31 июля 2017, 12:06

Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, мой сайт https://pesok-scheben-sertolovo.ru/ 

Почти каждая страница повторяется в меню, из за чего робот индексирует текст ссылки , и в выдоче выдает только главную, а страницы с товаром итд из выдачи исключает, считая релевантнее главную страницу так как на ней  есть все упоминания предлагаемых товаров в меню, и в снипете он указывет текст ссылки. 

могу ли я закрыть текст пунктов меню на всем сайте, или так не стоит делать?

1 комментарий
Поиск по параметру Barcode
stop-d
21 июля 2017, 15:49

Добрый день.
Не работает поиск по парамету <barcode>. В файле yml barcode присутствует.
На другом сайте yml схожего типа по barcode ищет.

1 комментарий
Перестал работать поиск
petrovich.artem
21 июля 2017, 13:13

Добрый день!

Перестал отвечать адрес https://catalogapi.site.yandex.net/v1.0.

Соответственно поиск не работает. Что можно сделать?

Сайт adv-shop.ru

3 комментария
Два животрепещущих вопроса
Олег Рубцов
20 июля 2017, 16:39

Всем привет.

1. У меня на сайте сто разделов. Для каждого из них нужен свой поиск (т.е. ограничение области поиска конкретной директорией). Понятно, что можно насоздавать "яндекс поисков для сайта" в изрядном кол-ве, но это же неправильно. Вопрос: как прописать в форме конкретный адрес, как это можно сделать в форме вызова обычного поиска яндекса (с переходом на сервер Яндекса), типа <input type="hidden" name="site" value="http://sitename.ru/somedivision/"> ? Есть такой параметр?

2 . Нужно, чтобы рез-ты поиска открывались в модальном окне через iframe. Для этого у меня в теге а через onclick передаются кое-какие параметры для ява-скрипта: <a onclick="document.getElementById('body').className ='body1';" class="modallinks" href="/tatata/matata.html">ссылка</a>

Как можно это дело можно прописать в div перед формой, чтобы при клике на инпут "Найти" эти параметры передавались, как это происходит при клике на обычную ссылку?

Может , появился какой-то штатный метод загрузки страницы с рез-тами поиска в модальном окне?

2 комментария
Использование параметра в запросах
khannanov.aynur
26 июня 2017, 12:53

В документации описано, что параметр (e_param_<id>) в запросе учитывается только если задана категория.

Хотелось бы уточнить, в порядке уменьшения важности вопросов:

1. Возможно ли заставить работать фильтр по параметру без передачи категории (по общим параметрам для элементов, которые приходят в ответе)?

2. Есть ли возможность реализовать тип фильтра по подстроке? Т.е. если значение параметра "MOSCOW;TULA", то при фильтрации по "TULA" будут выданы соответствующие результаты.

3. Есть ли в планах сортировка по параметрам?

1 комментарий
параметры,сортировка,поиск
Яндекс.Браузер и Яндекс.Поиск
Андрей
26 июня 2017, 12:37

Здравствуйте. Возникла интересная проблема, связанная с Яндекс.Поиском на сайте и Яндекс.Браузером для Андроида.
Пользователь заходит на сайт, на котором установлен Яндекс.Поиск из Яндекс.Браузера для Android. Сразу после посещения сайта (причем неважно, пользовался ли он поиском на сайте!) в браузере меняется поисковая система на ту, что установлена на сайте. 
Т.е. все последующие запросы пользователя будут искаться на сайте, а не в Яндексе/Гугле/etc.
Если руками изменить поисковую систему в настройках браузера на любую другую (Яндекс, Гугл, Майл и т.д.), то настройки сохраняются только до выхода из браузера. При последующем включении браузера поиск по умолчанию снова изменяется на поиск по сайту.
Такая проблема есть только в Яндекс.Браузере. Если использовать другие браузеры - все работает как надо.
Если на сайте отключить Яндекс.Поиск - то проблема также не возникает.
Вот видео для большей наглядности:

8 комментариев
имя товара
Андрей К
19 июня 2017, 17:01

Скажите, что я делаю не так :)

Есть товар

http://www.absolutss.ru/Products/videonabludenie/videoregistratori/PROvision/tek_4460/

Он называется либо просто "HVR-8204", либо "PROvision HVR-8204" (xml файл - вендор модель).

Но поиск по интернет-магазинам упорно называет его "HVR-8204 Provision Provision HVR-8204"

Поиск берет ВСЕ три строки

<typePrefix>HVR-8204</typePrefix>
<vendor>Provision</vendor>
<model>Provision HVR-8204</model>

Вроде бы маркет делает не так, для него собственно и делалась выгрузка. Как решать сию небольшую проблему? Выглядит то не очень :)

Или я пропустил какие то указания по поводу построения файла выгрузки для Я-маркета?

