Добрый день. Вероятно, тема такая поднималась, но мне найти не удалось.
Установил поиск на WordPress, публикаций более 10 тыс., и, как следовало ожидать, пришлось повозиться, чтобы не отображались дубли на собственных страницах поиска, в страницах разделов, тэгов и так далее.
Поскольку новости, по которым и надо производить выдачу, имеют урл вида site.info/news/234 то и установил в качестве области поиска site.info/news/
Все прекрасно, но выяснилось что есть проблемка - фиды с комментариями к публикации, и вот их тоже начанает выдавать в результатах: http://joxi.ru/NDrlo0LIXNk9AP
эти фиды имеют урл вида site.info/news/234/feed и site.info/news/235/feed
то есть существует динамическое содержание между news и feed
Помогите решить проблему, исключить из поиска. Как исключить типы файлов (xml) тоже не могу найти. Извините еще раз...