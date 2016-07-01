Здравствуйте!

Спасибо за помощь -- поиск заработал! Но как же все-таки настроить внешний вид, чтобы фильтр был справа от результатов поиска, а не сверху?

+ еще вопрос: будут ли когда-нибудь результаты адаптироваться под мобильные устройства?

Спасибо за ответ!