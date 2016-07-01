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июль 2016
Есть пожелания для работы поиска.
kubaninstrument.ru
1 июля 2016, 16:09

Есть пожелания для работы поиска.

1. Не очень удобно реализованно автозавершение (Яндекс.Предиктор). Автозавершение (Яндекс.Предиктор) работает только в случае полного совпадени 

В случае если пользователь ошибся в запросе, то автозавершение (Яндекс.Предиктор) не будет работать

Пример работы алгоритма автозавершения на самом яндексе

2.1 Было бы здорово добавить дополнительные фильтры (по дополнительным параметрам, бренд, вес)

2.2 Доработать сортировку по цене (от самого дорого, от самого дешевого)

2.3 Добавить дополнительную сортировку на выбор пользователя

3. Добавить возможность выбора темы (и создание тем оформления поиска).

7 комментариев
не ищет с первого раза почему?
film.zak
4 июля 2016, 18:49

при первом нажатие на поиск некоторых материалов поиск показивает что нету но при повторном в томже окне все находит. тем же много жалом на поиск от поситителей моего проекта что мне делать ?

5 комментариев
Периодически поиск перестает правильно работать
patent33
4 июля 2016, 18:54

Периодически поиск перестает правильно работать, при клике на результат поиска происходит переход на yandex.ru. После того как удаляю код поиска и потом ставлю его обратно, всё начинает работать как надо. 

1 комментарий
Поиск YML заработал
Футболки на заказ
4 июля 2016, 18:58

Поиск заработал. Ура. Был мой косяк.

Всем спасибо. Особенно Лене!

1 комментарий
Статистика запросов
Олег
5 июля 2016, 22:00

Добрый день,

Рискнул поставить вместо основного поиска и сделать сильный акцент на него в дизайне.
Не прогадал, очень доволен разработкой — спасибо огромное.
https://aujour.ru/

1) Какие планы по поводу просмотра статистики поиска?
Пока только через метрику можно оценивать.
2) Реально ли в подсказках превью выдавать? 
Понятно что не сразу, но было бы полезно.
3) В подсказках, когда выбирается какой-то точный товар — мне кажется, правильнее сразу кидать на страницу товара, коль уже произошло узнавание.
А то лишняя страница выходит. 
4) Неплохо бы в подсказках категории каталога подсказывать.

1 комментарий
Стиль поиска для ИМ
alcachofa
6 июля 2016, 13:26

Здравствуйте!

Спасибо за помощь -- поиск заработал! Но как же все-таки настроить внешний вид, чтобы фильтр был справа от результатов поиска, а не сверху?

+ еще вопрос: будут ли когда-нибудь результаты адаптироваться под мобильные устройства?

Спасибо за ответ!

19 комментариев
Кнопка добавления товара в корзину
Cepгeй
6 июля 2016, 13:55

Здравствуйте.

Недавно успешно установил поиск по YML для магазина. Все работает отлично.

Но есть такой момент: у нас большинство товаров добавляются в корзину со страниц категорий (поиск), а не со страниц товара (на которые ведет золотая кнопка "купить"). Можно ли в поиске настроить работу кнопки "Купить" так, чтобы она запускала определенную JavaScript функцию с параметрами?

1 комментарий
Проиндексировано: 0% от общего объема
Удалённый пользователь
11 июля 2016, 17:58

Здравствуйте. Добавила код поиска, а в личном кабинете поиска отсутствует вкладка Индексирование и видно желтое сообщение Проиндексировано: 0% от общего объема. Сайт недавно создала, есть буквально пару страниц. Спасибо.

4 комментария
CSS для уточнений Разделы сайта и Дата документа
Алексей
14 июля 2016, 19:57

Здравствуйте. После смены шаблона на сайте у меня стли не корректно отображаться уточнения "Разделы сайта" и "Дата документа". Например. В CSS я не селён. Внешний вид пагинации и модуля изменил, а вот с уточнениями не справился. Что мне нужно прописать, чтобы они отображались нормлаьно? Заранее благодарен за ответ.

11 комментариев
уточнения,Разделы сайта,дата документа,CSS,стили
Поиск для интернет-магазинов
abc1971h
20 июля 2016, 13:28

Здравствуйте!

Пытаюсь настроить поиск для нашего интернет-магазина. Получаю ошибку разбора "CategoryId shouldn't contain cycles. Pay attention on 1807,1808,535,536,540,985,1771,1776,1777 categories at "-1:-1".

Фразы перевод понимаю, но непонятно, что смотреть конкретнее... Файл этот Яндекс-маркет принимает без ошибок.

Прошу помочь!

1 комментарий
Подскажите, как можно ли вызвать поиск из своей формы?
Алексей Дёмин
21 июля 2016, 21:06

Здравствуйте! Верстальщик сделал три разные формы поиска, и если две удалось адаптировать под яндекс (вернее яндекс под них), третья такая урезанная, что я боюсь браться за подведение )

Возникла идея, а что если делать тоже самое, что делает яндекс поиск, только самому, вызывая JS код яндекса? Такое возможно?

Заранее спасибо за любые идеи.

4 комментария