4 комментария
Как передать поиск на другой аккаунт в  Яндексе
maskball
16 июня 2017, 21:45

Собственно, вопрос в заголовке. Продаю сайт с установленным сервисом поиска.

Как передать теперь "поиск для сайта" на другой аккаунт в  Яндексе?

1 комментарий
Не отображает строку поиска
Дмитрий Визор
16 июня 2017, 16:03

Здравствуйте! Помогите, Не отображает строку поиска, страницу создал новую

Грузоперевозкиъ.рф/результаты-поиска/ , код вставил в режиме текста, но при заходе на страницу там пусто, нет строи коиска Яндекс.

Сайт на вордпресс

Что делать?

3 комментария
Поиск ищет по старому домену
zhdanovich2303
14 июня 2017, 17:33

Подскажите пожалуйста поменял домен на сайте старый удалил, но поиск всё равно ищет по старому домену и как следствие ни чего не находит. Почему?

1 комментарий
Можно ли для Украины - отдавать "Код формы поиска" и "Код результатов поиска" с Амазона, так как сделали со "счетчиком" ?
elektroboom777
14 июня 2017, 13:40

Привет Друзья!
Спасибо за замечательный инструмент "Поиск по сайту". И спасибо за Вашу гибкость - Вы быстро решили для украинских пользователей - задачу с "кодом счетчика": http://telegra.ph/O-problemah-v-rabote-YAndeksMetriki-v-svyazi-s-fors-mazhornymi-obstoyatelstvami-05-19

Можно ли сделать аналогичный "хак" с "Код формы поиска" и "Код результатов поиска" ? То есть и их отдавать с Амазона?

Ведь иначе придется удалить с сайта этот Ваш замечательный инструмент! А не хотелось бы....

3 комментария
Поиск для магазина - статистика поисковых запросов
Издательство CLEVER
9 июня 2017, 18:51

Здравствуйте, подскажите, есть ли статистика поисковых запросов в поиске для магазинов? 

В обычном поиске дял сайта можно увидеть полную статистику, а в поиске для магазинов есть общая цифра (столько-то запросов в месяц) для этого поиска

Спасибо

 

1 комментарий
поиск для интернет-магазинов,Статистика поиска
Не ищутся некоторые товары 2 :)
rmjv
8 июня 2017, 20:46

Здравствуйте.

Подскажите, есть ли какой-нибудь инструмент проверки yml-файла для поиска? 

А то некоторые товары присутствуют в файле, но в выдаче отсутствуют и в чем проблема - не понятно. 

2 комментария
Можно как то исправить работу яндекс-поиска на Украине
Alexandr-Ukraine
8 июня 2017, 15:58

Добрый день!

Давно использую Яндекс поиск и проблем с ним не было.

Сайт в Украине и после принятия киевом решения о блокировке яндекса он перестал работать. Под VPN работает нормально. Есть ли какие-то способы попытаться решить эту проблему или нам ждать пока в киеве появится разум? 

7 комментариев
индексация сайта
zhdanovich2303
2 июня 2017, 19:30

 Подскажите, пожалуйста как часто индексируется сайт. Я часто изменяю содержимое сайта и вношу новые html страницы с названием и адресом магазинов в title для упрошения поиска и отображения того что мне надо, но яндех тупо открывает главные страницы со списком всех магазинов где магазин надо самому отыскать. Как быть может я что то не правильно делаю???

4 комментария
Двойная рамка вокруг формы поиска на сайте
promenergosnab64
31 мая 2017, 13:51

Добрый день! Установил яндекс поиск на сайте, при наведении курсора мыши появляется двойная рамка вокруг формы поиска. Подскажите возможно ли ее убрать? Сайт http://promenergosnab64.ru/ 

3 комментария
Не работают поисковые подсказки
inoi1000
22 мая 2017, 14:44

Добрый день.

Сайт проиндексирован на 100%, но поисковые подсказки так и не заработали, ни на самом сайте, ни на вкладке "Поисковые подсказки" в самом сервисе.

'searchid':2299759

Подскажите, в чем может быть дело.

5 комментариев
поисковые подсказки
Как исключить из результатов поиска карту сайта ?
Роман
16 мая 2017, 22:14

Здраствуйте . подскажите как исключить из результатов поиска  карту сайта sitemap ?

Уменя выдаёт в результатах ссылку на карту сайта где встречается искомое слово в url , при том что искомое слово ввожу по руски, а url на английском языке !

5 комментариев
проблема с выдочея яндекс поиска по сайту