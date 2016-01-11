Установила на сайт ok-stanok.ru/ поиск Яндекса, почему то он долго загружается. Задержка заметна.
Установил код счётчика на сайте www.797875.ru
код работает хорошо, но валидатор выдает следующую ошибку: посмотреть в валидаторе
Error: Element
stylenot allowed as child of element
divin this context. (Suppressing further errors from this subtree.)
From line 162, column 6; to line 162, column 28
orm>↩ <style type="text/css">.ya-pa
- Contexts in which element
stylemay be used:
- If the
scopedattribute is absent: where metadata content is expected.
- If the
scopedattribute is absent: in a
noscriptelement that is a child of a
headelement.
- If the
scopedattribute is present: where flow content is expected, but before any other flow content other than inter-element whitespace and
styleelements, and not as the child of an element whose content model is transparent.
- Content model for element
div:
- Flow content.
- Contexts in which element
Подскажите, что сделать с кодом, что бы не появлялась ошибка валидатора при проверке сайта??
Здравствуйте.
Есть необходимость настраивать количество результатов поиска на страницу прямо на сайте (не заходя в Яндекс.Поиск для сайта). То есть на странице администратора на нашем сайте хотим сделать настройку - количество результатов на страницу в поиске. При изменении значения, следующий поиск должен отображаться уже с новым количеством результатов на страницу (используем вариант с отображением результатов в iframe). Возможно ли реализовать такую настройку?
Спасибо.
Здравствуйте! При вставки кода поиска на сайт, форма отбражается в двух дополнительных рамках.
Как это исправить?
Добрый день. В поисковке высвечивается "Главная", а не название сайта. Сайт найти невозможно(( Что делать?
Здравствуйте!
1. Как можно изменить ширину всплывающего окна с подсказками? Хотелось бы, чтобы оно было всегда равно строке поиска.
Пробовал это делать через:
#ya-site-form0 .ya-site-suggest-popup
#ya-site-form0 .ya-site-suggest-list
не меняется.
2. Форма на сайте немного позже(на полсекунды) выводится на сайте, чем остальные элементы (кроме IE). Пробовал скачивать скрипт локально, переносить запуск самого скрипта выше. Не помогло.
Проблема такая:
Есть портал, где множество городов (вручную создавать сотни форм поиска для каждого поддомена не удобно)
НО, нужно, чтобы поиск мог искать внутри текущего поддомена и выбранного раздела
Если пользователь находится на сайте москва.домен.рф, то поиск нужно осуществлять среди URL "москва.домен.рф/info_*" и так для каждого поддомена.
Если бы эти уточнения можно было бы делать в коде поисковой формы, было бы идеально! А так, получается, нужно для каждого города и для каждого раздела создавать отдельную поисковую форму
Есть решение?