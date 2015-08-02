Запустил поиск по SaaS, и теперь результат выдаче вперемешку по дате.

Например ставлю сортировку по дате результатов и вижу что сообщение размещено пол года назад, а оно естесвенно стоит в самом начала т.к проиндексировалось первым (после включения саас)!

Как теперь быть? Может вы както переиндексируете дату с учетом основного индекса в яндексе??