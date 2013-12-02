На Вебмастерской в Москве мы рассказали о том, что теперь можно самостоятельно убирать логотип из формы поиска Яндекс.Поиска для сайта. На ноябрьском вебинаре мы показали разные возможности по изменению внешнего вида поиска. Теперь же мы усовершенствовали и интерфейс нашего конструктора так, чтобы любой желающий с легкостью уже из интерфейса настроек мог убрать логотип Яндекса из формы поиска и, при необходимости, вписать свой собственный текст.











Команда Яндекс.Поиска для сайта

Делаем поиск понятнее



П.С.: Напоминаем, что логотип можно убирать только из формы поиска, из результатов поиска логотип убирать нельзя. Мы очень стараемся делать действительно хороший поиск и хотим, чтобы пользователи знали о том, какие поисковые технологии помогают им находить нужную информацию на вашем ресурсе.

