Сразу тремя новостями мы сегодня хотим порадовать всех, кто пользуется сервисом Яндекс.Поиск для сайта (или только планирует начать пользоваться).



1. Прозрачная поисковая форма



Для сайтов со сложным фоном теперь есть поисковая форма без фона.







Выбрать эту форму можно в интерфейсе настроек, указав соответствующий пункт в разделе «Форма поиска» при настройке поисковой площадки. После этого просто обновите код формы на вашем сайте.







2. Исключение URL из области поиска



Если вы хотите сделать поиск по сайту, но при этом исключить один из разделов из поиска (скажем, профили или форум), или, например, хотите сделать поиск по категории Яндекс.Каталога, но исключить один или несколько сайтов из нее – вы можете воспользоваться новой возможностью: исключение URL из области поиска.

Это можно сделать в разделе «Область поиска» при настройке поисковой площадки.













Также новая возможность пригодится для уменьшения количества дубликатов в результатах поиска – например, можно исключить из поиска мобильную версию сайта.



3. Выбор количества результатов поиска



Теперь количество результатов поиска можно менять. Для этого выберите на странице «Результаты поиска» в блоке c одноименным названием тот вариант, который вы предпочитаете. Настройки будут применены сразу же после сохранения. Код поисковой формы и результатов при этом обновлять не нужно.