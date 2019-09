Здравствуйте!

Пытаюсь настроить поиск для нашего интернет-магазина. Получаю ошибку разбора "CategoryId shouldn't contain cycles. Pay attention on 1807,1808,535,536,540,985,1771,1776,1777 categories at "-1:-1".

Фразы перевод понимаю, но непонятно, что смотреть конкретнее... Файл этот Яндекс-маркет принимает без ошибок.

Прошу помочь!