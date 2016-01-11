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январь 2016
Подгрузка поиска
Полина
11 января 2016, 12:26

Установила на сайт ok-stanok.ru/ поиск Яндекса, почему то он долго загружается. Задержка заметна.

1 комментарий
Ошибка при проверки кода счетчика в валидаторе
Николай Л.
13 января 2016, 17:00

Установил код счётчика на сайте www.797875.ru

код работает хорошо, но валидатор выдает следующую ошибку: посмотреть в валидаторе

  1. Error: Element style not allowed as child of element div in this context. (Suppressing further errors from this subtree.)

    From line 162, column 6; to line 162, column 28

    orm> <style type="text/css">.ya-pa

    Contexts in which element style may be used:
    If the scoped attribute is absent: where metadata content is expected.
    If the scoped attribute is absent: in a noscript element that is a child of a head element.
    If the scoped attribute is present: where flow content is expected, but before any other flow content other than inter-element whitespace and style elements, and not as the child of an element whose content model is transparent.
    Content model for element div:
    Flow content.

 

Подскажите, что сделать с кодом, что бы не появлялась ошибка валидатора при проверке сайта??

4 комментария
Динамическая настройка количества результатов на страницу
Ирина Лазаревна Тарасова
13 января 2016, 17:08

Здравствуйте.

Есть необходимость настраивать количество результатов поиска на страницу прямо на сайте (не заходя в Яндекс.Поиск для сайта). То есть на странице администратора на нашем сайте хотим сделать настройку - количество результатов на страницу в поиске. При изменении значения, следующий поиск должен отображаться уже с новым количеством результатов на страницу (используем вариант с отображением результатов в iframe). Возможно ли реализовать такую настройку?

Спасибо.

2 комментария
Форма поиска имеет две рамки
uuzzerr
19 января 2016, 21:40

Здравствуйте! При вставки кода поиска на сайт, форма отбражается в двух дополнительных рамках. 

скрин поиска 

 Как это исправить?

8 комментариев
Высвечивается неправильное название сайта
vorozhtsov.oleg
25 января 2016, 14:50

Добрый день. В поисковке высвечивается "Главная", а не название сайта. Сайт найти невозможно(( Что делать?

2 комментария
ширина всплывающего окна с подсказками
Дмитрий Юрьевич
25 января 2016, 14:54

Здравствуйте! 

1. Как можно изменить ширину всплывающего окна с подсказками? Хотелось бы, чтобы оно было всегда равно строке поиска.

Пробовал это делать через:

#ya-site-form0 .ya-site-suggest-popup

#ya-site-form0 .ya-site-suggest-list

не меняется.


2. Форма на сайте немного позже(на полсекунды) выводится на сайте, чем остальные элементы (кроме IE). Пробовал скачивать скрипт локально, переносить запуск самого скрипта выше. Не помогло.

 

2 комментария
подсказки
Динамические уточнения поиска - возможно сделать?
Станислав Савельев
27 января 2016, 20:00

Проблема такая:

Есть портал, где множество городов (вручную создавать сотни форм поиска для каждого поддомена не удобно)

НО, нужно, чтобы поиск мог искать внутри текущего поддомена и выбранного раздела

Если пользователь находится на сайте москва.домен.рф, то поиск нужно осуществлять среди URL "москва.домен.рф/info_*" и так для каждого поддомена.

Если бы эти уточнения можно было бы делать в коде поисковой формы, было бы идеально! А так, получается, нужно для каждого города и для каждого раздела создавать отдельную поисковую форму

Есть решение?

1 комментарий