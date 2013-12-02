Клуб Яндекс.Поиска для сайта

декабрь 2013
Форма поиска
lipetsk-int
2 декабря 2013, 18:30

Как сделать чтобы выпадающий список (прямоулольная область, видимо "ul") при наборе поисковой фразы позиционировался справа, а сами варианты поисковых фраз позиционировались слева?

 

Т.е. сейчас вот так:

 

 

а надо чтобы было так:

 

2 комментария
дизайн,поисковые подсказки,форма поиска
Изменение цвета текста в поисковой строке и кнопке "Найти"
Modeyc
4 декабря 2013, 11:01

Копался в материалах вебинара на тему изменения внешнего вида поиска и не смог найти как можно было бы поменять цвет текста на кнопке "Найти" и в самом поле ввода поисковой строки. Подскажите пожалуйста как это можно сделать.

1 комментарий
кнопка "Найти",дизайн,кнопка
Обновленная форма поиска: убираем логотип и добавляем свой текст
Елена Першина
11 декабря 2013, 20:34

На Вебмастерской в Москве мы рассказали о том, что теперь можно самостоятельно убирать логотип из формы поиска Яндекс.Поиска для сайта. На ноябрьском вебинаре мы показали разные возможности по изменению внешнего вида поиска. Теперь же мы усовершенствовали и интерфейс нашего конструктора так, чтобы любой желающий с легкостью уже из интерфейса настроек мог убрать логотип Яндекса из формы поиска и, при необходимости, вписать свой собственный текст.






Команда Яндекс.Поиска для сайта
Делаем поиск понятнее

П.С.: Напоминаем, что логотип можно убирать только из формы поиска, из результатов поиска логотип убирать нельзя. Мы очень стараемся делать действительно хороший поиск и хотим, чтобы пользователи знали о том, какие поисковые технологии помогают им находить нужную информацию на вашем ресурсе.

5 комментариев
дизайн,настройки дизайна,форма поиска,новости сервиса,логотип
Ошибка при записи в базу данных (внутренняя ошибка)
super.carrey
13 декабря 2013, 13:29

При попытке добавления сайтов в Поисковую тему выдается такая ошибка:

"Ошибка при записи в базу данных (внутренняя ошибка)"

 

Что это значит? И как мне добавить еще сайты к уже существующим?

2 комментария
поисковые темы,ошибка,внутрення ошибка,добавление сайтов,поиск для сайта
Не выключаются поисковые подсказки
Удалённый пользователь
18 декабря 2013, 09:53

Добрый день, добавил яндекс поиск на сайт, далее выключил поисковые подсказки, обновил код на сайте - подсказки всё равно появляются, могу ли я просто скрыть блок подсказок таким образом:

#ya-site-form0 .ya-site-suggest {display: none !important;}

 

Не будет ли это нарушать правила использования "Яндекс. Поиск для сайта"?

 

АПДЕЙТ: Чтоб не создавать лишние темы - при переходах по страницам внутри поиска появляется блок серого цвета над результатами поиска - какой идентификатор можно использовать для изменения цвета фона этого блока?

Спасибо!

8 комментариев
Не включаются ключевые слова
smotienko
18 декабря 2013, 19:01

Пробовал на разных поисках, браузерах и проч. - не показываются!

выключал, сохранял, включал, сохранял - не помогает.

anandasangha.ru/yss/sangha3.html 

15 комментариев
Как установить форму поиска на IPB?
Андрей
19 декабря 2013, 12:27

У меня форум на IPB-http://forumpchelp.ru/

Вот хочу поиск Яндекса поставить,но никаких хуков нет,да и куда код вставить тоже не ясно(

В интернете толком ничего не нашел(

Может кто уже сталкивался?

1 комментарий
IPB,установка поиска
Хочу на свой сайт установить поиск (Битрикс)
ipvoitov
20 декабря 2013, 17:09

На сайте есть каталог с товарами, мне необходим поиск по всему каталогу, по всем полям (название, описание, каталожный номер), а также нужен ещё один поиск, в открывшейся категории товаров, чтобы искал только в той категории, которую в данный момент открыл...

Реально ли так сделать?

8 комментариев
битрикс,установка,поиск для сайта
Форма поиска
smotienko
22 декабря 2013, 17:38

А как сделать, чтобы тулбар для уточнений показывался всегда, или точнее, как его можно включать/выключать?

Цель: видеть тулбар при первом появлении формы ввода.

9 комментариев
как скрыть рамки
Павел Васин
23 декабря 2013, 17:25

добрый день

установил форму поиска на сайт, но у нее есть бордюры-рамки относящиеся к тегу TR

попытка установить border:none для ya-site-form__form tr = то есть стилями скрыть не удается

можно как-то избавиться от этих рамок?

13 комментариев
Мастер-класс по HTML и CSS: итоговое видео
Елена Першина
23 декабря 2013, 20:45

Мы подготовили обучающий видеоролик по итогам вебинара: «Яндекс.Поиск для сайта: мастер-класс по HTML и CSS»

Будем рады узнать ваше мнение об этом видео!

Команда Яндекс.Поиска для сайта
Делаем поиск еще уникальнее

8 комментариев
картинки,результаты поиска,настройки дизайна,дизайн,форма поиска,видеоролик,вебинар,видео
Элементы сниппетов (картинки\видео)
Удалённый пользователь
27 декабря 2013, 19:28

Добрый день, правильно ли я понимаю что элементы сниппетов начинают отображаться автоматически спустя какое-то время и запросы никуда писать не надо? Разметка роликов выполнена на страницах в соответствии с микроформатом Schema.org, в настройках поиска галочки стоят но вот уже около 2-3 недель изображения не появляются в сниппетах.

Настройки:

 

P.S.: Верно ли, что в основном поиске Яндекса для моего сайта со временем появятся аналогичные сниппеты с картинками к роликам?

11 комментариев
видео,индексирование,индексация,картинки