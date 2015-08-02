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август 2015
Поиск по сайту временно не работает
romans-web
2 августа 2015, 13:12

Здравствуйте. В поиске по сайту выводятся результаты, нажимаю на страницу 2 и пишет

Поиск по сайту временно не работает. Попробуйте повторить запрос позже.


Как исправить и почему так?? Заметил это пару дней назад.. а сколько длится не знаю.. может неделю..

9 комментариев
Переиндексация по дате!
romans-web
4 августа 2015, 14:40

Запустил поиск по SaaS, и теперь результат выдаче вперемешку по дате.

Например ставлю сортировку по дате результатов и вижу что сообщение размещено пол года назад, а оно естесвенно стоит в самом начала т.к проиндексировалось первым (после включения саас)!

Как теперь быть? Может вы както переиндексируете дату с учетом основного индекса в яндексе??

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Будет ли работать Яндекс-поиск на очень большом сайте
lexbook
4 августа 2015, 14:42

Будет ли работать Яндекс-поиск на очень большом сайте http://lawlibrary.ru/? Около миллиона страниц - это библиотечный каталог. Проиндексированы обычным Яндексом около 60%. Интересует - будет ли работать поиск по оставшимся 40% если установить Яндекс-поиск, или пока основной Яндекс все не проиндексирует, не будет и поиска по непроиндексированным.

Можно по другому вопрос сформулировать. Влияет ли установка Яндекс-поиска на отношение основного Яндекса к индексированию больших сайтов. Может ли быть такое - при установке Яндекс-поиска создается отдельная индексация для нашего сайта для Яндекс-поиска, если по правилам основного Яндекса не может быть индексация такого большого объема?

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Исключить из поиска xml
Кобзев Дмитрий
4 августа 2015, 14:55

Добрый день. Вероятно, тема такая поднималась, но мне найти не удалось.

Установил поиск на WordPress, публикаций более 10 тыс., и, как следовало ожидать, пришлось повозиться, чтобы не отображались дубли на собственных страницах поиска, в страницах разделов, тэгов и так далее.

Поскольку новости, по которым и надо производить выдачу, имеют урл вида site.info/news/234 то и установил в качестве области поиска site.info/news/

Все прекрасно, но выяснилось что есть проблемка - фиды с комментариями к публикации, и вот их тоже начанает выдавать в результатах: http://joxi.ru/NDrlo0LIXNk9AP

эти фиды имеют урл вида site.info/news/234/feed и site.info/news/235/feed

то есть существует динамическое содержание между news и feed

Помогите решить проблему, исключить из поиска. Как исключить типы файлов (xml) тоже не могу найти. Извините еще раз...

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Wordpress,исключения,область поиска
Не работает поиск по сайту
egor.kudryavin
13 августа 2015, 20:23

Работал поиск, недавно переносил сайт - поиск перенастроил на новый IP, проверял - работал, искал нормально, но сегодня просто перестал искать, долго очень грузится страница результатов и в итоге она даже не полностью загружается и результатов конечно нет, даже ошибки на ней никакой нет. При запросе поиске в лог падает ошибка connection timeout.

сайт: www.rutvet.ru

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Доступ по http.
Удалённый пользователь
19 августа 2015, 21:54

Уважаемые разработчики, возможно ли работа данного сервиса через http, а не через https. А то никак нельзя организовать в squid разрешение на доступ на url yandex.ru/sitesearch, ведь в https squid видит только домен, но не пути.

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