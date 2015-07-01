Здравствуйте. У меня на сайте не показываются результаты поиска http://s-v-saveliev.ru/ (поиск внизу). Раньше работало, решил просто изменить вид кнопки, чтобы вместо лупы было слово "найти", новые коды вставил, работать перестало. Причем на самом яндексе где можно проверить форму поиска все работает, а на сайте нет. Есть подозрение что это проблемы в цмс, но на всякий случай и вам написал, вдруг подскажете в чем проблема.
Если выбрать пункт "SaaS", что-то нужно менять в коде поисковой формы и измениться ли структура выдачи результата?
Нужно ли отправлять запросы для Индексирования?
"более полный индекс, который обновляется быстрее" - это произойдет автоматически как-то?
добрый день, поставили поиск на сайт, но заметили что по большей части запросов идет нерелевантная выдача запросу типа: http://gyazo.com/c60d600dbfa6db73d69d9149c4f3bfcd
Описание, вообще, непонятно откуда берется, на странице нету ни слова про нерж. трубы. ?
сайт: http://www.complectology.ru
Вот скрин:
Слово в поиске: "продукт", после запуска оно преобразовалось в этот шифр. Пробовал на сайте отключать все скрипты, до стилей еще не дошел. Возможно кто-то сталкивался с таким, подскажите в каком направлении искать.
На сайте сделана навигация по переписке в виде списка ссылок, родной поиск drupal этот блок не индексирует, а яндекс индексирует, и соответственно, если в списке есть какое-то слово то оно попадает во все страницы на которых расположен список.
Пример выдачи http://andreeva.newgod.su
Большая часть результатов это просто страницы содержащие список навигации.
Можно ли как-то убрать этот блок из индекса?
Есть ли возможность исключить из результатов поиска главную страницу, если у нее нет отдельного адреса?
Если добавлять исключение вида "домен/", то будут исключены все страницы сайта же?
На моем небольшом сайте (50 страниц) стоит Яндекс.Поиск для сайта (в режиме Saas). Хотя на сайте размещен файл sitemap, одна из страниц сайта упорно не индексируется и соответственно Яндекс.Поиск по ней не производится. Ошибок индексирования и исключенных страниц нет. Однако через большой поиск (на yandex.ru) информация на этой странице находится, то есть получается данная страница все же проиндексирована. Можно ли как-то заставить Яндекс.Поиск для сайта проиндексировать эту пропущенную страницу?