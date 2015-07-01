На сайте сделана навигация по переписке в виде списка ссылок, родной поиск drupal этот блок не индексирует, а яндекс индексирует, и соответственно, если в списке есть какое-то слово то оно попадает во все страницы на которых расположен список.

Пример выдачи http://andreeva.newgod.su /search?searchid=2228747& text=Чехов&web=0

Большая часть результатов это просто страницы содержащие список навигации.

Можно ли как-то убрать этот блок из индекса?