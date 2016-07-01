Есть пожелания для работы поиска.
1. Не очень удобно реализованно автозавершение (Яндекс.Предиктор). Автозавершение (Яндекс.Предиктор) работает только в случае полного совпадени
В случае если пользователь ошибся в запросе, то автозавершение (Яндекс.Предиктор) не будет работать
Пример работы алгоритма автозавершения на самом яндексе
2.1 Было бы здорово добавить дополнительные фильтры (по дополнительным параметрам, бренд, вес)
2.2 Доработать сортировку по цене (от самого дорого, от самого дешевого)
2.3 Добавить дополнительную сортировку на выбор пользователя
3. Добавить возможность выбора темы (и создание тем оформления поиска).