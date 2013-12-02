Как сделать чтобы выпадающий список (прямоулольная область, видимо "ul") при наборе поисковой фразы позиционировался справа, а сами варианты поисковых фраз позиционировались слева?
Т.е. сейчас вот так:
а надо чтобы было так:
Как сделать чтобы выпадающий список (прямоулольная область, видимо "ul") при наборе поисковой фразы позиционировался справа, а сами варианты поисковых фраз позиционировались слева?
Т.е. сейчас вот так:
а надо чтобы было так:
Копался в материалах вебинара на тему изменения внешнего вида поиска и не смог найти как можно было бы поменять цвет текста на кнопке "Найти" и в самом поле ввода поисковой строки. Подскажите пожалуйста как это можно сделать.
На Вебмастерской в Москве мы рассказали о том, что теперь можно самостоятельно убирать логотип из формы поиска Яндекс.Поиска для сайта. На ноябрьском вебинаре мы показали разные возможности по изменению внешнего вида поиска. Теперь же мы усовершенствовали и интерфейс нашего конструктора так, чтобы любой желающий с легкостью уже из интерфейса настроек мог убрать логотип Яндекса из формы поиска и, при необходимости, вписать свой собственный текст.
Команда Яндекс.Поиска для сайта
Делаем поиск понятнее
П.С.: Напоминаем, что логотип можно убирать только из формы поиска, из результатов поиска логотип убирать нельзя. Мы очень стараемся делать действительно хороший поиск и хотим, чтобы пользователи знали о том, какие поисковые технологии помогают им находить нужную информацию на вашем ресурсе.
При попытке добавления сайтов в Поисковую тему выдается такая ошибка:
"Ошибка при записи в базу данных (внутренняя ошибка)"
Что это значит? И как мне добавить еще сайты к уже существующим?
Добрый день, добавил яндекс поиск на сайт, далее выключил поисковые подсказки, обновил код на сайте - подсказки всё равно появляются, могу ли я просто скрыть блок подсказок таким образом:
#ya-site-form0 .ya-site-suggest {display: none !important;}
Не будет ли это нарушать правила использования "Яндекс. Поиск для сайта"?
АПДЕЙТ: Чтоб не создавать лишние темы - при переходах по страницам внутри поиска появляется блок серого цвета над результатами поиска - какой идентификатор можно использовать для изменения цвета фона этого блока?
Спасибо!
Пробовал на разных поисках, браузерах и проч. - не показываются!
выключал, сохранял, включал, сохранял - не помогает.
anandasangha.ru/yss/sangha3.html
У меня форум на IPB-http://forumpchelp.ru/
Вот хочу поиск Яндекса поставить,но никаких хуков нет,да и куда код вставить тоже не ясно(
В интернете толком ничего не нашел(
Может кто уже сталкивался?
На сайте есть каталог с товарами, мне необходим поиск по всему каталогу, по всем полям (название, описание, каталожный номер), а также нужен ещё один поиск, в открывшейся категории товаров, чтобы искал только в той категории, которую в данный момент открыл...
Реально ли так сделать?
А как сделать, чтобы тулбар для уточнений показывался всегда, или точнее, как его можно включать/выключать?
Цель: видеть тулбар при первом появлении формы ввода.
добрый день
установил форму поиска на сайт, но у нее есть бордюры-рамки относящиеся к тегу TR
попытка установить border:none для ya-site-form__form tr = то есть стилями скрыть не удается
можно как-то избавиться от этих рамок?
Мы подготовили обучающий видеоролик по итогам вебинара: «Яндекс.Поиск для сайта: мастер-класс по HTML и CSS»
Будем рады узнать ваше мнение об этом видео!
Команда Яндекс.Поиска для сайта
Делаем поиск еще уникальнее
Добрый день, правильно ли я понимаю что элементы сниппетов начинают отображаться автоматически спустя какое-то время и запросы никуда писать не надо? Разметка роликов выполнена на страницах в соответствии с микроформатом Schema.org, в настройках поиска галочки стоят но вот уже около 2-3 недель изображения не появляются в сниппетах.
Настройки:
P.S.: Верно ли, что в основном поиске Яндекса для моего сайта со временем появятся аналогичные сниппеты с картинками к роликам?